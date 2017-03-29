Правительство Армении намерено внести серьезные изменения в сферу распределения и поставок электроэнергии, как внутри страны, так и в деле трансграничной торговли. Это довольно непростая отрасль, касающаяся всех без исключения жителей страны, прямо или косвенно (в виде товаров производства) потребляющих электроэнергию. Свидетельством того, что в этой области не все обстоит гладко, стали известные события двухгодичной давности, получившие в российских СМИ название «Электромайдан». Тогда власти пошли на половинчатое решение, найдя компромисс между повышением тарифов и требованиями протестующих граждан. Впоследствии единственный поставщик электроэнергии в стране, компания «Электрические сети Армении», перешел от «Интер РАО» к группе компаний «Ташир». Последняя стала жесткой рукой наводить порядок в сетях, сокращать «блатные» потери электроэнергии в системе, но, по всей видимости, все же уперлась в проблему несовершенного законодательного регулирования сферы. Что предполагают планируемые изменения, в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян.

Минэнерго Армении Айк Арутюнян

В первую очередь речь идет о сфере поставок электроэнергии, а по части распределения электроэнергии монополия «Электрических сетей Армении» будет сохранена, поскольку система едина. Предполагается, что на рынке появятся новые поставщики, которые будут закупать у производителей электроэнергию и продавать потребителям, выплачивая «сетям» маржу за услуги распределения. Это не создаст дополнительной нагрузки на формирование конечного тарифа, поскольку в этом случае «сети» не будут тратиться на поставку электроэнергии, эти расходы возьмут на себя поставщики. То есть траты на распределение останутся у «сетей», а себестоимость за поставки будут покрывать поставщики.

В первые семь лет предстоящего регулирования «Электрические сети Армении» останутся гарантированным поставщиком, который будет контролировать большую часть рынка поставок наряду с иными лицензированными поставщиками. Предполагается также понятие квалифицированных потребителей, которые смогут работать непосредственно с производителями электроэнергии. Это позволит перенести риски от всех потребителей к крупным.

Нет. В настоящее время «сети» составляют баланс тех или иных генерирующих мощностей и общий объем предполагаемой необходимой электроэнергии на основе собственных прогнозов при консультациях с генераторами и крупными потребителями. В соответствии с этим определяются и тарифы для конечных потребителей. При этом в первую очередь рассчитывалась генерация на станциях с относительно низкой себестоимостью производства. Впоследствии при текущем сокращении производства на «дешевых» генерациях приходилось подключать «дорогие» резервы. Это нарушало весь баланс генерации, и себестоимость для «сетей» росла. С другой стороны, крупные потребители также могли сократить и увеличить свой расход, что также нарушало установленный баланс. Все это давило на конечные тарифы в пользу его увеличения. Таким образом, в результате неправильного прогнозирования и текущих изменений в объеме потребления «сети» несли убытки. А убытки, понятное дело, в следующем году рассчитывались в конечных тарифах.

Սէրուժ Ուրիշեան Разданская ТЭС

Изменения предполагают внедрение нового механизма ответственности и обязательств участников рынка, который будет способствовать повышению качества прогнозирования и разделения ответственности за ошибочные прогнозы или риски. Проще говоря, к примеру, если квалифицированный потребитель в своем прогнозе зарезервировал на этот день 1 млн кВт⋅ч электроэнергии, но нуждается в дополнительных еще 200 тыс кВт⋅ч, то последние он вынужден будет закупить на нерегулируемом рынке по свободной цене на онлайн-бирже.

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Кроме того, мы намерены упростить рынок трейдеров, уменьшить стоимость лицензий и предоставить трейдерам широкий инструментарий. Это будет способствовать активизации трансграничной торговли электроэнергией, в помощь к чему придут строящиеся новые ЛЭП в направлении с Ираном и Грузией. По завершении их строительства Армения в десять раз увеличит возможности взаимоперетока электроэнергии с соседними странами.

Не совсем размываются. Ответственность за дисбаланс будет нести тот участник рынка, по вине которого он образовался. В настоящее время все последствия дисбаланса несут на себе только конечные потребители в виде роста тарифов.

В настоящее время финансовая ситуации в компании довольно стабильна. В 2016 году «сети» погасили все кредиторские задолженности перед генераторами, в том числе и накопленные. Кроме того, компания реструктуризовала все свои кредиты под более выгодные. Компания также составила инвестиционную программу стоимостью $700 млн и даже приступила к привлечению средств. По $80 млн она уже привлекла от Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, еще $40 млн составит участие собственника. В целом они будут направлены на подключение новых потребителей и внедрение средств для сокращения технических потерь.

В настоящее время мы уже имеем сокращение потерь на 3%. На этот момент потери составляют порядка 9,5%. Более точная цифра будет известна по итогам года. В целом за первые пять лет «сети» обязуются сократить процент потерь до 8%. Коммерческие потери уже сведены до минимума.

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ЗАО «Электрические сети Армении» было создано в мае 2002 года в результате слияния четырех государственных региональных компаний по распределению и сбыту электроэнергии. Основным видом деятельности компании является регулируемое распределение и сбыт электроэнергии. Общая протяженность сетей составляет 36 тысяч км. Компания обслуживает порядка 985 000 потребителей. ЗАО «Электрические сети Армении» имеет эксклюзивную лицензию на трансмиссию и распределение электроэнергии на территории Республики Армения по гарантированным тарифам, рассчитываемым, исходя из затрат компании и регулируемой ставки возврата на инвестированный капитал. В декабре 2016 года сделка по приобретению 100% «сетей» у «Интер РАО» группой компаний «Ташир» была завершена.