Президент США Дональд Трамп крайне открыто выражает свое негативное отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий — ядерной сделке с Ираном, называя ее «наихудшим и наиболее односторонним соглашением, когда-либо подписанным США». Тем не менее Вашингтон, если он серьезно настроен противодействовать стратегии Тегерана, должен принять меры против самого «деспотического режима», а не отказываться от этого «унижения США», благодаря которому атомная инфраструктура Ирана находится под присмотром международного сообщества, пишет Макс Бут в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

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Автор подчеркивает, что отказ от соглашения станет сигналом другим государствам, заинтересованным в заключении договоров о контроле вооружений с США, о том, что Вашингтон может разорвать то или иное соглашение после прихода новой администрации. Более того, выход из ядерной сделки приведет к изоляции США, а не Ирана, а также сочувствию в отношении исламской республики со стороны международного сообщества и сохранению соглашения.

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Без введения эффективных санкций против Тегерана выход из сделки будет носить исключительно символический характер. В противном случае, если Конгресс и пойдет на введение запретительных мер, они вряд ли возымеют нужный эффект из-за незначительности экономического сотрудничества между двумя странами. Для того чтобы такие санкции действительно имели значение, необходимо убедить получить их поддержку со стороны государств Европы и Азии. Вероятность этого крайне невелика, пока Тегеран соблюдает условия сделки.

Безусловно, администрация Трампа может надавить на своих европейских партнеров, пригрозив выгнать со своих рынков любую страну или компанию, поддерживающую коммерческие связи с Ираном. Однако такую угрозу будет крайне сложно воплотить в отношении крупнейшего торгового партнера США. Кроме того, этот шаг с высокой долей вероятности приведет к настоящему кризису в момент, когда трансатлантические связи и так напряжены.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Помимо полного отказа от сделки, администрация Трампа изучает возможность либо заключения ее на новых условиях, либо подписания очередного соглашения, которое бы включало в себе и противодействие ракетной программе Ирана, а также «поддержку терроризма». Вероятность этого также невелика, поскольку Иран решительно противостоял любым шагам в этом направлении, даже находясь под удушающими санкциями. Зачем ему делать это сейчас, когда наступило относительное экономическое благоденствие? Сложно себе представить, каким образом США могли бы заставить Иран пойти на новые условия без убедительной военной угрозы. Однако, будь такой вариант осуществимым, США уже давно пошли бы на него.

Тем не менее у США имеется вариант того, каким образом сдержать опасные намерения Ирана, не выходя из сделки, не заключая нового соглашения и не начиная войны против Тегерана. Администрация США уже частично следует этим курсом, например, вводя санкции против компаний, связанных с программой развития баллистических ракет, его кибератаками и «спонсором терроризма», к которым автор относит Корпус стражей исламской революции (КСИР). В направлении целевых санкций еще очень многое можно сделать, в том числе отнести КСИР в категорию террористической организацией. Но есть и другие шаги, которые Трамп может предпринять против Ирана в Сирии и Ираке.

Так, подчеркивает автор, Иран пытается «ливанизировать» обе страны, взяв их под контроль с помощью подвластных КСИР вооруженных формирований, таких как «Хезболла», при этом позволяя местным лидерам — Башару Асаду и Хайдеру Абади — оставаться формальными лидерами стран. Администрация Обамы закрывала глаза на эти поползновения Ирана в интересах заключения ядерной сделки.

Если же Вашингтон серьезно настроен сдерживать Тегеран, тогда ему стоит предоставить поддержку местным вооруженным формированиям в Ираке и Сирии, готовым противостоять иранским элементам. В случае Ирака это означает роспуск Сил народной мобилизации, составленных преимущественно из поддерживаемых Ираном шиитских формирований, и создание суннитской гражданской гвардии, занятой защитой суннитских регионов от шиитской агрессии. Осуществление этого плана будет сопряжено с определенными проблемами, однако США смогут получить значительный рычаг давления, если они откажутся от вывода оттуда войск после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иными словами, если не повторять ошибки, сделанной администрацией Обамы в 2011 году.

В Сирии США могут противодействовать Ирану, увеличив численность Демократических сил Сирии (ДСС), сражающихся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, приняв в них большее число бойцов из числа арабов, а также предоставив поддержку Свободной армии Сирии на западе и юге страны. Несмотря на тяжелые потери этих «умеренных» фракций, они все равно могли бы составить значительную силу из сирийцев, находящихся в изгнании в Иордании и Турции.

stux Иран. Шахматы

При поддержке американских авиации и инструкторов, в данный момент помогающих ДСС в освобождении города Ракка, такие войска смогли отбросить силы Асада и Ирана, не дав им захватить освобожденные от боевиков территории. В конечном счете изменение баланса сил, считает автор, может создать условия для проведения переговоров по завершению конфликта таким образом, чтобы ограничить подконтрольные Ирану территории до населенных алавитами районов.

Проблема с указанным выше курсом состоит в том, что он в еще большей степени углубит вмешательство США в Сирии и Ираке, из-за чего возрастет риск потерь и, по сути, заставляет США заниматься столь нелюбимым процессом строения нации. Такой курс является анафемой для Трампа, который, как и его предшественник, хотел бы уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернуть войска домой. Тем не менее, как показал пример Афганистана, президента можно убедить пойти наперекор своим инстинктам, поэтому, вполне возможно, его советникам удастся объяснить ему, что необдуманный отказ от ядерной сделки с Ираном не является серьезной политикой в отношении этой страны.