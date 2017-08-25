Полцарства и долги в придачу: смогут ли липецкие маршрутки выйти «в плюс»?
В Липецке сменился руководитель МУП «Липецкпассажиртранс» — вместо Виталия Гурьева этот пост будет занимать бывший финансовый директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» и замдиректора муниципального предприятия по финансам Константин Власов. Как сообщает Gorod48, Власова в качестве нового руководителя сотрудникам администрации представил мэр Сергей Иванов на оперативном совещании 18 августа. Гурьев, по данным местных СМИ, с предприятия не уйдет, а станет заместителем руководителя.
Предприятие «досталось» Власову в неспокойное время — в разгар транспортной реформы тема пассажирских перевозок в городе вызывает серьезные споры.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 августа липецкий транспорт перешел на безналичную систему оплаты —поездку можно оплатить и транспортной картой, и наличными, но наличными выйдет дороже. С 1 сентября стоимость одной поездки при оплате наличными поднялась с 17 до 22 рублей.
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Двойное повышение стоимости проезда вызвало возмущение среди липчан, однако одновременно мэрия пошла на другие кардинальные реформы — например, ликвидировала троллейбусы. Они, по подсчетам чиновников, были убыточными, что и стало одной из причин отказа от них. Однако региональные СМИ отмечают, что проблем у МУП «Липецкпассажиртранс» все равно еще осталось немало. А по некоторым версиям — троллейбусы и вовсе не были главной проблемой предприятия.
Авгиевы конюшни в транспортном парке Липецка
Задачи, которые поставил глава города Сергей Иванов перед новым руководителем МУПа, анализирует портал Gorod48.
«Во-первых, Константин Власов должен добиться безубыточности работы «Липецкпассажиртранса», организации, которую председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова в июле назвала «работающей втемную».
Действительно, 2016 год предприятие закончило с дебиторской задолженностью в размере 33,7 млн рублей и кредиторской на сумму 83,1 миллиона. Аудиторы выявили, что ремонтом подвижного состава, по бумагам, в МУПе занимаются две коммерческих организации — ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» — и это тогда, когда в «Липецкпассажиртрансе» есть собственный штат работников ремонтно-механических мастерских с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млн рублей…
Также аудиторы указали, что на предприятии в нарушение законов отсутствовали фактические объемы потраченных на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев средств. В то же время два указанных коммерческих предприятия безвозмездно используют в своей деятельности недвижимость МУПа…
Так что новому руководителю предприятия придется очистить доставшиеся ему авгиевы конюшни. Но уже известно, что Константин Власов собирается закончить этот год «в ноль»,
Отмена троллейбусов — не потеря, а освобождение?
Пока транспортная реформа находится в самом разгаре. Среди возмущенных отзывов горожан чиновники пытаются отыскать жалобы и предложения, на которые могут откликнуться — и эта «обратная связь» приносит свои плоды.
Из последних изменений — продление трех городских маршрутов. Автобусы №№ 24 и 24А будут ходить от остановки «поселок Сырский» по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице. Это сделали по просьбе студентов, которые не могли добраться до вуза от Сырского без пересадок.
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После полного уничтожения троллейбусов в Липецке продлен маршрут № 9 — автобусы будут доезжать до улицы Воровского, что, по задумке чиновников, улучшит транспортное сообщение с 19-м, 15-м, 9-м микрорайонами, проспектом Победы и Центральным рынком, железнодорожным вокзалом и историческим центром города. В администрации подчеркивают, что это стало возможным благодаря отказу от троллейбусов, так как схема их движения была ограничена контактной сетью.
Работу еще нескольких маршрутов продлили по времени. Всего, по данным мэрии, с начала 2017 года изменили 12 городских маршрутов.
Мечты о кондиционерах и безбарьерной среде
О том, что администрация Липецка до конца 2017 года планирует закупить еще 40 автобусов, мэр города Сергей Иванов рассказал еще в августе. Примерная стоимость каждой машины составит около семи миллионов рублей.
В 2017 году мэрия уже закупила 21 автобус по программе обновления городского транспорта. На это ушло более 150 млн рублей. Сейчас они заменили троллейбусы на маршрутах, которые раньше обслуживал электротранспорт.
О том, какими будут новые 40 автобусов, которые пополнят транспортный парк, рассказывал председатель городского департамента транспорта Александр Алынин.
Автобусы будут низкопольными, салоны будут оборудованы кондиционерами. Однако главным их достоинством в мэрии назвали то, что в них смогут ездить люди с ограниченными возможностями здоровья.
«Он будет доступен и для маломобильных групп граждан. Он будет комфортен, так как там будет система климат-контроля или кондиционеры. И самое главное, эти автобусы будут большой вместимости, с гораздо большим количеством мест по числу мест для сидения», — цитирует слова Алынина ГТРК «Липецк».
Пока же людям с ограниченными возможностями придется подождать: два из каждых трех автобусов в Липецке для пассажиров с особыми нуждами пока не предназначены. Ситуация, по расчетам администрации, должна измениться с полным обновлением подвижного состава — то есть в течение трех-пяти лет.
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Активисты против консервов
Общественники указывают мэрии на то, что транспортная реформа до сих пор не решила некоторых важных вопросов, связанных с городским транспортом. Например, гражданский активист Влад Охрименко решил оценить, насколько комфортно ездят пассажиры по маршрутам №№ 321, 379 и 324. После обращения в мэрию выяснилось — пассажирам о комфорте остается только мечтать.
Активист запросил данные о пассажиропотоке на этих маршрутах в городском департаменте транспорта.
«По результат обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №№379, 321 и 324, проведенного с 4 по 8 сентября, выявлено, что с предельной допустимой наполняемостью, установленной технической документацией, эксплуатируются автобусы маршрутов №№ 321 и 324», — цитирует ответ заместителя председателя департамента Евгения Чекрыжова портал Gorod48.
Максимальная наполняемость этих маршруток составляет восемь пассажиров на один квадратный метр. Активист организовал эксперимент, иллюстрирующий, каково приходится людям в транспорте: пять-шесть человек на метр — это уже слишком много.
По мнению Охрименко, автобусы ПАЗ вообще не должны перевозить пассажиров, и городу нужно от них избавляться. Администрация собирается расширять транспортный парк для обслуживания этих маршрутов, но снова небольшими автобусами — одним Mercedes и тремя ПАЗ.