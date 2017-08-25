В Липецке сменился руководитель МУП «Липецкпассажиртранс» — вместо Виталия Гурьева этот пост будет занимать бывший финансовый директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» и замдиректора муниципального предприятия по финансам Константин Власов. Как сообщает Gorod48, Власова в качестве нового руководителя сотрудникам администрации представил мэр Сергей Иванов на оперативном совещании 18 августа. Гурьев, по данным местных СМИ, с предприятия не уйдет, а станет заместителем руководителя.

Марина Каширская ИА REGNUM Троллейбусы свое существование в Липецке завершили

Предприятие «досталось» Власову в неспокойное время — в разгар транспортной реформы тема пассажирских перевозок в городе вызывает серьезные споры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 августа липецкий транспорт перешел на безналичную систему оплаты —поездку можно оплатить и транспортной картой, и наличными, но наличными выйдет дороже. С 1 сентября стоимость одной поездки при оплате наличными поднялась с 17 до 22 рублей.

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Троллейбусные линии

Двойное повышение стоимости проезда вызвало возмущение среди липчан, однако одновременно мэрия пошла на другие кардинальные реформы — например, ликвидировала троллейбусы. Они, по подсчетам чиновников, были убыточными, что и стало одной из причин отказа от них. Однако региональные СМИ отмечают, что проблем у МУП «Липецкпассажиртранс» все равно еще осталось немало. А по некоторым версиям — троллейбусы и вовсе не были главной проблемой предприятия.

Авгиевы конюшни в транспортном парке Липецка

Задачи, которые поставил глава города Сергей Иванов перед новым руководителем МУПа, анализирует портал Gorod48.

«Во-первых, Константин Власов должен добиться безубыточности работы «Липецкпассажиртранса», организации, которую председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова в июле назвала «работающей втемную».

Действительно, 2016 год предприятие закончило с дебиторской задолженностью в размере 33,7 млн рублей и кредиторской на сумму 83,1 миллиона. Аудиторы выявили, что ремонтом подвижного состава, по бумагам, в МУПе занимаются две коммерческих организации — ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» — и это тогда, когда в «Липецкпассажиртрансе» есть собственный штат работников ремонтно-механических мастерских с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млн рублей…

10MP-9KA Автобусы «МАЗ»

Также аудиторы указали, что на предприятии в нарушение законов отсутствовали фактические объемы потраченных на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев средств. В то же время два указанных коммерческих предприятия безвозмездно используют в своей деятельности недвижимость МУПа…

Так что новому руководителю предприятия придется очистить доставшиеся ему авгиевы конюшни. Но уже известно, что Константин Власов собирается закончить этот год «в ноль», т. е. без убытков, на погашение которых из городского бюджета предприятие ежегодно получало 300—400 млн рублей дотации, а следующий год — в плюсе».

Отмена троллейбусов — не потеря, а освобождение?

Пока транспортная реформа находится в самом разгаре. Среди возмущенных отзывов горожан чиновники пытаются отыскать жалобы и предложения, на которые могут откликнуться — и эта «обратная связь» приносит свои плоды.

Из последних изменений — продление трех городских маршрутов. Автобусы №№ 24 и 24А будут ходить от остановки «поселок Сырский» по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице. Это сделали по просьбе студентов, которые не могли добраться до вуза от Сырского без пересадок.

Serko ЛиАЗ-5256

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После полного уничтожения троллейбусов в Липецке продлен маршрут № 9 — автобусы будут доезжать до улицы Воровского, что, по задумке чиновников, улучшит транспортное сообщение с 19-м, 15-м, 9-м микрорайонами, проспектом Победы и Центральным рынком, железнодорожным вокзалом и историческим центром города. В администрации подчеркивают, что это стало возможным благодаря отказу от троллейбусов, так как схема их движения была ограничена контактной сетью.

Работу еще нескольких маршрутов продлили по времени. Всего, по данным мэрии, с начала 2017 года изменили 12 городских маршрутов.

Мечты о кондиционерах и безбарьерной среде

О том, что администрация Липецка до конца 2017 года планирует закупить еще 40 автобусов, мэр города Сергей Иванов рассказал еще в августе. Примерная стоимость каждой машины составит около семи миллионов рублей.

Artem Tkachenko Электробус ЛиАЗ-6274

В 2017 году мэрия уже закупила 21 автобус по программе обновления городского транспорта. На это ушло более 150 млн рублей. Сейчас они заменили троллейбусы на маршрутах, которые раньше обслуживал электротранспорт.

О том, какими будут новые 40 автобусов, которые пополнят транспортный парк, рассказывал председатель городского департамента транспорта Александр Алынин.

Автобусы будут низкопольными, салоны будут оборудованы кондиционерами. Однако главным их достоинством в мэрии назвали то, что в них смогут ездить люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Он будет доступен и для маломобильных групп граждан. Он будет комфортен, так как там будет система климат-контроля или кондиционеры. И самое главное, эти автобусы будут большой вместимости, с гораздо большим количеством мест по числу мест для сидения», — цитирует слова Алынина ГТРК «Липецк».

Пока же людям с ограниченными возможностями придется подождать: два из каждых трех автобусов в Липецке для пассажиров с особыми нуждами пока не предназначены. Ситуация, по расчетам администрации, должна измениться с полным обновлением подвижного состава — то есть в течение трех-пяти лет.

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Активисты против консервов

Общественники указывают мэрии на то, что транспортная реформа до сих пор не решила некоторых важных вопросов, связанных с городским транспортом. Например, гражданский активист Влад Охрименко решил оценить, насколько комфортно ездят пассажиры по маршрутам №№ 321, 379 и 324. После обращения в мэрию выяснилось — пассажирам о комфорте остается только мечтать.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Активист запросил данные о пассажиропотоке на этих маршрутах в городском департаменте транспорта.

«По результат обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №№379, 321 и 324, проведенного с 4 по 8 сентября, выявлено, что с предельной допустимой наполняемостью, установленной технической документацией, эксплуатируются автобусы маршрутов №№ 321 и 324», — цитирует ответ заместителя председателя департамента Евгения Чекрыжова портал Gorod48.

Максимальная наполняемость этих маршруток составляет восемь пассажиров на один квадратный метр. Активист организовал эксперимент, иллюстрирующий, каково приходится людям в транспорте: пять-шесть человек на метр — это уже слишком много.

По мнению Охрименко, автобусы ПАЗ вообще не должны перевозить пассажиров, и городу нужно от них избавляться. Администрация собирается расширять транспортный парк для обслуживания этих маршрутов, но снова небольшими автобусами — одним Mercedes и тремя ПАЗ.