Не прошло и трех дней после нашей последней публикации о кризисе в белорусско-украинских отношениях, вызванном бандитской логикой кровавого украинского режима «Предатели Хатыни: Белоруссии дорого обходится заигрывание с бандеровцами», как шпионский кризис перерос в большой политический скандал между Минском и Киевом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Улики, собранные белорусским КГБ по делу Павла Шаройко, однозначно и убедительно доказали, что бывший разведчик оказался совсем не бывшим, а вполне действующим — и секретные данные собирал, и шпионскую сеть создавал. Посол Украины, как и бандеровские недобитки на Украине, может хоть сто раз возмущаться и опровергать все аргументы следствия, однако сам Павел Шаройко в своих показаниях, которые были продемонстрированы белорусскими ТВ-каналами, публично полностью подтвердил справедливость обвинений в свой адрес, включая и конечного получателя собираемой им информации в посольстве Украины в Белоруссии — первого секретаря посольства Игоря Скворцова, бывшего сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины.

В результате белорусская сторона объявила Игоря Скворцова персоной нон грата, в ответ на что Украина сегодня объявила персоной нон грата первого секретаря белорусского посольства на Украине, который ни в какой разведывательной деятельности замешан не был.

Как следует из распространенной белорусским КГБ информации, задержание Шаройко произошло еще в октябре месяце. При этом стороны достигли договоренности, что ситуация не станет достоянием общественности. Однако, украинская сторона по каким-то причинам не стала удерживать информацию, после чего она стала достоянием и белорусских СМИ. То есть украинская сторона нарушила договоренности, после чего Минск сделал ответный ход и выложил некоторые карты на стол. А из них следует, что необандеровцы не могут быть надежными партнерами.

Пока официальный Минск бурно развивал торгово-экономические связи с новыми властями «незалежной», пока оказывал им различного рода посреднические услуги, Киев тайком создавал на территории республики свою шпионскую сеть, пытаясь создать в Белоруссии плацдарм для расширения Майдана. Естественно, необандеровский Киев не один виноват в этой ситуации. В ней также виноваты те чиновники белорусского МИД, во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем, которые сквозь пальцы смотрели на сотрудничество с необандеровцами и подставляли белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

В результате они не только спровоцировали полномасштабный белорусско-украинский политический кризис, из которого сейчас непонятно как выбираться, но и отмену визита Александра Лукашенко на саммит «Восточного партнерства», который должен состояться 24 ноября в Брюсселе.

Конечно, есть и другие причины отмены визита белорусского президента на саммит. Одна из них состоит в том, что в мероприятии приглашающая сторона не предоставила Александру Лукашенко полноценной программы визита, то есть сознательно стремилась понизить его статус. Второй причиной стало то, что Макей так и не смог (или не хотел?) договориться со своими коллегами из крупных европейских стран о том, чтобы те помогли организовать встречи с первыми лицами европейской политики.

Так, несмотря на все желание официального Минска организовать двустороннюю встречу с Ангелой Меркель, она проигнорировала данную идею. Но ее вполне можно понять, 20 ноября, по ее собственным словам, был «исторический день» — ее политического авторитета и влияния оказалось недостаточно для того, чтобы собрать большую правящую коалицию в Германии. Длившиеся более месяца переговоры о создании правительства большинства завершились громким провалом — впервые за послевоенную историю Германии. В результате четвертый срок Меркель на посту канцлера Германии сегодня оказался под большим вопросом.

В то же время необходимо отметить следующую деталь — Порошенко явно выжидал, поедет или нет белорусский лидер на саммит в Брюссель, и вплоть до сегодняшнего дня не давал ответа относительно поездки на саммит «Восточного партнерства». Однако, как только стало известно о том, что на него не поедет белорусский лидер, буквально через три часа пресс-служба Порошенко распространяет заявление о том, что «гарант нации» туда готов отправиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Таким образом, становится очевидным, что киевским необандеровцам и части руководства белорусского МИД удалось устроить накануне саммита в Брюсселе большой белорусско-украинский политический скандал и сорвать визит Александра Лукашенко на саммит «Восточного партнерства».

Однако только этим дело может не ограничиться. Дело в том, что Минск и Киев связывает не только двустороннее сотрудничество, но и многостороннее. В рамках урегулирования гражданской войны на Украине Минск является переговорной площадкой двух сторон украинского кризиса. В условиях произошедшего скандала между двумя столицами теперь явно кризис политического и человеческого доверия. Ответным ходом Киев может отказаться от Минска как переговорной площадки.

Однако и на это у официального Минска могут быть сильные ответные ходы. Во-первых, Минск может продолжать держать Киев на голодном пайке в плане поставок керосина и дизельного топлива — желающих его купить в Европе достаточно, никаких проблем со сбытом продукции Мозырского НПЗ не возникнет.

Во-вторых, с учетом того, что решение украинского кризиса уже практически полностью перешло от «нормадской четверки» и «Минска-2» к российско-американской «двойке» — Суркову и Волкеру, надобность в Минске как переговорной площадке действительно отпадает. Украина, да и Европа, спокойно проглотят новый российско-американский пакт в духе «Молотова — Риббентропа — 2» и не подавятся.

В-третьих, в условиях тлеющего распада Украины и стремительного сокращения пространства власти у Порошенко, особенно после инициативы Авакова о перераспределении полномочий между президентом и премьер-министром в пользу последнего, у Порошенко стремительно наступает кризис легитимности. И этим надо в полной мере воспользоваться белоруской стороне. Так как Польша, Венгрия, Румыния уже составили список своих территориальных претензий, то и Белоруссии надо вплотную заняться этим вопросом и проработать исторические карты своих южных земель.

В-четвертых, отказом от визита на саммит «Восточного партнерства» Лукашенко показал, что руководство внешнеполитическим курсом республики осуществляет все-таки он, а не Владимир Макей. Об этой проблеме я говорил еще месяц назад в интервью ИА REGNUM:

«Если Лукашенко всё же поедет на этот форум, то это будет означать две вещи. Во-первых, что Лукашенко уступил Макею функцию стратегического управления внешней политикой республики, и теперь она осуществляется так, как скажет глава белорусского МИД. Во-вторых, это будет означать то, что Лукашенко не понимает истинного смысла того приглашения, которое ему сделано. Поэтому поедет Лукашенко на саммит «Восточного партнерства» или нет, в любом случае он пошлет Москве знак, который будет услышан».

Соответственно, отказ Лукашенко ехать в Брюссель говорит о том, что пока Макей все-таки не перехватил все рычаги управления внешнеполитическим курсом республики. Исходя из бюрократической традиции, когда подчиненный проваливает какие-либо важные поручения руководства, то очень часто его самого посылают расхлебывать тот кисель, который он заварил. Видимо, основная задача Макея в Брюсселе будет заключаться именно в этом. Если он не сможет решить даже вопрос с визами, то вопрос о его несоответствии занимаемой должности перестанет быть закрытым.

А отношения официального Минска с необандеровской хунтой, дни которой на исходе, нуждаются, конечно, в коренном пересмотре. ДНР и ЛНР — вот кто должен стать основным внешнеполитическим партнером Белоруссии на территории нынешней Украины, так же, как и у России. Наши братья — в Донецке и Луганске, а вовсе не в охваченном коричневой чумой Киеве.