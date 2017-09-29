Скользкая дорожка мэрии Москвы
Москвичам предложили в «Активном гражданине» оценить фестиваль «Круг света», который завершился 27 сентября «грандиозным пиротехническим шоу в Строгинской пойме», как о том любезно сообщил официальный сайт мэра Москвы. Поскольку проект «Активный гражданин» не предполагает плюрализма мнений, и отвечать в нем приходится на сформулированные мэрией вопросы, но оценить все же хочется, то сделаем это в доступной нам форме, со страниц СМИ.
Нужно сразу оговорить, что сколько людей, столько и мнений, и к данному конкретному фестивалю можно относиться по-разному. Автор этих строк к подобным фестивалям относится совершенно индифферентно, однако, пока есть дети, да и взрослые сограждане, которым доставляет удовольствие смотреть на разнообразные пиротехнические чудеса, и они готовы тратить на это свое время, такие мероприятия имеют право на существование. Здесь же хочется обсудить то, в какой форме и с какими целями правительство Москвы проводит подобные фестивали.
Вновь процитируем сайт мэра Москвы:
«В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде. Представление будет очень красочным и останется в воспоминаниях до следующего «Круга света».
И шоу действительно показали.
Подробности: Строгино. Закрытие фестиваля «Круг света». Японское пиротехническое шоу
И не где-нибудь, а в непосредственной близости к памятнику природы Щукинский полуостров, месту обитания особо ценных растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Где, к слову, распространяется строжайший режим ограничений по звуку, не более 65−70 децибел. Разрывы пиротехнических снарядов могут достигать уровня шума порядка 150 децибел. Но кого это может интересовать, раз обещали, что зрелище запомнится на целый год, до следующего фестиваля?
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Самый очевидный ответ, что подобные акции должны вызвать соответствующую реакцию со стороны департамента природы и охраны окружающей среды (ДПиООС). Ведь нарушается не только природоохранное законодательство, но и … Ничуть не бывало, поскольку там же, на Щукинском полуострове, предоставляет услуги по организации корпоративного отдыха некая группа компаний PSevent, как минимум с молчаливого попустительства ДПиООС. А по словам сведущих в местной специфике защитников природы, аффилированная с руководством департамента природы. Если подобные утверждения правдивы, то выходит так, что «ворон ворону глаз не выклюет», и тогда становится понятным, почему ДПиООС закрывает глаза на многочисленные нарушения законодательства.
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Не будем зацикливаться на данном конкретном случае и искать все нарушения, лишь зафиксируем, что при закрытии фестиваля «Круг света» были нарушены статья 30 закона «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» и 494-е постановление правительства Москвы»Об утверждении экологических требований к уровню шума на особо охраняемых природных территориях города Москвы».
А вот на том, что неизбежно вытекает из подобных действий чиновников, стоит остановиться подробнее. Очевидно, что пальба с акватории Строгинской поймы, входящей в ООПТ ПИП «Москворецкий», — лишь очередной частный случай, наглядно иллюстрирующий общее отношение руководства города как к исполнению законодательства РФ и своих собственных постановлений, так и к москвичам. Служить благу которых и призваны чиновники. Но как раз этого в действиях столичных властей и не наблюдается, более того, череда событий последних лет прямо указывает на то, что мэрия взяла курс на полную коммерциализацию вверенной её попечению территории. А при реализации столь амбициозных намерений жители города с их желанием жить в благоприятной среде становятся не просто досадной помехой, а врагами, стоящими на пути великой цели: превращения Москвы в этакий Диснейленд.
Мы не раз писали о том, как парки и заповедники столицы отдаются на откуп мутным коммерческим структурам, за сотни миллионов рублей налогоплательщиков благоустраиваются в бетонно-плиточные пустыни с малыми архитектурными формами в виде лавочек и урн для мусора. Благоустроители не оставляют попыток понастроить на берегах Москвы-реки «едален» для демонстрации гастрономических культур других народов. Действительно, где же еще наслаждаться кухней народов мира, как не на берегу реки. А призванный защищать оставшуюся нетронутой природу столицы ДПиООС не только не препятствует всем этим урбанистическим безумствам, но и сам зачастую является инициатором тех или иных благоустройств. А его глава Антон Кульбачевский так совсем прямо отвечает москвичам, что задача его департамента состоит во всемерном содействии бизнесу.
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От природоохранного департамента не отстают и другие ведомства Москвы. Здесь нужно особо отметить главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Он буквально на пальцах объяснил нам, что нынешняя Москва с ее щадящей человеколюбивой застройкой и большим количеством зелени в старых районах — рыхлая и экономически неэффективная. А потому она должна быть разрушена, чтобы на ее месте построить суперплотные «человейники». Видимо, для того, чтобы переселить в них оставшуюся часть еще не перебравшихся в Москву граждан России.
Из последних высказываний главного столичного архитектора неизгладимое впечатление произвело его заявление об «архитектурном поступке у стен Кремля». Это, если кто не в курсе, он так прокомментировал негативные отзывы о недавно открывшемся парке «Зарядье». Который, уже по заявлениям других представителей московских властей, не успев проработать и двух дней после официального открытия, был буквально разграблен москвичами и гостями столицы. Шутка ли, пропали 10 тысяч растений, 30% устойчивых к вытаптыванию насаждений всё-таки было вытоптано, да к тому же побили ударопрочные световые окна и фонари.
Подробности читайте здесь: «Устойчив к вытаптыванию»: куда на самом деле исчезли растения «Зарядья»?
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Если вы считаете, что лишь подобными высказываниями всё и ограничивается, спешим заверить, что это не так. Продолжая убеждать москвичей в необходимости сноса и перестройки существующего жилищного фонда, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин недавно твердо заверил в том, что в рамках программы реновации на территориях ООПТ с неорганизованной функцией будут разбивать парки и скверы. Что имеет в виду чиновник, понять, к сожалению, не удалось. Но представляется, что ООПТ как раз и были организованы для того, чтобы сохранить уголки нетронутой природы. А это, на наш взгляд, как раз и не вписывается в концепцию эффективного коммерческого освоения Москвы.
Подробности читайте здесь: Новые грани реновации: москвичей рассадят по урбан-блокам
Для требуемой нам полноты картины никак нельзя оставить без внимания еще одно высказывание, а именно заявление заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. Так вот, главный коммунальщик столицы обрадовал москвичей тем, что благоустройство Москвы не закончится никогда. Получается, что пусть и без того вселенского коллапса, который переживал город в 2016—2017 годах, но эта «музыка будет вечной». Из года в год будут снимать плитку попроще и менять ее на изделия подороже. Уложив новую, перекапывать вновь, поскольку забыли проложить ливневки. За ливневками, в лучших традициях современного российского эффективного менеджмента, вспоминать, что забыли переложить коммуникации.
Глядя на все те эксперименты, которые седьмой год кряду ставит над москвичами мэрия, естественно задаться вопросом: а для чего, собственно, это всё делается? И сам собой напрашивается вывод о том, что вся эта «тяжелая машина благоустройства» нужна лишь для того, чтобы извлекалась чиновничья рента, чьи-то родственники получали подряды на работы. Чтобы, в конце концов, вырванные из здравоохранения, образования, социалки бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков Москвы, не забрал вечно испытывающий нужду в средствах федеральный центр. И всё это делается под несущуюся из всех утюгов московских СМИ развесистую клюкву о благе жителей города. Которым в этом городе места остается всё меньше и меньше.
Однако суть нынешней действительности такова, что сам себя не похвалишь — тебя не похвалит никто, более того, можно и ничего не делать — были бы хорошие пиарщики. К тому же мы живем в демократическом государстве, пусть и с до некоторой степени атрофированными демократическими процедурами. Вышеперечисленное, и не только это, порождает насущную потребность в правильном ключе представлять свою деятельность. Считается, что общественности, но на самом деле — вышестоящему начальству. Вот тут-то и нужен тот электронный одобрямс, по недоразумению либо умыслу названный «Активный гражданин», результаты голосований на котором можно предъявить руководству как широкую поддержку общественности.
В московской агломерации, по заявлениям Сергея Собянина, собралось от 20 до 25 миллионов человек, а это, на минуточку, 1/7 часть населения России. И важно понимать, что столь «успешный» опыт столицы берут на вооружение не только в других регионах страны, но и в Госдуме. Где в первом чтении принят законопроект об общественном обсуждении в сфере градостроительства, в котором очные встречи жителей, чиновников и застройщиков пытаются поменять на обсуждение в онлайне.
Опыт Москвы показал, что таким образом в онлайн можно вывести всё, и особенно самые болезненные для граждан вопросы. Но в таком случае пусть власть, усыпленная отчетами ловких манипуляторов о всемерной поддержке ее начинаний обществом, потом не удивляется, когда ее будут поднимать на вилы. А такое ведь, как показывает история, непременно происходит, лишь только власть перестает слышать свой народ.
Относительно фестиваля «Круг света» хочется верить в то, что оценку этому феерическому действу на территории ООПТ дадут не москвичи на имитирующей плебисцит «карманной одобрялке» московской мэрии, а природоохранная прокуратура. А также надеяться на то, что прокурорам по должности не положено пленяться результатами электронных референдумов и данный материал сподвигнет их тщательно разобраться в том, кем и на каких основаниях нарушается природоохранное законодательство. И, чем черт не шутит, вдруг будут названы и наказаны виновники сего торжества.