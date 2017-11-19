Ямалу нужна федеральная помощь в организации законной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в малочисленных населенных пунктах, которые не имеют круглогодичного сухопутного транспортного сообщения с Большой землей. Об этом заявил в рамках Дней ЯНАО в Совете Федерации заместитель губернатора автономного округа Сергей Карасев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Красиво было на бумаге

В самом автономном округе, как передает пресс-служба губернатора, наблюдается удовлетворительная картина со сбором и утилизацией мусора. Система и схема сбора, а также транспортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) расписана еще до экологической реформы, старт которой дан в 2016 году. В крупных мусороперерабатывающих заводах округ с населением 534 тыс. человек не нуждается.

Prylarer Полигон ТБО

Согласно территориальной схеме обращения с мусором, а она была создана в ЯНАО одной из первых в России, в 2014 году жители и предприятия Ямала выработали 652 тыс. тонн мусора, в 2015 году — 635 тыс. тонн мусора. То есть наблюдается снижение производства мусора на 17 тонн в год.

В структуре отходов, образуемых на территории автономного округа, на протяжении многих лет основную массу — 60% — составляют отходы предприятий топливно-энергетического комплекса, на месторождениях. Этими отходами занимаются сами предприятия. На территории городов и поселений образуются остальные 40% отходов. Больше всех «мусорят» в автономном округе Салехард (16,2 т в год), Лабытнанги (14,2т), Новый Уренгой (63,9 т), Ноябрьск (51,7 т), Муравленко (23,6 т), поселок Пангоды (12,4 т). Утилизируется и обезвреживается в ЯНАО 56,6% мусора, остальное хоронится.

На территории Арктического региона находятся девять мусорных полигонов, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО): в Новом Уренгое и Ноябрьске по два, а также в Муравленко, Губкинском, Салехарде и поселке Пангоды. На переработку мусор возят в другие регионы, и этим занимается 15 организаций. Есть восемь небольших предприятий по переработке полимерных отходов, автомобильных покрышек и бумаги.

С территориальной экологической программой у Ямала все в порядке. В 2015—2016 годах завершено строительство мусоросортировочных комплексов в Тарко-Сале и Надыме, мощностью 20 и 50 тыс. тонн в год соответственно. В 2016 году также начата реализация пилотного проекта мусоросборки для сельских территорий в Шурышкарском районе с охватом сёл Мужи, Горки и Овгорт. Осталось лишь завести контейнеры для раздельного сбора мусора и выбрать регионального оператора, который будет всем этим мусорным хозяйством управлять.

Да позабыли про овраги…

Регионального оператора выбрать на Ямале непросто. Есть территории, куда только на вертолете, да на оленях можно пробраться. А ведь единый оператор должен будет отвечать за мусор и на этих территориях. Напомним, во время двухнедельной июльской экспедиции на отдаленный остров Вилькицкого волонтеры очистили два гектара территории в районе метеостанции, собрав около пяти тонн металлолома, основную часть которого составили 200-литровые металлические бочки, запчасти и куски двигателей. После выбора регионального оператора, который будет отвечать за уборку и утилизацию мусора и на таких островах Ямала тоже, волонтерам, наверное, придется платить. Кроме того, в ЯНАО должен быть установлен на сбор и утилизацию ТКО единый тариф. То есть житель Салехарда заплатит и за уборку острова Вилькицкого.

Ранее в сююжете: Почём шкура убитого медведя? — на Ямале заставили работать полицейских

Как пояснил замгубернатора ЯНАО Сергей Карасев в рамках апрельского Красноярского экономического форума, в переходе на новую систему по обращения с отходами не учтены характерные для Крайнего Севера экстремальные погодные условия, вечная мерзлота, низкая плотность населения и отсутствие круглогодичного сухопутного транспортного сообщения.

katorisi Ямальский ландшафт с борта самолёта

На полуострове Ямал из 83 населенных пунктов 67 не имеют дорожной связи с Большой землей. Доля транспортных издержек в конечной стоимости продукции арктической зоны доходит до 60%, тем временем на материковой России — 10%. Сергей Карасев считает, что арктические регионы не вписываются в новые правила по обращению с ТКО. В маленьких отдаленных поселках ЯНАО элементарно вывезти отходы невероятно дорого. Чтобы окупить поездку за мусором, копить придется практически год. И для вывоза необходим спецтранспорт, в том числе плавсредства и соответствующая лицензия для перевозчика.

Напомним, новая схема обращения с ТКО должна быть внедрена в российских регионах до 1 января 2019 года.