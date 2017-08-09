National Interest: Отказ от сделки с ИРИ болезненнее для США, чем для Ирана

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Односторонний выход США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) — ядерной сделки с Исламской Республикой Иран, подписанной группой 5+1 в 2015 году, — будет иметь крайне негативные последствия для национальной безопасности, экономики и международной репутации США. Такой анализ приводят эксперты Центра изучения национальных интересов в своем издании The National Interest.

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Рекомендуя администрации США придерживаться условий СВПД, используя предоставляемые им преимущества, и одновременно искать возможности развития мер по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, они отмечают, что разрыв договоренностей с Ираном может больнее ударить по США, нежели по Исламской республике.

Так, вслед за отказом от ядерной сделки США неизбежно должны будут ввести санкции против компаний и стран, возобновивших экономические отношения с Ираном после вступления СВПД в силу в 2015 году. В ответ на это Тегеран может обвинить Вашингтон в том, что именно он является нарушителем договоренностей, призвав провести заседание Совместной комиссии СВПД — органа, специально учрежденного для надзора за всеми сторонами соглашения, на котором его участники — Великобритания, Франция, ФРГ, Россия, КНР, а также Иран обсудят вопрос соблюдения самими США условий сделки.

В таких условиях возобновление санкций поставит страны ЕС и другие государства перед выбором: либо примириться с требованиями США, либо быть вынужденными платить штраф минфину США за ведение торговли с Ираном или осуществление инвестиций в страну. Более того, если санкции будут приняты без доказательств нарушений со стороны Тегерана, по международному лидерству США будет нанесен сильный удар, возрастает вероятность начала юридических разбирательств с компаниями, банками и правительствами ЕС и других стран, из-за чего может быть брошен вызов как минфину США, так и главенству доллара как международной резервной валюты. Отказ от СВПД также подорвет репутацию США как надежного партнера при проведении будущих переговоров, в том числе и с КНДР.

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Страны ЕС, Китай и Россия могут посчитать целесообразным придерживаться условий СВПД в случае, если Иран не перестанет выполнять взятые на себя обязательства. Такого курса Тегеран будет придерживаться, если получит гарантии от ЕС и других стран, что те продолжат постепенное ослабление прошлых запретительных мер. Таким образом, при таком развитии событий именно США, а не Иран окажутся в изоляции, понеся значительные экономические потери.

Кроме того, очевидный разлад в отношениях между США и ЕС по вопросу санкций даст России и Китаю возможность ближе подойти к своей давней цели — вбить клин между странами Запада. Провал коалиции, принудившей Иран сесть за стол переговоров, разрушит международное единство по вопросу ответных мер на расширение Ираном своей ядерной программы с целью создания ядерного оружия. В новых условиях Иран может вернуться к прежним объемам обогащения, а также сократить доступ международных наблюдателей на свои ядерные объекты.

При таком развитии событий возобновление ядерной программы Тегерана почти неизбежно, если учесть, что хотя бы часть иностранных компаний окажется под экстратерриториальными санкциями США. При наличии у Исламской республики ядерного арсенала Иран будет представлять еще большую, чем сейчас угрозу для региона.

В свою очередь, после отказа США от СВПД высока вероятность укрепления политических позиций иранских военных и других сторонников жесткой линии. Обладая большим влиянием, Корпус стражей исламской революции может пойти на более активные действия против США и их интересов по всему миру, а также в еще большей степени укрепить партнерство с Россией, которое до сих пор носило скорее характер прагматизма, нежели строилось на давних исторических связях и политическом родстве.

Наконец, при таком развитии событий возрастает вероятность военного столкновения США и Ирана. Это обуславливается как повышением градуса враждебности между Вашингтоном и Тегераном, так и более активной позицией Саудовской Аравии, чувствующей поддержку Белого дома. Попытки же США добиться смены режима в Исламской республике почти точно обречены на провал, став причиной вооруженного конфликта, вероятность которого выше, чем в 2012 году.