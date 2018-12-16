Курильские острова остаются «горячей темой» российско-японских отношений на протяжении десятилетий. Постоянное обсуждение этой темы в СМИ послужило причиной массы различных спекуляций на тему «неопределенности их статуса», хотя по итогам Второй мировой войны Курилы были полностью и законно признаны советской территорией, значит, теперь являются российской территорией. С этим согласилось все международное сообщество, на таких условиях и Япония строила все свои дальнейшие отношения с СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Нынешний опрос ИА REGNUM призван выяснить уровень информированности и мнение россиян по вопросу Курильской гряды. Что волнует сейчас граждан больше — позиция России на международной арене или реакция на нее условного Запада? Как видят будущее Курил люди в зависимости от возраста или политических предпочтений? Ответы на эти и многие другие вопросы удалось получить в ходе опроса, посвященного этой самой восточной территории России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №1 «Насколько хорошо Вы информированы о так называемой проблеме Курильских островов», %

Если собрать в разной степени информированных и в разной степени неинформированных вместе, то будет такая картина:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Условно обобщенное распределение ответов на вопрос №1 «Насколько хорошо Вы информированы о так называемой проблеме Курильских островов», %

Можно констатировать, что большинство жителей России хорошо представляет себе «Курильскую проблему»: всего 16% ответили, что информированы плохо. Однако, как говорится, «до хорошо еще далеко»: по всей видимости, достаточной информации по вопросу не имеет почти никто — только 7% граждан считают, что они «прекрасно информированы», все остальные похвастаться такой информированностью не смогли, а значит, они чувствуют некоторую недостаточность своих знаний. Это означает на самом деле, что невнятная позиция СМИ по вопросу о Курилах приводит к недостаточному освещению проблемы, а в результате — к недостаточной информированности людей.

Характерно, что практически нет отличий в уровне информированности в зависимости от различных социально-демографических параметров. Единственное, что значимо влияет — это проживание в Дальневосточном федеральном округе. Среди его жителей, ответивших на вопросы ИА REGNUM, информированными о «Курильской проблеме» считают себя 75%, а не информированными — всего 3%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «Каково Ваше мнение по «Курильской проблеме» Курильские острова…», %

Если объединить голоса, с одной стороны, тех, кто считает возможным передачу островов Японии, пусть и с условиями, а с другой стороны — тех, кто считает, что острова должны остаться российскими, пусть и с разрешением японцам там работать, то получится так:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Условно обобщенное распределение ответов на вопрос №2 «Каково Ваше мнение по «Курильской проблеме» Курильские острова…», %

Куда уж яснее? — граждане России вполне ясно осознают интересы России и в подавляющем большинстве считают, что Курильские острова принадлежат России и обсуждению этот вопрос не подлежит. Эх, если бы такая же ясность была видна и в официальной линии по этому вопросу… Впрочем, официальную линию в России ведут почти исключительно люди либеральных взглядов, а как раз среди граждан с политической ориентацией на либерализм чаще всего проявляются… как бы это помягче сказать… склонность к предательству интересов России в вопросе о Курильских островах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения по «Курильской проблеме» в зависимости от политической ориентации опрошенных, %

Как видно из рисунка, 19% людей, придерживающихся либеральных взглядов, не против того, чтобы отдать Курильские острова Японии.

А поскольку российская молодежь, согласно официальной политике образования, воспитывается также в либеральном духе, то и среди молодежи склонность к антироссийской, по существу, позиции почти так же часто проявляется, как и у людей либеральной политической ориентации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения по «Курильской проблеме» в группах респондентов различного возраста, %

Можно предположить, что при сохранении существующей властной монополии либералов на управление системой образования и большинством СМИ уже через 20—25 лет доля тех, кто готов отдать Курилы Японии или поделить с ней свой суверенитет над островами может вполне оказаться равной 50% или даже претендовать на простое большинство. Но пока (пока либералы не промыли мозги всему населению) большинство граждан даже не допускают мысли, что Курилы можно кому-нибудь отдать. Почему? Как обосновывается эта позиция?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «В чем, по Вашему мнению, главная ценность Курильских островов для России», %

Большинство наших соотечественников обосновывают для себя невозможность отдавать Курилы их военным значением. Типа «не отдадим, потому что наша безопасность будет под угрозой». 17% граждан обосновывают свое решение «экономической выгодой» Курил для России. И только 13% говорит прямо, что это Курилы — русская земля и такой останется, независимо от экономической или военной ситуации. Тут есть о чём подумать.

Максимальное число граждан отметило военно-стратегическое значение Курил — иными словами, более двух третей россиян живут в ожидании войны (ответы на дальнейшие вопросы до некоторое степени это подтверждают). Государственная пропаганда работает по нескольким направлениям, но отклик вызывают далеко не все. Россию, несмотря на все успехи в Сирии, граждане воспринимают как страну, находящуюся под угрозой. Возможно, работает мощнейшая аналогия, полученная на примере Крыма, ведь основным пропагандистским приемом (кроме воли местного населения, которая работает не везде — в Крыму да, в Донбассе нет) является то, что Крым «выхватили прямо под носом» у американского десанта.

И оборонное значение, и экономическая выгода Курил, особенно отмеченная 17% опрошенных, это действительно имеющие место и очень важные факторы. Однако главный, истинно патриотической мотивацией можно считать вариант, который выбрала самая маленькая часть опрошенных. Того, что Курилы — русская земля, уже достаточно для того, что беречь эту территорию и даже мысли не допускать о том, чтобы кому-то ее отдать. Тревожит, что это признают только 13%.

Интересно, что роль экономического фактора растет вместе с ростом готовности отдать Курилы, в то время как нежелание отдавать острова коррелирует с одновременным ростом военного фактора и фактора «Курилы — русская земля».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №3 о ценности Курильских островов для России в группах респондентов, имеющих разные мнения на вопрос №2 о «Курильской проблеме», %

То есть фиксированность человека на экономической выгоде повышает вероятность его «согласия» на передачу островов Японии. Данная точка зрения — результат одного из направлений официальной пропаганды, ставящего экономику на место арбитра по всем вопросам, высшего божества, против воли которого нельзя идти ни по каким вопросам. При чем здесь патриотизм или обороноспособность, когда может пострадать то, что надо беречь, холить и лелеять при любом положении дел — так называемая экономическая выгода? К которой, между прочим, большинство опрошенных прямого отношения не имеют. Есть и еще один важный момент: в выборе этого варианта отметилась молодежь. Военно-патриотические варианты ответов у части молодежи вполне могут считаться чисто пропагандистскими, реакцией на патриотизм, сведенный до уровня казенщины. Отсюда следует выбор «продажного» варианта как наименее официозного — на этом же играет вся либерально-протестная составляющая российской политики, идущая под грифом «Главное, чтобы было хуже им, проводящим военно-патриотическую линию». И если говорить о майданных закладках, то эта — одна из главных.

Можно прямо отметить, что идеологическая принадлежность к сторонникам либерализма и капитализма диктует доминирование в этой среде именно коммерческих аргументов, аргументов сиюминутной материальной выгоды (то есть гипотетической, ожидаемой выгоды в результате торговли территорией своей страны). Эта, прямо говоря, продажность затрагивает наименее зрелые и опытные слои населения, молодёжь. И если, повторим, правящая идеологическая монополия либерализма в России сохранится, то Курильские острова будут проданы Японии за гипотетические и сиюминутные материальные выгоды, игнорирующие все ценности, на которых ещё стоит Россия как независимое государство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №4 «В чем, по Вашему мнению, главная проблема Курильских островов для России», %

Больше половины граждан России считают, что главная проблема Курильских островов — это ее нерешенность (!). МИДу надо задуматься. Действия официальных лиц России, лавирование в этом вопросе — начатое еще Горбачевым и чуть не оформленное Ельциным, явственно показывают гражданам их согласие с тем, что «проблема Курил» якобы не решена. Поскольку действия Ельцина на «курильском направлении» не получили открытой отрицательной оценки — и наоборот, фигура Ельцина является элементом поклонения в специально построенном для этого культовом здании — то и подход Ельцина к территориальной целостности России россияне считают продолжающимся. Несмотря на грозную риторику. Поэтому принадлежность Курильских островов и урегулирование российско-японских отношений документально могут быть решенными, но поскольку ельцинизм как явление не пережит, постольку этот вопрос и не считается закрытым. Кстати, как в России, так и в Японии.

На деле же — нет в природе никакой нерешённости, ибо официально состояние войны между СССР и Японией прекращено ещё в 1956 году и принадлежность Курильских островов СССР и России подтверждены их Конституциями.

Характерно, что те, кто считает возможным передачу островов Японии, меньше всего опасаются возможных конфликтов, включая военные, за острова, для них наиболее частый аргумент — это дороговизна содержания островов. Возможно, она же — главный драйвер их решения о передаче Курильских островов Японии: действительно, зачем их содержать, если это дорого? — пусть у японцев голова болит.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о «главной проблеме Курильских островов для России», в группах респондентов, имеющих разные мнения по «Курильской проблеме» (вопрос №2) в целом, %

Что же касается тех граждан, которые считают, острова — российские и должны таковыми остаться (а таких, напомним, подавляющее большинство), то их больше всего волнует дипломатическая «нерешенность» проблемы, и 18% из них (почти пятая часть) озабочена возможными конфликтами за острова. Если бы это был не опрос ИА REGNUM, а референдум (читатели должны понимать, что в случае с референдумом по таким же вопросам, распределения бы отличались от полученных в нашем опросе не сильно, максимум на 3—5 пунктов по основным вопросам), то он бы означал буквально требование граждан России к руководству — хватит вилять и намекать, скажите уже, наконец, прямо: Курильские острова никогда не будут переданы Японии — ни при каких обстоятельствах, ни в каком виде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о «главной проблеме Курильских островов для России», в группах респондентов разного возраста, %

Интересно, что угроза конфликтов с Японией из-за островов волнует в основном молодых граждан (возможно, потому, что в случае военного конфликта именно им придется в нем участвовать), а «нерешенность» проблемы островов волнует тем больше, чем старше респонденты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «О каких сторонах, проблемах Курильских островов Вам бы хотелось узнать побольше». Так как можно было отметить несколько ответов, сумма процентов больше 100%

В опросе ИА REGNUM выявлена существенный интерес граждан России к информации о Курилах. Граждане (почти треть), естественно, хотят больше знать о дипломатии вокруг Курил — раз уж проблема «не решена». И почти половина российских граждан хочет знать больше о жизни своих соотечественников на Курильских островах.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №6: «Правительство Японии время от времени в почти ультимативной форме ставит перед Россией вопрос о «возвращении» Курильских островов. Что Вы по этому поводу думаете?». Так как можно было отметить несколько ответов, сумма процентов больше 100%

В отношении постоянных заявлений и требований Японии «вернуть» острова граждане России чаще всего успокаивают себя тем, что эти заявления в основном направлены внутрь Японии, а не России. Но почти так же часто они думают, что эти заявления — часть кампании против России, спланированной совместно с США, и, что особенно неприятно, что эти заявления адресованы российской власти и элитам — с целью добиться всё же передачи островов Японии. И реже всего граждане России верят в то, что эти заявления могут вызвать сдвиг общественного мнения в России в сторону возможности передачи островов Японии. Суммируя эти тезисы — веру в давление на элиту и неверие в то, что это давление изменит позицию народа — можно сделать напрашивающиеся выводы. Что Япония и США надеются за некоторые преференции изменить точку зрения элит, как считают российские граждане. И следующий — вероятно, граждане допускают, что такая японско-американская операция против российских элит имеет шансы оказаться удачной. При этом в твердости своей позиции россияне не сомневаются — а вот международный сговор вполне допускают.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Частота мнения о том, что заявления Японии по Курильским островам – это часть кампании против России, спланированной совместно с США, в группах респондентов с различной политической ориентацией, %

Вполне закономерными являются и ответы на главный вопрос опроса ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №7 «Представьте, что вопрос о Курильских островах зависит только от Вашего решения. Взвесив все «за» и «против», что бы Вы решили», %

При всей очевидности воли большинства граждан России по этому вопросу очень важно понимать, что на мнение тут влияют несколько факторов.

Во-первых, информированность: чем больше знают люди о ситуации, тем решительнее они выступают за то, что острова были, есть и должны остаться российскими.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о предпочтительном «решении вопроса о Курильских островах» в зависимости от степени информированности людей о проблеме, %

Во-вторых, представления о том, в чем главная ценность Курил для России: представление о том, что главная ценность — экономическая, сильно сдвигают людей к идее передачи островов Японии (видимо, ради выгоды тоже).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о предпочтительном «решении вопроса о Курильских островах» в зависимости мнения о том, в чем главная ценность Курил для России (вопрос №3), %

В-третьих, политическая ориентация. Всё-таки чем либеральнее мыслят граждане, тем они ближе к предательству интересов России. И это не новость. В общем-то, уже упомянутый ельцинизм как продолжающуюся тенденцию российской политики можно считать оператором общественного мнения. Чем больше он укоренен в сознании россиянина, тем более предательскую позицию по отношению к стране он занимает. Что очевидно из приведенных результатов. Экономизм и либерализм, поразившие мышление, обязательно будут иметь своим следствием готовность помыслить что угодно категорией товара. Не далеко ушли от этой точки зрения и те, кто считают себя классическими капиталистами. Стоит отметить, что самая подверженная либеральному мышлению категория граждан — это молодежь до 18 лет. Сказываются большие «успехи» системы образования имени Фурсенко и министерства культуры имени Мединского-Маннергейма, плюс вносит свою лепту и свойственная подросткам протестность, нежелание следовать официальной точке зрения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о предпочтительном «решении вопроса о Курильских островах» в зависимости от политической ориентации респондентов, %

И, наконец, возраст. Что-то очень неправильно у нас с молодежью. А ведь она вырастет. Этак лет через 20 у нас большинство будет за то, чтобы отдать Курилы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о предпочтительном «решении вопроса о Курильских островах» в группах респондентов разного возраста, %

Что же касается вопроса о том, нужно ли включать День победы над Японией в перечень Дней воинской славы России, то тут общество разделилось практически пополам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №8: «В перечне Дней воинской славы России до сих пор отсутствует День Победы над Японией – 3 сентября, который по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1945 г. являлся в СССР всенародным праздником. С каким из мнений Вы согласны?», %

Почти половина граждан — 47% — считает, что День Победы над Японией нужно праздновать как отдельный праздник и, соответственно, включить в реестр Дней воинской славы России.

Почти столько же граждан — 46% — считает, что включать в реестр 3 сентября как День победы над Японией не обязательно, так как накануне — 2 сентября — празднуется День окончания Второй мировой войны.

И только 8% граждан считают, что 3 сентября праздника не должно быть ни в коем случае — а то японцы обидятся. Это те граждане, которые готовы настроения дорогих зарубежных партнеров ставят выше воинской славы России. Любопытно, как эта категория граждан мыслит идеальное для них будущее России? Для этого достаточно просто экстраполировать их пожелания. Выходит, что мера всех вещей — это одобрение зарубежных партнеров, со стороны же России ожидается полное и беспрекословное повиновение. То есть положение глубоко, по всем параметрам оккупированной территории. Нетрудно предположить, что эти 8% — люди, не мыслящие своей жизни на территории России, а в пересчете на реальные цифры это порядка 10 млн человек. Ответы на вопросы о Курилах говорят, что для этих граждан любой политический вопрос должен решаться за деньги — интересно, во сколько бы они оценили само существование России? Какой именно должна была бы быть премия лично для них, чтобы они согласились на полное уничтожение России вообще?

Зависимость от уровня информированности — чем больше информирован, тем больше патриотичен — тоже представляет определенную сложность. Как доносить определенную точку зрения об интересах России до людей, которым Россия не интересна? Это еще одна характерная черта политики имени Горбачева и Ельцина, которые вводили Россию в сообщество «цивилизованных» (!) стран. Россия, очевидно, свернувшая с этого пути, для его приверженцев, очевидно, не является цивилизованной страной и как таковая не может обладать своим мнением. Как это все будет сочетаться с патриотическим воспитанием, о котором последнее время идет так много разговоров? Патриотическое воспитание невозможно без верной оценки событий перестройки, потому что возникающее противоречие между оценками официальной и очевидной в случае этих 8% всегда будет решаться в сторону антироссийскости. Да и с остальными не всё так гладко — если вспомнить, что более половины граждан (включая вполне патриотичных) считают «курильский вопрос» до сих пор не решенным.