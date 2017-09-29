Москвичам предложили в «Активном гражданине» оценить фестиваль «Круг света», который завершился 27 сентября «грандиозным пиротехническим шоу в Строгинской пойме», как о том любезно сообщил официальный сайт мэра Москвы. Поскольку проект «Активный гражданин» не предполагает плюрализма мнений, и отвечать в нем приходится на сформулированные мэрией вопросы, но оценить все же хочется, то сделаем это в доступной нам форме, со страниц СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

Нужно сразу оговорить, что сколько людей, столько и мнений, и к данному конкретному фестивалю можно относиться по-разному. Автор этих строк к подобным фестивалям относится совершенно индифферентно, однако, пока есть дети, да и взрослые сограждане, которым доставляет удовольствие смотреть на разнообразные пиротехнические чудеса, и они готовы тратить на это свое время, такие мероприятия имеют право на существование. Здесь же хочется обсудить то, в какой форме и с какими целями правительство Москвы проводит подобные фестивали.

Вновь процитируем сайт мэра Москвы:

«В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде. Представление будет очень красочным и останется в воспоминаниях до следующего «Круга света».

И шоу действительно показали.

Подробности: Строгино. Закрытие фестиваля «Круг света». Японское пиротехническое шоу

И не где-нибудь, а в непосредственной близости к памятнику природы Щукинский полуостров, месту обитания особо ценных растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Где, к слову, распространяется строжайший режим ограничений по звуку, не более 65−70 децибел. Разрывы пиротехнических снарядов могут достигать уровня шума порядка 150 децибел. Но кого это может интересовать, раз обещали, что зрелище запомнится на целый год, до следующего фестиваля?

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Mos.ru Фестиваль «Круг света»

Самый очевидный ответ, что подобные акции должны вызвать соответствующую реакцию со стороны департамента природы и охраны окружающей среды (ДПиООС). Ведь нарушается не только природоохранное законодательство, но и … Ничуть не бывало, поскольку там же, на Щукинском полуострове, предоставляет услуги по организации корпоративного отдыха некая группа компаний PSevent, как минимум с молчаливого попустительства ДПиООС. А по словам сведущих в местной специфике защитников природы, аффилированная с руководством департамента природы. Если подобные утверждения правдивы, то выходит так, что «ворон ворону глаз не выклюет», и тогда становится понятным, почему ДПиООС закрывает глаза на многочисленные нарушения законодательства.

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Не будем зацикливаться на данном конкретном случае и искать все нарушения, лишь зафиксируем, что при закрытии фестиваля «Круг света» были нарушены статья 30 закона «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» и 494-е постановление правительства Москвы»Об утверждении экологических требований к уровню шума на особо охраняемых природных территориях города Москвы».

А вот на том, что неизбежно вытекает из подобных действий чиновников, стоит остановиться подробнее. Очевидно, что пальба с акватории Строгинской поймы, входящей в ООПТ ПИП «Москворецкий», — лишь очередной частный случай, наглядно иллюстрирующий общее отношение руководства города как к исполнению законодательства РФ и своих собственных постановлений, так и к москвичам. Служить благу которых и призваны чиновники. Но как раз этого в действиях столичных властей и не наблюдается, более того, череда событий последних лет прямо указывает на то, что мэрия взяла курс на полную коммерциализацию вверенной её попечению территории. А при реализации столь амбициозных намерений жители города с их желанием жить в благоприятной среде становятся не просто досадной помехой, а врагами, стоящими на пути великой цели: превращения Москвы в этакий Диснейленд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство Тверской улицы

Мы не раз писали о том, как парки и заповедники столицы отдаются на откуп мутным коммерческим структурам, за сотни миллионов рублей налогоплательщиков благоустраиваются в бетонно-плиточные пустыни с малыми архитектурными формами в виде лавочек и урн для мусора. Благоустроители не оставляют попыток понастроить на берегах Москвы-реки «едален» для демонстрации гастрономических культур других народов. Действительно, где же еще наслаждаться кухней народов мира, как не на берегу реки. А призванный защищать оставшуюся нетронутой природу столицы ДПиООС не только не препятствует всем этим урбанистическим безумствам, но и сам зачастую является инициатором тех или иных благоустройств. А его глава Антон Кульбачевский так совсем прямо отвечает москвичам, что задача его департамента состоит во всемерном содействии бизнесу.

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От природоохранного департамента не отстают и другие ведомства Москвы. Здесь нужно особо отметить главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Он буквально на пальцах объяснил нам, что нынешняя Москва с ее щадящей человеколюбивой застройкой и большим количеством зелени в старых районах — рыхлая и экономически неэффективная. А потому она должна быть разрушена, чтобы на ее месте построить суперплотные «человейники». Видимо, для того, чтобы переселить в них оставшуюся часть еще не перебравшихся в Москву граждан России.

Из последних высказываний главного столичного архитектора неизгладимое впечатление произвело его заявление об «архитектурном поступке у стен Кремля». Это, если кто не в курсе, он так прокомментировал негативные отзывы о недавно открывшемся парке «Зарядье». Который, уже по заявлениям других представителей московских властей, не успев проработать и двух дней после официального открытия, был буквально разграблен москвичами и гостями столицы. Шутка ли, пропали 10 тысяч растений, 30% устойчивых к вытаптыванию насаждений всё-таки было вытоптано, да к тому же побили ударопрочные световые окна и фонари.

Подробности читайте здесь: «Устойчив к вытаптыванию»: куда на самом деле исчезли растения «Зарядья»?

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Юлия Крижанская ИА REGNUM Москворецкая набережная с Большого Устьинского моста

Если вы считаете, что лишь подобными высказываниями всё и ограничивается, спешим заверить, что это не так. Продолжая убеждать москвичей в необходимости сноса и перестройки существующего жилищного фонда, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин недавно твердо заверил в том, что в рамках программы реновации на территориях ООПТ с неорганизованной функцией будут разбивать парки и скверы. Что имеет в виду чиновник, понять, к сожалению, не удалось. Но представляется, что ООПТ как раз и были организованы для того, чтобы сохранить уголки нетронутой природы. А это, на наш взгляд, как раз и не вписывается в концепцию эффективного коммерческого освоения Москвы.

Подробности читайте здесь: Новые грани реновации: москвичей рассадят по урбан-блокам

Для требуемой нам полноты картины никак нельзя оставить без внимания еще одно высказывание, а именно заявление заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. Так вот, главный коммунальщик столицы обрадовал москвичей тем, что благоустройство Москвы не закончится никогда. Получается, что пусть и без того вселенского коллапса, который переживал город в 2016—2017 годах, но эта «музыка будет вечной». Из года в год будут снимать плитку попроще и менять ее на изделия подороже. Уложив новую, перекапывать вновь, поскольку забыли проложить ливневки. За ливневками, в лучших традициях современного российского эффективного менеджмента, вспоминать, что забыли переложить коммуникации.

Глядя на все те эксперименты, которые седьмой год кряду ставит над москвичами мэрия, естественно задаться вопросом: а для чего, собственно, это всё делается? И сам собой напрашивается вывод о том, что вся эта «тяжелая машина благоустройства» нужна лишь для того, чтобы извлекалась чиновничья рента, чьи-то родственники получали подряды на работы. Чтобы, в конце концов, вырванные из здравоохранения, образования, социалки бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков Москвы, не забрал вечно испытывающий нужду в средствах федеральный центр. И всё это делается под несущуюся из всех утюгов московских СМИ развесистую клюкву о благе жителей города. Которым в этом городе места остается всё меньше и меньше.

Однако суть нынешней действительности такова, что сам себя не похвалишь — тебя не похвалит никто, более того, можно и ничего не делать — были бы хорошие пиарщики. К тому же мы живем в демократическом государстве, пусть и с до некоторой степени атрофированными демократическими процедурами. Вышеперечисленное, и не только это, порождает насущную потребность в правильном ключе представлять свою деятельность. Считается, что общественности, но на самом деле — вышестоящему начальству. Вот тут-то и нужен тот электронный одобрямс, по недоразумению либо умыслу названный «Активный гражданин», результаты голосований на котором можно предъявить руководству как широкую поддержку общественности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев на Манежной площади

В московской агломерации, по заявлениям Сергея Собянина, собралось от 20 до 25 миллионов человек, а это, на минуточку, 1/7 часть населения России. И важно понимать, что столь «успешный» опыт столицы берут на вооружение не только в других регионах страны, но и в Госдуме. Где в первом чтении принят законопроект об общественном обсуждении в сфере градостроительства, в котором очные встречи жителей, чиновников и застройщиков пытаются поменять на обсуждение в онлайне.

Опыт Москвы показал, что таким образом в онлайн можно вывести всё, и особенно самые болезненные для граждан вопросы. Но в таком случае пусть власть, усыпленная отчетами ловких манипуляторов о всемерной поддержке ее начинаний обществом, потом не удивляется, когда ее будут поднимать на вилы. А такое ведь, как показывает история, непременно происходит, лишь только власть перестает слышать свой народ.

Относительно фестиваля «Круг света» хочется верить в то, что оценку этому феерическому действу на территории ООПТ дадут не москвичи на имитирующей плебисцит «карманной одобрялке» московской мэрии, а природоохранная прокуратура. А также надеяться на то, что прокурорам по должности не положено пленяться результатами электронных референдумов и данный материал сподвигнет их тщательно разобраться в том, кем и на каких основаниях нарушается природоохранное законодательство. И, чем черт не шутит, вдруг будут названы и наказаны виновники сего торжества.