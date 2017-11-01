Израиль стал единственной страной, которая поддержала Иракский Курдистан после проведения референдума о независимости от Багдада в сентябре 2017 года. Как показали последующие события, бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани просчитался, приняв решение о проведении референдума. Курды переоценили поддержу со стороны США и внутреннюю сплоченность внутри Иракского Курдистана, одновременно недооценив влияние почти единодушной позиции международного сообщества в отношении курдской независимости, пишет Ари Хейштейн в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

В настоящий момент Эрбиль расплачивается за свою ошибку. Федеральное правительство Ирака вернуло под свой контроль большую часть спорных территорий с Иракским Курдистаном, которые были заняты курдскими отрядами пешмерга с 2014 года. Воздушное пространство над Иракским Курдистаном было закрыто.

Израиль также может столкнуться с негативными последствиями из-за поддержки Эрбиля, поэтому возникает вопрос: допустил ли Израиль стратегическую ошибку, поддержав сепаратистские стремления Барзани?

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Иракский Курдистан

Патриотический союз Курдистана (ПСК) и партия «Горан» («Перемены»), которые являются политическими соперниками Барзани, могут получить определенные преимущества из-за ошибки, допущенной бывшим президентом Иракского Курдистана. Данные партии в большей степени, чем все остальные, ориентированы на Иран и занимают более жесткую позицию в отношении Тель-Авива. Укрепление позиций проиранских политических партий может осложнить разведывательную деятельность Израиля в Иракском Курдистане. Отказ Вашингтона от поддержки своих курдских союзников и бессилие, проявленное в посредничестве между Багдадом и Эрбилем, окажет негативное влияние на репутацию США. То, что хорошо для Вашингтона — хорошо и для Израиля, если репутация США пострадает, это отразится и на Израиле.

Одна из ключевых причин, почему Барзани решился провести референдум о независимости, заключается в его уверенности в том, что Иракский Курдистан располагает достаточно узким коридором возможностей, в пределах которого Эрбиль мог бы получить поддержку со стороны Вашингтона перед тем, как США переключат свое внимание с экономических и политических проблем Ирака на другие международные проблемы. Эта причина сыграла большую роль в ходе принятия решения о проведении референдума, нежели перспектива поддержки со стороны Израиля.

В любом случае Израиль выиграл бы гораздо больше в случае поддержки курдской независимости, чем проиграл. Сама по себе независимость Иракского Курдистана не представляет особого интереса для Израиля. Эрбиль важен для Тель-Авива в качестве союзника, который обладает стратегически важной позицией. Наличие союзника вдоль иранских и турецких границ могло бы предоставить Израилю отличную платформу для уравновешивания стремлений Тегерана и Анкары, направленных на оказание антиизраильского давления.

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Dennis Jarvis Тель-Авив

Кроме того, в отличие от других стран региона, с которыми Израиль заключил мирные договоры или соглашения о сотрудничестве, курды не проявляют интереса к палестинскому вопросу. Конечно, нет никаких гарантий того, что израильско-курдские отношения принесли бы ощутимые плоды, даже если бы курды получили независимость при поддержке Израиля. Тем не менее одинокая поддержка со стороны Израиля укрепила бы позиции Тель-Авива в Эрбиле и, следовательно, увеличила бы вероятность достижения необходимого результата.

Самый большой риск, который взял на себя Израиль, поддержав референдум о независимости, заключается в несогласованности позиции Тель-Авива с позицией Вашингтона, который выступил за поддержку целостности Ирака, в который Вашингтон направил сотни миллиардов долларов. Однако внутри самих США не удалось достигнуть консенсуса относительно поддержки Багдада. Высокопоставленные представители Республиканской партии, такие как сенатор Джон Маккейн, выступили в поддержку Эрбиля. Если высокопоставленным американским чиновникам можно высказываться в поддержку Иракского Курдистана, вряд ли Вашингтон будет раздражен тем, что Израиль сделал тоже самое.

Израиль не был тем существенным фактором, который повлиял на принятие решения о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана. Израиль не является глобальной державой, он не имеет общих границ с Иракским Курдистаном и торговых отношений с Эрбилем, сопоставимых с теми, которые Иракский Курдистан имеет с Турцией или Ираном. Заявив о своей поддержке, Тель-Авив ориентировался на крупные выгоды от потенциального союза с Эрбилем и достаточно незначительные издержки. Несмотря на провал курдского референдума, Израиль принял правильное решение, сделав ставку на Барзани.