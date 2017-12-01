22 сентября 2017 года, пока весь цивилизованный мир готовился отпраздновать день без автомобиля, на территорию ООПТ «Крылатские холмы» загнали тяжелые бульдозеры и срыли построенную 20 лет назад активистами велоспорта площадку для дёрта.

Иван Шилов ИА REGNUM Экологичные «Крылатские холмы»

Дарья Антонова ИА REGNUM Мотокросс в «Крылатском»

С рассказа о судьбе чем-то не угодившей чиновникам из Департамента природопользования Москвы (ДПиООС) площадки, на которой мальчишки из Крылатского гоняли на велосипедах, начал свой рассказ неравнодушный к судьбе своего района москвич. Местный энтузиаст попросил не выдавать его инкогнито, поэтому назовем его Сергей. Сергей пригласил на экскурсию по территории ООПТ «Крылатские холмы» активистов одной очень известной общественной организации и журналистов ИА REGNUM. Общественники прогулку по парку проигнорировали, а вот мы за те несколько часов, которые провели с нашим гидом на Крылатских холмах, узнали много интересного о том, как эксплуатируются особо охраняемые территории города Москвы.

Напомним, что Крылатские холмы — это рукотворный насыпной ландшафт, нетипичный для средней полосы России. Несмотря на то, что отсыпались холмы из строительного мусора, благодаря гористому ландшафту здесь со временем образовалась совершенно уникальная экосистема. Что позднее, при создании особо охраняемых природных территорий, по настоянию общественности позволило присвоить территории статус особо охраняемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, значительную часть территории комплекса «непрозрачным» способом получило в аренду некое ООО «Лата-Трэк». Нам очень важно отметить этот факт, поскольку именно данная компания и является организатором механизированных аттракционов на территории заповедника.

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На оставшейся не занятой коммерсантами части парка как раз и располагалась уничтоженная площадка для дёрта. Эту площадку насыпали местные любители экстремального велоспорта в далеком 1997 году, задолго до создания ООПТ на данной территории. Продолжили на ней кататься и после того, как Крылатские холмы включили в состав ПИП «Московрецкий». В 2017 году здесь отметили свое 20-летие. Наверное, не нужно говорить, что за эти годы выросло не одно поколение ребят, которые предпочли дворам и подъездам занятие велоспортом. Однако, видимо, по случайному совпадению (но из песни слов не выкинешь) 22 сентября, в преддверии всемирного дня без автомобиля, площадку для дёрта срыли тяжелыми бульдозерами.

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Кому же помешала такая самодеятельность граждан, тем более что она очевидным образом не наносила вреда природе?

Есть несколько версий случившегося, но вывод будет один. Любой деятельности, которая не несет прямой коммерческой выгоды, в Москве места нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срубленные деревья

Версия первая

ИА REGNUM уже рассказывало о том, как в начале 2017 года на оставшейся свободной части ООПТ «Крылатские холмы» власти попытались протащить некий эколого-просветительский проект «Этномир». Судить о его просветительской части затруднительно, но вот коммерческая составляющая с 17 торговыми объектами, что называется, видна невооруженным глазом. Не меньше претензий вызывает и реализация данной концепции. О нарушениях очень подробно в свое время рассказала эколог, руководитель РОО «Московское городское общество защиты природы» Галина Морозова, так что не будем подробно останавливаться на этом.

Подробности читайте здесь: Индустрия платного отдыха оккупирует Крылатские холмы

И здесь: Эколог Галина Морозова о парке «Крылатские Холмы», проекте «Этномир» и в целом благоустройстве на ООПТ

Как и многое другое, что происходит в сегодняшней Москве, данный проект встретил ожесточенное сопротивление местных жителей, а его инициаторы вынуждены были отступить. Но может так случиться, что отступление это только временное. Как представляется, граждан замотали в переговорном процессе, а тем самым усыпили их бдительность и сняли остроту противостояния. Муниципальные выборы в столице прошли, выборы мэра состоятся спустя год, в 2018-м, есть время вернуться к реализации своих планов. А площадка для дёрта как раз и находилась на территории возможного проекта «Этномир». По крайней мере, такая версия случившегося имеет право на существование.

Версия вторая

Но даже если мы в этой части и ошибаемся, у нас есть и другие основания считать, что бесплатному отдыху на территории московских ООПТ больше нет места. Вот, пожалуйста, немецкий автоконцерн «Фольксваген» и его конкурс мужественности, который в Москве проводится не где-нибудь, а именно на Крылатских холмах.

Подробности конкурса: Фотоотчет о мероприятии в Москве

Когда глава ДПиООС Москвы не стесняется заявлять, что его ведомство должно всячески поддерживать бизнес. Это значит, что некоммерческим начинаниям места не остается?

Здесь же, на «Крылатских холмах», некая «Эвент Консалтинг Сервис», как она пишет сама о себе, «организует и проводит качественные корпоративные и городские мероприятия различного уровня — от локального события до Дня города». Праздники и вечеринки, тимбилдинг и приключения… Многие из которых проходят на территории заповедника. И опять-таки по счастливому стечению обстоятельств в числе ее основных заказчиков находятся знакомые нам ГПБУ «Мосприрода» и ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО». Опять получается, что для тусовок на якобы экологические темы место есть, а гулять с детьми, кататься на велосипедах — нет, особо охраняемая территория?

Вновь подчеркиваем, что мы не утверждаем, что во всех вышеперечисленных случаях должна быть некая, скажем так, «неформальная составляющая». Право делать подобные выводы мы оставляем следственным органам и суду. Мы лишь выражаем крайнее недоумение тем положением дел, когда на территориях столичных заповедников совершенно не остается места для не направленной на прямое извлечение выгоды инициативы москвичей. При том, что заповедники и парки Москвы являются общественным пространствами, и, по сути, принадлежат всем жителям города.

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Увы, но это не все беды, которые в последние годы обрушились на заповедник. В следующей части мы расскажем об обратной стороне первого парка волшебства и отдыха для всей семьи «Сказка».