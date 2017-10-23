Как Ельцин чуть не отдал Курилы «по дружбе»

Москва, , 01:20 — REGNUM Интенсивные попытки дружить на международном уровне без учета интересов своей страны были «фирменным стилем» Бориса Ельцина и стали одной из причин, погрузивших Россию в мрак «святых 90-х». Ярким примером таких действий стала состоявшаяся в 1997 встреча президента Ельцина с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото, чуть было не закончившаяся уступкой Курильских островов. О событиях рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Имитация «русских символов дружбы», включая даже не представимый в японской культуре поцелуй между японским премьером и российским президентом, должна была, по мысли японцев, принести им выигрыш в виде Курил, которых они так долго и безуспешно добивались. Успех Токио действительно был близок. Встреча, состоявшаяся в неформальном варианте, «на рыбалке», ознаменовалась крайне обнадежившим японцев обещанием Ельцина «решить территориальную проблему» между странами. При этом речь шла уже не о разделе, а о передаче всех Курильских островов Японии.

В статье японской газеты «Санкэй симбун» говорилось о том, что Ельцин «обещал подарить другу Рю спорные острова». К счастью, этой сделке не было суждено состояться. Почему Ельцина удалось отговорить и как разворачивались события после рыбалки, чуть было не закончившейся гигантскими территориальными и имиджевыми потерями для России?

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