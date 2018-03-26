Новая редакция Стратегии развития Арктической зоны РФ разделила русское Заполярье на экономические опорные зоны. Территориальное деление было признано правительством более эффективным, чем отраслевое.

ИА REGNUM Опорные зоны АЗРФ

Всего опорных зон в Арктике будет восемь: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. Для каждой из них утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства. При грамотном использовании возможностей каждой зоны арктическая часть России может стать богатым и успешным промышленным макрорегионом. ИА REGNUM приводит краткое содержание стратегии каждого арктического субъекта.

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Мурманску нужны кадры

Кольская опорная зона с центром в Мурманске вызывает меньше всего сложностей в последующем развитии: выгодное географическое положение, наличие запасов полезных ископаемых, вполне развитая инфраструктура — всё это внушает уверенность инвесторам и крупным добывающим компаниям.

Amngr.ru Нефтяная буровая платформа «Кольская»

Главный вопрос — в подготовке нужного количества кадров для Кольской опорной зоны. Для этого в регионе уже создан Центр арктических компетенций, способный обеспечить подготовку рабочих кадров по заявкам профильных предприятий.

В стратегии заложено создание Центра многоуровневого непрерывного образования, который свяжет соглашениями выпускников Мурманского индустриального колледжа с заказчиками арктических проектов. В настоящее время ведется поиск инвестора.

В 2015 году создан Мурманский арктический государственный университет, одной из целей которого стала пространственно-организационная интеграция образовательных учреждений региона. Университет работает над проектом сети научно-образовательных центров и полевых стационаров для постоянной студенческой практики. Однако источники финансирования пока не определены.

Технологический Архангельск

Архангельская область может гордиться своим научно-образовательным комплексом, который в полной мере удовлетворяет ее экономические потребности. Здесь в 2009 году открыт Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, один из ведущих университетов России. Силами профессионалов и при поддержке госбюджета к 2030 году Архангельская область планирует стать одним из самых развитых экономических центров России.

Согласно стратегии развития АЗРФ, в Поморье продолжится развитие машиностроительной отрасли, которая наряду с судостроением включит в себя «производства технологического оборудования, востребованного растущей российской экономикой».

Фотография предоставлена правительством Архангельской области Поморье продолжит развивать лесную отрасль.

Архангельскую область ждет модернизация крупнейшего лесопромышленного комплекса России и увеличение разработок в южной части архипелага Новая Земля, где обнаружены 2,49 млн тонн цинка, 549 млн тонн свинца и 1195 тонн серебра. Проекту, который исполняет «Первая горнорудная компания» госкорпорации «Росатом», мешает неразвитая транспортная обстановка. Для решения проблемы требуются меры господдержки для создания портового комплекса в бухте Безымянная.

НАО поможет в освоении шельфа

Приоритетами развития Ненецкого автономного округа станут проекты по добыче углеводородов и развитию внутренней транспортной инфраструктуры и Северного морского пути. По подсчетам авторов программы, в результате развития округа доходы населения возрастут в 3,5 раза.

Разработка углеводородов уже помогает развивать регион, однако правительство России намерено ускорить этот процесс с помощью улучшения транспортной сети округа. Строительство «Северного широтного хода» протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части Арктики. Планируется, что провозная способность «Северного широтного хода» уже к 2020 году составит в среднем 24 млн тонн грузов в год.

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Для развития экспорта увеличатся портовые мощности НАО: будет модернизирован морской порт поселка Амдерма и построен порт-хаб Индига. Последний станет глубоководным, незамерзающим и выведет округ на маршруты СМП.

Предполагается, что поселок Амдерма станет одним из важнейших стратегических транспортных узлов на арктическом побережье. Аэродром в Амдерме планируется восстановить и использовать для авиационного обеспечения при освоении континентального шельфа. В целом вся вновь созданная транспортная сеть Ненецкой опорной зоны поможет отечественным разработкам на шельфе и упростит многие задачи.

Andreyplumer.livejournal.com Поселок Амдерма в НАО вернет арктическое прошлое

Воркута обеспечит углем

Согласно стратегии, Воркута имеет огромный потенциал и возможности разработки расположенных на ее территории новых месторождений Печорского угольного бассейна и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Добывать в этом районе можно золото, серебро, медь, бариты, свинец и цинк, но эти запасы еще малоизучены. В связи с этим перспективы развития МО «Воркута» пока касаются только освоения самых больших запасов каменного угля в Европе — около 4 млрд тонн.

Выполнение всех проектов в Воркутинской опорной зоне может способствовать увеличению добычи угля (до 21,4 млн тонн в год), увеличению протяженности автомобильных дорог и железнодорожных линий, приросту грузооборота (до 24 млн тонн в год), приросту площади покрытия Арктической зоны высотными телекоммуникационными платформами. А строительство участка железнодорожной ветки Воркута — Усть-Кара соединит арктическое побережье с европейской частью России.

На Ямале истощаются старые недра

Ямало-Ненецкий автономный округ — крупнейший поставщик углеводородного сырья на внутренний и европейский рынки. Ежегодно здесь добывается более 80% российского газа, а разведанные извлекаемые запасы нефти составляют 14% всех запасов России.

Известно, что некоторые ямальские месторождения постепенно истощаются, поэтому центр Ямало-Ненецкой опорной зоны будет смещен к месторождениям полуостровов Ямал и Гыдан и акваторий Обской и Тазовской губ. Новый нефтегазохимический кластер привлечет дополнительные инвестиции в регион.

Комплексное развитие территории связано в первую очередь с освоением Бованенковского месторождения — гигантского газового месторождения на полуострове Ямал, строительством железной дороги Обская — Бованенково и магистрального газопровода Ямал — Ухта — Европа, а также со строительством стратегически важного завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного газа на Южно-Тамбейском месторождении.

В Красноярском крае добывают первосортную нефть

Формирование Таймыро-Туруханской опорной зоны планируется на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района и моногорода Норильска. Ключевую роль в экономике территории играет Норильский промышленный район, в котором компания «Норникель» производит более 90% российских объемов никеля, более 40% меди и 98% металлов платиновой группы.

49gov.ru Завоз угля

Добывающие компании интересуются запасами высококачественного угля в крайней западной части полуострова Таймыр, около морского порта Диксон. Для транспортировки этих ресурсов уже строятся дороги и увеличивается пропускная способность порта: под руководством компании «Восток Уголь» строится угольный терминал «Чайка», полные мощности которого в 2019 году позволят транспортировать до 10 млн тонн угля в год.

В Таймырском Долгано-Ненецком районе «Роснефть» ведет подготовку к освоению залежей нефти, прежде всего, на Сузунском месторождении, которое содержит высококачественную легкую нефть. Уже в этом году объем извлекаемой нефти на месторождении составит 4,5 млн тонн в год. Развитие нефтегазовой добычи потребует от региона строительства трубопроводов, маршруты которых еще обсуждаются.

Якутия продолжит ходить по воде

Республика Саха (Якутия) занимает ведущее место по добыче алмазов, золота, олова и сурьмы. Пока потенциал региона мало реализован, основная проблема — отсутствие транспортной инфраструктуры. Якутии необходима круглогодичная наземная сеть, стержнем которой, согласно стратегии, станет железная дорога до Якутска с продолжением ее как на восток (вплоть до Северной Америки через Берингов пролив), так и на запад. Будет произведена и реконструкция аэропортов.

Внутренние перевозки продовольствия и энергоресурсов в регионе безальтернативно осуществляются водным транспортом. Учитывая особенности региона, авторы стратегии разработали транспортную систему, включающую маршруты СМП и внутренние водные пути судоходных рек Ленского бассейна.

На новой высокотехнологичной Жатайской судоверфи планируется строительство речных судов и судов класса «река — море». С развитием водной сети морской порт Тикси обретет международные связи, поэтому государству следует задуматься о его реконструкции.

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Александр Куцкий Чукотка. Езда на собаках

В снегах Чукотки пробьют дороги

Экономика Чукотского автономного округа выживает в неблагоприятных климатических условиях, но постепенно начинает привлекать инвестиции. Для России Чукотка важна с геополитической точки зрения — с ее помощью (при наличии транспортной сети) страна может экспортировать сырье в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В округе имеются значительные запасы полезных ископаемых, но полностью отсутствует железнодорожное сообщение, асфальт на дорогах встречается только в черте городов и поселков. Связь с районными центрами и некоторыми крупными городами России обеспечивают только аэропорты, которые требуют реконструкции. Чукотке предстоит всерьез заняться транспортной инфраструктурой.

Необходимо наладить и энергетическую составляющую: стратегия развития Чукотской опорной зоны включает строительство и реконструкцию линий электропередачи и подстанций в наиболее перспективных местах освоения ресурсов.

Добыча — и только?

«Арктика — это будущее нашей нефтедобычи и газодобычи, ее стратегический потенциал», — считает министр энергетики РФ Александр Новак. Утвержденная стратегия развития АЗРФ до 2025 года подтверждает его слова на деле: авторы документа убеждены, что сырьевая отрасль российской экономики с помощью арктических ресурсов получит второе (а после — и третье) дыхание.

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Безусловно, государство видит в Арктике не просто проект по добыче полезных ископаемых. Развитие транспортной, энергетической, научной инфраструктуры необходимо для внутреннего благосостояния всех арктических регионов. Но не стоит забывать, что оптимистичные планы на практике могут столкнуться с множеством препятствий.

Нефтяники.рф Сузунское месторождение высококачественной нефти в Красноярском крае

При запланированной модернизации стоит помнить о сохранении прав коренных народов на ведение традиционной деятельности на своей территории. На территории АЗРФ проживает около 20 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Столкновение интересов способно затормозить двигатель прогресса, однако пока стратегия развития в общих фразах обещает мирное соседство масштабных разработок и традиционных промыслов народов Севера. Насколько это реально, станет известно позже.

Параллельно с успехами в промышленности растет и волнение экологических активистов. Хрупкие экосистемы Арктики действительно нуждаются в защите, однако существует угроза возникновения политических и экономических заказов, прикрытых «зелеными» стремлениями.

Беспокоит и то, что в утвержденной стратегии развития АЗРФ редко звучит фраза «увеличение количества рабочих мест для населения». Планируют ли добывающие компании создавать привлекательные условия для жителей Арктической зоны? Или в Арктике продолжится практика вахтового метода, который лишает местное население шанса принять участие в освоении своих же земель? В последнем случае мы получим еще больший отток из заполярных регионов. К слову, статистика и сейчас настораживает: из всех субъектов федерации рост населения за последние 28 лет показал только ЯНАО, но и его можно назвать символическим: с 500 до 550 тысяч человек. В остальных же отмечается катастрофическая депопуляция.

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