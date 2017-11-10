В казахстанском Уголовном кодексе есть статья 174: «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В редакции кодекса от 1997 года была 164-я статья под названием «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды». В обеих статьях неизменной осталась фраза «а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности». С 1997 года прошло уже 20 лет, но официальной формулировки, что же такое сословная принадлежность для Казахстана, так и нет. С другой стороны, раз есть наказание за разжигание ненависти к сословиям, которое сохраняется, несмотря на все реформы, то значит, сословия в стране есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Томас Кутюр. Римляне Декаданса.1847

Конечно, это не те сословия, что были в Древнем Риме, средневековой Европе или даже в Российской империи. Вот какое определение сословиям в современном мире дал российский социолог Симон Кордонский в книге «Сословная структура постсоветской России»:

«Сословие — социальная группа, которая занимает определенное положение в иерархической структуре общества в соответствии со своими правами, обязанностями и привилегиями, закрепленными в законе и (или) передаваемыми по наследству. Такое определение сословия с различными вариациями переходит из текста в текст уже много лет и может считаться общепринятым. Сословная структура общества предполагает неравенство граждан перед законом, традиционное или введенное внешним образом. Неравенство в первую очередь заключается в том, что сословия имеют различающиеся права и обязанности перед государством и несут разные государственные повинности.

Отдельные явно или неявно иерархизированные сословия связаны между собой в социальную структуру сословного общества отношениями служения и откупа (дани, оброка, подати, ренты и пр.). Сословная принадлежность часто наследуется, причем форма наследования иногда архаична (по праву рождения), а иногда вполне современна, когда дети врачей или военных тоже становятся врачами или военными. В современных обществах наследственный принцип формирования сословий соблюдается нежестко, и членом сословия можно стать, заняв соответствующую должность, купив сословный статус, получив его в дар от суверена и т. д.

Сословия воспроизводятся, в частности, потому, что люди с рождения социализируются в системе взаимного служения и обслуживания, традиционной или рационально введенной государством. Внешними признаками принадлежности к современному сословию часто является наличие у его членов разных символов сословности: удостоверений личности, особых украшений, наград и знаков различия, часов определенной марки, униформы или, напротив, дизайнерской одежды, прически, способа передвижения (марки и номера автомашины, в частности), места компактного обитания. Кроме того, для сословий характерны специфические правила поведения: сословная мораль (моральный кодекс) и институты контроля за соблюдением сословных норм».

Таким образом, попробуем выявить в казахстанском обществе социальные группы, чьи права закреплены специальным законом и отличаются от общегражданских, где есть саморегуляция и определенные обязательства (численность групп — несколько тысяч человек и более).

Государственные служащие. Их деятельность регулируется законом «О государственной службе». Согласно определению, « государственный служащий — гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства ». Внутренняя иерархия их определяется «Реестром должностей политических и административных государственных служащих», правила поведения регулирует «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан». Государственные служащие поступают и продвигаются по службе через конкурсы, которые проходит довольно малая часть соискателей (иногда 10% и менее). Социальная их защита низкая — постоянные переработки и увеличивающиеся требования. Однако это компенсируется властью и возможностью использования социального капитала при переходе в бизнес или в национальные компании. Численность государственных служащих около 100 000 человек. Судьи. Их деятельность регулируется законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Имеют очень большие политические права — гораздо большие, чем у государственных служащих, и хорошее социальное обеспечение. При этом чтобы попасть в это сословие, необходимо приложить серьезные усилия. Жестко иерархичное сообщество. Численность около 3000 человек. Сотрудники специальных органов (разведчики, контрразведчики, телохранители). Их деятельность регулируется законами «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» и «О специальных государственных органах Республики Казахстан». Тут все требования, ограничения и права исходят из функциональных обязанностей. Сотрудники правоохранительных органов. Их деятельность регулируется законом «О правоохранительной службе». Согласно определению, « правоохранительный орган — государственный орган, обеспечивающий соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, законных интересов физических и юридических лиц, государства, реализующий политику государства по противодействию преступности и иным правонарушениям в соответствии со своей компетенцией, наделенный специальными полномочиями по обеспечению законности и поддержанию общественного порядка, выявлению, предупреждению, пресечению, расследованию правонарушений, исполнению судебных решений по уголовным делам ». Численность их около 150 тысяч человек. Тут также все требования, ограничения и права исходят из функциональных обязанностей. Депутаты маслихатов. Их деятельность регулируется законом «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Согласно определению, « местный представительный орган (маслихат) — выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление ». Депутаты маслихатов — единственное выбираемое сословие, также это единственное сословие, которое не имеет каких-то социальных льгот и заработной платы, как во время, так и после окончания работы. Правда, это компенсируется существенными полномочиями и властью. Численность — около 3400 человек. Гражданские служащие. Их деятельность регулируется Трудовым кодексом, статьей № 139. Согласно определению, « гражданский служащий — лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов ». То есть это сотрудники бюджетных учреждений: врачи, учители, ученые и т. д, а также вспомогательный персонал министерств. Их больше всего — около 1,5 миллиона человек. К ним не относятся сотрудники национальных компаний. Они осуществляют основные социальные функции государства. Поступают на работу по конкурсу, их должности должны соответствовать ведомственному реестру, то есть специальной иерархии. Они социально защищены — отпуск, пособие, предоставление жилья по очереди. Военнослужащие. Их деятельность регулируется законом «О воинской службе и статусе военнослужащих». Согласно определению, « воинская служба — особый вид государственной службы военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, направленной на непосредственное обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Республики Казахстан ». Общая численность около 70 тысяч человек. Они имеют серьезные ограничения гражданских прав — не имеют права быть членами политических партий, несут разные виды ответственности, должны выполнять все приказы командиров, рискуют здоровьем и жизнью, но это компенсируется самими большими социальными льготами среди всех сословий, созданных государством.

Кроме того, есть определенные общности, которые не закреплены законодательно, но вполне устойчивы — существуют на протяжении нескольких поколений, имеют свою собственную ментальность и традиции, хорошую сплоченность. К ним можно отнести следующие сословия:

Железнодорожники. Общая численность около 130−150 тысяч человек. Профессия появилась еще в 19-м веке, нередки династии по 3−4 поколения. Привязаны к железнодорожным станциям. Нефтяники. Общая численность более 150 тысяч человек. Потомственные нефтяники сосредоточены в основном в Атырауской и Мангистауской областях, откуда они потом ехали в Западно-Казахстанскую, Актюбинскую и Кзыл-Ординскую области. Но в целом это довольно мощное сообщество, которое очень хорошо отстаивает свои права. Рыбаки. Профессия появилась с середины 19-го и первой половины 20-го века. Основные рыбацкие поселки сосредоточены на Каспии, Арале, Балхаше и Зайсане. Их влияние сильно только на локальном уровне, однако это очень устойчивые сообщества, что показала даже Аральская трагедия — рыбаки смогли пережить уход озера и все равно возобновили лов рыбы. Шахтеры (угольщики). Это уже исчезающая группа, которая была очень влиятельна в советское время и базировалась в Карагандинской области. Однако с закрытием шахт и увеличением добычи на других месторождениях, где преобладал открытый способ, численность шахтеров все сокращалась. Теперь они весомы только в пределах области. Металлурги и атомщики. Несмотря на то, что металлы относительно меньше стоят, чем в 90-е годы, но, тем не менее, эта отрасль остается довольно важной. Тут традиции примерно на 2−3 поколения, но лобби сильное, как и профсоюзы. Атомщиков около 25 тысяч человек, металлургов более 100 тысяч человек. Энергетики. Это работники электростанций, и, соответственно, они есть в каждом регионе. Обслуживание довольно сложного технически предприятия формирует особую производственную культуру и предъявляет высокие требования к рабочим, поэтому и тут формируется особое сословие. Продавцы исторических базаров. В Казахстане, пусть не так, как в Средней Азии, но все же развита культура базаров, а значит, есть и люди, которые торгуют там поколениями. Как правило, это представители азиатских народов: уйгуры, корейцы, турки-ахыска, курды, дунгане, узбеки, таджики и т.д. У каждого есть своя специализация на определенном виде товаров. Но в целом такие торговцы на крупных рынках очень сплоченные и умеют отстаивать свои интересы.

Частично наличие этих сословий поддерживается тем, что предприятия расположены в моногородах, и у жителей нет особого выбора профессии. Но, тем не менее, эти сословия есть, они сами осознают свое существование и выделают себя из общей массы населения. Конечно, тут можно отметить, что рыбаки и продавцы исторических базаров далеко не так важны для экономики, но и у этих сословий есть свои традиции.

Роберт Келер. Забастовка. 1886 года

Эти две группы сословий олицетворяют в Казахстане «Власть и Деньги». Первая группа обеспечивает функционирование государства, а пять из семи сословий из второй группы обеспечивают функционирование экономики. При любых прогнозах ситуации или анализе стоит начинать именно с них. Именно их состояние определяет ситуацию в стране — к примеру, забастовка нефтяников и готовность сотрудников специальных и правоохранительных органов обеспечить безопасное ее прохождения являются определяющими факторами для руководства страны в момент, когда они случатся. Остальная масса населения достаточно аморфна и не играет такой политической роли, но зато служит источником пополнения для действующих сословий.

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