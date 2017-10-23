Маргарита Князева, , 16:10 — REGNUM

Европейский союз пригласил руководство Белоруссии к участию в саммите «Восточного партнерства» — проекта, созданного для усиления интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР — Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. Впервые приглашение направлено без рекомендаций по поводу того, на каком уровне руководства будет представлена страна. В представительстве Евросоюза в Белоруссии подчеркнули, что выбор главы делегации — право официального Минска, то есть, в отличие от предыдущих лет, на саммит может поехать и ранее невъездной в Евросоюз президент страны Александр Лукашенко.

Президент Лукашенко в саммитах этого проекта, которые проходят каждые два года, ранее не участвовал. На предыдущем, который состоялся в 2015 году в Риге, от Белоруссии присутствовал и выступал глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей. Кто отправится 24 ноября в Брюссель представлять интересы правящей верхушки Белоруссии — глава МИД РБ Макей или президент Лукашенко? Мнения экспертов расходятся.

По словам эксперта Фонда публичной дипломатии Кирилла Аверьянова-Минского, Лукашенко не станет нервировать Москву и не поедет в Брюссель, отправив вместо себя Макея, который в этом вопросе может стать компромиссной фигурой:

«Это не будет «плевком» в сторону Запада и не будет восприниматься так, что Лукашенко не пожал протянутую ему руку. Это будет такой ход в русле политики Лукашенко — усидеть на двух стульях».

Кроме того, говорит аналитик, личное участие президенту невыгодно, покуда Запад может предоставить значительно меньшие средства, чем сегодня это делает Россия, которая, по сути, спонсирует режим Лукашенко.

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Схожей точки зрения придерживается и заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, который предполагает, что вопрос о том, кто представит страну на саммите решается не столько из политических соображений, сколько из экономических.

«На самом деле, поедет он или нет — дела не меняет. Потому что он ездит на другие международные мероприятия. «Восточное партнерство», с точки зрения Минска, не очень важная программа, поскольку она плохо финансируется». Основное, что ждет Минск — большие финансовые вливания, инвестиции в транспортную сферу, социальную, малый и средний бизнес и так далее. А деньги, которые выделяются, с точки зрения Минска, слишком малы, чтобы что-то делать в этом «Восточном партнерстве» на уровне президента. Поэтому возможно, что по этой банальной прагматичной причине Лукашенко не поедет», — говорит эксперт, добавляя, что предсказывать действия таких лидеров и прогнозировать их поведение, поступки — дело неблагодарное.

Однако заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев говорит, что на 90% уверен в том, что в Брюссель отправится сам Лукашенко, потому как он нуждается в лучшем позиционировании на международной арене и подтверждении своей легитимности благодаря контактам с ЕС и США.

«Он немало сделал, чтобы продемонстрировать свою независимость от России. И теперь он рассчитывает на какие-то ответные шаги со стороны Запада. Теперь он хочет получить деньги, кредиты, технологии, инвестиции, но этого пока нет. Однако Евросоюз понимает, что Белоруссия экономически очень зависима от России.

Стратегия у Минска здесь простая — постараться сделать геополитический поворот в сторону Запада, потому что белорусский президент, белорусская элита не верят, что Россия устоит под давлением санкций. И считают, что теперь нужно, пользуясь российскими дотациями, постараться быть на той стороне. Саммит «Восточного партнерства», конечно же, важнейший рубеж. То есть Лукашенко приезжает в Брюссель, где выходит на прямые контакты с лидерами Запада, что позволит ему сформировать новые позиции», — говорит политолог.

Также считает вероятным личный визит Лукашенко в Брюссель, и не в одиночку, а с младшим сыном Николаем, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец:

«Он рассчитывает не только получить какие-то преференции на Западе, он рассчитывает на то, что Запад его признает. Если Запад клюнет и действительно с ним наладит серьезные отношения, то это будет фантастическая победа Лукашенко: он деньги берет на Востоке, а кланяется Западу. Это будет очень интересное развитие событий. То есть Запад, получается, сам себя накажет, потому что его всегда называли диктатором, а теперь неожиданно «диктатору» начинают пожимать руки. Это будет отчасти поражением всей западной дипломатии».

Однако, по словам шеф-редактора аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика, рано делать уверенные прогнозы относительно участия Александра Лукашенко в форуме, так как до его проведения еще целый месяц, за который может произойти множество самых разных гораздо более важных событий, что может поставить под сомнение саму возможность проведения саммита.

«Если Лукашенко всё же поедет на этот форум, то это будет означать две вещи. Во-первых, что Лукашенко уступил Макею функцию стратегического управления внешней политикой республики, и теперь она осуществляется так, как скажет глава белорусского МИД. Во-вторых, это будет означать то, что Лукашенко не понимает истинного смысла того приглашения, которое ему сделано. Поэтому поедет Лукашенко на саммит «Восточного партнерства» или нет, в любом случае он пошлет Москве знак, который будет услышан.

Думаю, первый и единственный знак, который этим будет послан, состоит в том, что Белоруссия достигла таких высот в деле политической независимости и экономической конкурентоспособности, что не нуждается более ни в энергетических дотациях со стороны России, ни в той политической поддержке, благодаря которой Лукашенко и находится у власти с 1994 года. Поэтому Белоруссия может самостоятельно, не прислушиваясь к «имперским рекомендациям» из Москвы, осуществлять свой внешнеполитический и экономический курс», — полагает Юрий Баранчик.

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Что же касается причин разворота Европейского союза в сторону Александра Лукашенко, то, по словам аналитика, Европа таким способом «пытается похвалить Лукашенко за примерное поведение», что тоже можно считать определенным сигналом Москве:

«Европа преследует исключительно свои цели, при этом они разные — одни у Польши и американского крыла Европы, у Германии и Франции — абсолютно другие, а также желает показать Москве, что Лукашенко — ненадежный союзник, который может переметнуться в другой политический лагерь в любой момент. Соответственно, для Москвы приглашением посылается месседж — зачем вам такого «союзника» защищать? Может, договоримся о том, по каким правилам будут проходить следующие президентские выборы в Белоруссии, и выставим на них своих кандидатов, и кто победит — тот пусть и победит?».

Кроме того, говорит Дмитрий Болкунец, задача стран ЕС — продемонстрировать успехи своего проекта «Восточное партнерство» и более активно вовлечь в европейское сообщество Белоруссию, оторвав ее при этом от интеграционных процессов с Россией.

«Ставка делается на то, чтобы «задушить» Лукашенко в объятиях. То есть переориентировать его на западный вектор. Собственно, сам Лукашенко подает сигналы о том, что он готов в этом поучаствовать — не разместил российскую базу, не признал Крым. Приглашение его на саммит — шаг в этом направлении», — говорит и Кирилл Аверьянов-Минский.

О том, для чего все это нужно Европе, предельно понятно и коротко объяснил Андрей Суздальцев:

«Это уникальное оружие против России, которое Москва сама и оплачивает».

Что же до интересов самого Лукашенко в подобном развороте, то политолог выделяет две причины. Во-первых, по его словам, белорусский президент не уверен в том, что Россия выдержит под натиском западных санкций, и потому считает выгодным укрепить отношения с ЕС, а вторая причина готовности к сближению с Западом и антироссийской фронде состоит в необходимости привлечения в страну западного финансирования, инвестиций, кредитов и технологий.

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Впрочем, прагматичность президента Белоруссии и его финансовую заинтересованность как основу для выстраивания политических диалогов отметили практически все опрошенные эксперты, однако выводы из этого были сделаны различные.

Так, Александр Фадеев и Кирилл Аверьянов-Минский уверены в том, что ехать на саммит Лукашенко просто не выгодно, так как те суммы, которые может предложить Запад, в том числе в рамках проекта «Восточное партнерство», несравнимы с теми, что в страну вливает Россия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что происходящая смена риторики стран Запада в отношении руководства Белоруссии есть смена тактики в деле всестороннего давления на Россию. В данном случае — переманиванием ближайших союзников. Пока реализация этих намерений видится вполне успешной: официальный Минск всё чаще делает различные недружественные по отношению к Москве шаги, тем самым давая своему большому восточному партнеру понять — дружба дружбой, а табачок врозь.

Такой формат налаживающихся евроинтеграционных связей с Белоруссией устраивает практически всех — Запад без существенных затрат уводит новую постсоветскую страну от бывшего «центра», очередная постсоветская страна пытается продемонстрировать свою «многовекторность», заигрывая с разными сторонами мирового противостояния, и только Россия продолжает называть Белоруссию партнером и союзником, осуществляя энергетические дотации и оказывая политическую поддержку.

Пока на мировой арене у нее есть гораздо более серьезные и срочные вопросы, Москва закрывает глаза на происходящие в Белоруссии идеологические процессы. Только понятно, что так будет продолжаться недолго.