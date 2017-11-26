Что ищет в Арктике Шотландия и зачем России таинственная подлодка? Как долго Канада будет игнорировать полярных ученых и кого весь мир ждет на открытии завода «Ямал СПГ»? Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Oaoosk.ru Журнал Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) #3(28)

Подлодка «Белгород» настораживает Запад

Британская BBC исследовала российский проект подводной базы для разведки ресурсов на континентальном шельфе Арктики. Как сообщает издание, цели у проекта «Айсберг» не только научные. Впрочем, отечественные разработчики и не скрывают, что новые подводные объекты будут иметь в том числе и военно-стратегическое значение.

Напомним, проект «Айсберг» разрабатывается с начала 2015 года конструкторским бюро морской техники «Рубин». Подводный комплекс будет выполнять автономную работу в удаленных и труднодоступных районах Мирового океана на месторождениях полезных ископаемых. Особенно проект важен для Арктики, где проекты по добыче осложняются надводной обстановкой. После ввода в эксплуатацию «Айсберг» будет добывать нефть или газ практически без участия человека.

Частью проекта «Айсберг» станет 182-метровая атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» — крупнейшая из когда-либо построенных. Как ранее сообщало ИА REGNUM, подлодка будет достроена в течение 2018 года. «Белгород» будет служить ВМФ России не только для выполнения боевых задач на больших глубинах, но и для научной работы, а также для разведки полезных ископаемых на арктическом шельфе России.

Alterboy Центр политических исследований России

Эксперты, опрошенные BBC, утверждают, что исследовательские программы России — это прикрытие для разработки и апробации военной техники, работающей в трудных арктических условиях. Иначе в проект «Айсберг» были бы вовлечены крупные российские добывающие компании, считает Вадим Козюлин, директор проектов ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности.

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«На конференции в марте (международный форум «Арктика — территория диалога, который прошел в Архангельске 29—30 марта 2017 года — прим. ИА REGNUM ) российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что освоение Арктического региона будет способствовать укреплению добрых отношений с соседними государствами, и Арктика станет «территорией мира и сотрудничества». Но эти слова плохо вяжутся с деятельностью, которую Россия ведет в Арктике», — пишет BBC.

Издание сообщает, что около 50 бывших советских арктических военных баз были недавно расконсервированы, растет количество и многообразие кораблей Северного флота, а на военном параде, посвященном 1 Мая, российская армия продемонстрировала специальную военную технику для полярных операций.

«Трудно сказать, станет ли амбициозный проект «Айсберг» реальностью или же Россия просто хочет закрепить за собой арктические территории, чтобы использовать их в будущем. В чем точно не стоит сомневаться — так это в решимости России получить от Арктики большую прибыль».

Soldatnytt Учения НАТО в Арктике

Шотландия ищет себе место в Арктике — или в НАТО?

Шотландия хочет принять участие в решении проблем Полярного круга — об этом правительство страны заявило в рамках форума Arctic Circle, который впервые прошел в Эдинбурге с 19 по 21 ноября. Мероприятие объединило политиков, ученых, руководителей компаний, действующих в Арктике.

«Мы с приарктическими странами имеем много общих интересов и проблем — от возобновляемых источников энергии и изменения климата для целей социальной политики и улучшения взаимодействия, — передает Evening Express слова министра иностранных дел Шотландии Фионы Хислоп. — По результатам форума я рада объявить, что мы будет развивать собственную арктическую стратегию».

Действующий первый министр Шотландии, глава Национальной партии Шотландии Никола Стерджен заявила, что «страна находится ближе всех неарктических соседей в регионе, и север Шотландии ближе к Арктике, чем Лондон». Решение о разработке арктического вектора развития принято Шотландией отдельно от британского правительства. Вопрос о том, поможет ли новая стратегия Шотландской Национальной партии укрепить основу своей независимости, обсуждался участниками форума осторожно.

«Всё возможно, Шотландия имеет большой потенциал, но и в составе Великобритании она все равно будет актуальной страной для арктических исследований, разведки нефти, анализа месторождений полезных ископаемых», — сказал изданию NewStatesMan Гуннар Мар Гуннарссон, исполнительный директор Международного арктического научного комитета (IASC).

Вопрос военной безопасности в анонсе арктической стратегии Шотландии не прозвучал, но, похоже, шотландские политики покривили душой, выступая на форуме Arctic Circle: согласно другим заявлениям СМИ, Национальная партия Шотландии выступает за то, чтобы новое командование НАТО расположилось в на их территории.

НАТО в Арктике

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министры обороны НАТО договорились о создании двух новых командных центров в Европе для координации операций и переброски войск в Атлантике.

«После существенного роста российской подводной активности в последние годы командиры НАТО призывают к созданию новой базы для обеспечения безопасности международных морских путей, — сообщает газета Sunday Express. — Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, заявил: «Мы наблюдаем увеличение российского военно-морской деятельности в Арктике и в Северной Атлантике. В случае будущего кризиса укрепление Европы будет иметь жизненно важное значение для общей безопасности».

В случае выбора Шотландии в качестве места для расположения регионального командования НАТО получит обзор обширной территории и, в случае потенциального конфликта, обеспечит подкреплению США возможность попасть в Европу. Однако, как заявил Дэвид Манделл, министр по делам Шотландии в правительстве Великобритании, никаких решений по этому поводу еще не было принято.

Канада забыла о науке

Канада теряет позиции в арктических исследованиях, считают местные ученые. Как сообщает National Post, недостаток финансирования научного сообщества приведет к угрозе суверенитету страны. Напомним, в начале ноября 2017 года правительство Канады выделило 1,25 млн долларов США на работу своей арктической станции «Polar Environment Atmospheric Research Laboratory» (PEARL) до осени 2019 года.

«Инвестируя в PEARL, мы обеспечим продолжение исследований на самой северной канадской арктической станции. Канада является лидером в области атмосферных и климатических наук в Арктике», — отметила министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенна.

Однако научное сообщество не разделяет позитивного настроя властей, сообщает National Post. В то время как Норвегия, Франция, Германия, Великобритания, даже Китай строят новые исследовательские ледоколы, исследователи ArcticNet — сети научных центров передового опыта Канады — пользуются выведенным из эксплуатации ледоколом канадской береговой охраны «Амундсен». Ледокол «очень старый и в прошлом году смог выйти в море только на 130 дней — на половину срока, который планировали исследователи».

Gjermund Gustavsen НАТО на учениях в Арктике

«Расходы на арктические исследования выросли по сравнению с предыдущими десятилетиями, но Канада по-прежнему проигрывает другим странам, — считает Луи Фортье, профессор университета Лаваля и научный руководитель ArcticNet. — Другие государства вкладывают существенные инвестиции в науку в Арктике по вполне объективным причинам: Арктика преобразует нашу цивилизацию климатически, экономически, экологически, географически, политически и социально».

«Мы рискуем вернуться в 1970-е и 80-е годы, когда такие страны, как США и Швеция вели собственные исследования на канадском Севере практически без участия Канады, — напоминает Фортье. — В то же время наука является лучшим для Канады способом утвердить свой суверенитет в условиях Крайнего Севера».

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Особо важным научное знание об Арктике становится при разделе территорий континентального шельфа. Согласно конвенции ООН, приарктическое государство может расширить свою экономическую зону, если докажет, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка.

Масштабную десятилетнюю работу по изучению дна в Северном Ледовитом океане провела Россия, которая теперь твердо уверена в том, что такие точки, как хребет Ломоносова, поднятие Альфа-Менделеева и другие являются продолжением Евразийского континента. На некоторые из этих подводных территорий претендует и Канада, которая, однако, еще не представила в профильную комиссию ООН новую версию своей заявки на расширение шельфовых границ. Прошлая была отозвана из-за недостатка научных обоснований.

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Однако отказываться от борьбы за Арктику Канада не собирается. На данный момент правительство готовит новый вариант арктической стратегии, который, как ожидается, будет опубликован в январе 2018 года. А в начале декабря 2017 года в Канаде состоится встреча представителей приарктических государств, посвященная обсуждению заявок на расширение границ континентального шельфа.

Yamallng Ямал СПГ

Мир ждет запуска «Ямал СПГ»

Запуском завода «Ямал СПГ» в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа одинаково интересуются СМИ Азии, Европы и Америки. «Некогда считавшийся маловероятным проект «Ямал» готов сорвать аплодисменты», — гласят некоторые заголовки.

Один из источников агентства Reuters заявил, что получил предварительное приглашение на церемонию запуска завода 8 декабря. Однако дата торжественного мероприятия пока не объявлена официально, и журналисты предполагают, что задержка анонсирования связана с тем, что компания «НОВАТЭК» — основной акционер проекта — ожидает согласия высокопоставленных гостей. По неофициальным данным, участие в запуске «Ямал СПГ» примет президент РФ Владимир Путин.

«НОВАТЭК» не подтверждает информацию о приглашении президента на мероприятие, но сообщает, что завод точно будет открыт до конца 2017 года.

Напомним, проект завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» будет реализован в три этапа, и при работе всех мощностей завод будет способен производить 16,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год, которые будут поставляться в Европу и Азию.

Noel_Bauza Арктика рядом

Партнерами «НОВАТЭКа», обладающего 50,1% акций проекта, являются французская Total (20%), Китайская Национальная нефтегазовая корпорация и китайский «Фонд Шелкового пути» (суммарно 29,9%).

В начале ноября 2017 года завод произвел первую партию сжиженного природного газа, которая и будет отгружена в танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» во время торжественной церемонии. Как ранее сообщала пресс-служба компании «НОВАТЭК», первая партия отправится в Китай в качестве благодарности Китайской национальной нефтегазовой корпорации «за общий вклад в проект», а также в качестве обозначения важности Азиатско-Тихоокеанского рынка как ключевого региона-потребителя.