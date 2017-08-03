Почём шкура убитого медведя? — на Ямале заставили работать полицейских

Салехард, , 11:00 — REGNUM Экспедиция «Российского центра освоения Арктики» обнаружила на необитаемом острове Вилькицкого на Ямале останки шести белых медведей и стреляные гильзы. Участники экспедиции обратились в полицию, но решения о возбуждении уголовного дела пришлось добиваться через прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Сообщение об останках внесенных в Красную книгу РФ белых медведей поступило в ОМВД России по Тазовскому району 24 июля 2017 года. Об останках краснокнижных животных было известно и правительству ЯНАО. Заместитель губернатора автономного округа Александр Мажаров сообщил на пресс-конференции, что на острове Вилькицкого промышляют браконьеры, заявив о том, что уголовное дело будет заведено. Кстати, на черном рынке шкура белого медведя оценивается в миллион рублей.

«Несмотря на наличие в действиях неустановленного лица признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации») решение о возбуждении уголовного дела принято не было», — сообщает региональная прокуратура.

Начальнику ОМВД России по Тазовскому району внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства.

Отметим, что в экспедиции на остров Вилькицкого приняли участие волонтеры из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, а также из Израиля и Болгарии. Они занимались очисткой островной территории Ямала.

На ныне необитаемом острове до конца 80-х годов жизнь била ключом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Российском центре освоения Арктики». Здесь функционировала воинская часть, велись метеонаблюдения, работал световой маяк высотой 36,5 метров. Но затем жизнь на острове Вилькицкого остановилась — люди покинули его, с тяжелым сердцем оставляя свое рабочее место, технику, оборудование.

Во время двухнедельной июльской экспедиции волонтеры очистили два гектара территории острова в районе метеостанции, собрав около пяти тонн металлолома, основную часть которого составили 200-литровые металлические бочки, запчасти и куски двигателей.

Отметим, что в апреле 2017 участники экспедиции Русского географического общества нашли на острове Вилькицкого шкуру убитого белого медведя. Как отмечают в региональном СКР, найдены подозреваемые. За убийство краснокнижного животного предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.