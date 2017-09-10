



Александр Горбаруков ИА REGNUM Надеюсь. Постараюсь. Посмотрим

10 сентября в подавляющем большинстве регионов России прошли выборы разных уровней. Результаты народного голосования станут известны уже совсем скоро, но то, что мы знаем про это событие уже сейчас, заставляет задуматься — а что же значат выборы для самого избирателя?

Один хороший американский писатель-фантаст вложил в уста своего героя следующий пассаж о демократии:

«Избирать и быть избранным — это обладать властью, высшей властью, из которой проистекают все остальные… Гражданство есть сила, чистая и грубая, мощь скипетра и топора. Распространяется она на 10 человек или 10 миллиардов, но политическая власть есть сила. Что дополняет власть? Ответственность. Облекать властью безответственного — значит пожать бурю. Призвать человека к ответу за то, что он не может контролировать, значит действовать со слепым идиотизмом. Неограниченная демократия нестабильна, потому что её граждане не отвечают за того, кого они выбирают. Исключая ответственность перед трагической логикой истории», — Роберт Хайнлайн, «Звездная пехота».

Сказано это еще в 1959 году, но мысль, сформулированная Хайнлайном, сопутствует политической жизни демократических обществ с момента их основания. Чем безответственнее избиратель, тем неустойчивее система. И в какой-то момент она обязательно рухнет, сменившись той или иной формой тирании. Как указывали уже древние авторы, даже победа над тиранией не гарантирует победы общества. Победа над тиранией может быть достигнута внешними силами (soft power знали еще в античности) или внутренней кучкой заговорщиков-олигархов, способных сделать жизнь своих сограждан худшей, чем при иноземной оккупации. Защита от перечисленных ужасов возможна только при создании ответственного и, что немаловажно, знающего гражданина, способного логически мыслить и делать выводы из окружающей политической действительности. Как же обстоит дело с ответственностью и экспертностью нынешнего российского избирателя?

Александр Горбаруков ИА REGNUM — Не нравишься ты мне...

В день голосования ИА «Красная весна» проводило опрос на избирательных участках в регионах. Вот вопросы, которые задавали гражданам, и самые показательные ответы на них:

Считаете ли вы, что выборы могут что-то изменить?

«Я не голосую, там за меня всё решили. У меня жена пришла голосовать. Вот, привел сына на выборы — может, он будет голосовать, а папа нет».

«Вот в 60-е годы я захватил выборы еще в детском возрасте. Там действительно были гуляния. Там был настоящий праздник. А сейчас народ просто говорит: «Что я пойду, что не пойду».

«Ничего мы не поменяем, ребята! Этот строй мы не поменяем никогда, никакими выборами. Как всё было, так и останется».

«Выборы ничего не изменят, люди как сидели, так и будут там сидеть».

«Ой, не знаю, мы уже не верим, честно говоря».

«Конечно, надежда на то, что молодежь, может быть, что-то изменит. Вот в списках написано: один безработный, другой пенсионер — ну что толку-то? Вот он безработный, ну что он может? А те кандидаты, за которых я голосовала, занимаются общественной работой. Также определяющимся фактором был возраст кандидата. Я — за молодежь».

«Мы выбираем депутатов для того, чтобы они заботились о благосостоянии граждан и о благополучии города. Каждый депутат должен быть образцом по соблюдению законов общества, Конституции Российской Федерации и конституционного строя. Я надеюсь, что с выборами произойдут изменения к лучшему».

Зачем вы приходите на выборы?

«Я? Чтобы за меня не проголосовали».

«Жду от выборов, чтобы пенсия увеличилась. Россия очень многим помогает, конечно, спасибо. Всё так… Дебет с кредитом еле сводим».

«Я не голосовал, я на концерт пришел … Я бы с удовольствием проголосовал, но с той избирательной кампанией, которая … совсем не велась. Я бы, может, сам депутатом стал бы… Но я не знал».

«Хотелось бы, чтобы что-то изменилось, чтобы лучше что-то было».

Александр Горбаруков ИА REGNUM А мне, как говорится, что есаул, что аксакал

Знакомы ли вы с программами кандидатов?

«Предвыборных программ не видела. Голосовала как? Не глядя, поставила галочку. Я больше уважаю мужчин, чем женщин, в этом плане».

«Конечно, у нас все кандидаты одно и то же говорят: «Будем жить красиво».

«Проголосовала за того, кому доверяю, за наше будущее, которое мы сами себе определяем, за депутатов, которым мы доверяем. Могу открыть секрет — голосовала за Сталина (Дамир Сталин — первый секретарь самарского горкома КПРФ, до 2016 года носил фамилию Биктагиров — ИА Красная Весна). Прочитала про него — временно не работающий, поддерживает взгляды народа, от КПРФ. О нем прочитала только здесь».

«А есть ли вообще программы у этих кандидатов?»

Разумеется, эти данные не представляют мнения всех россиян, и не все опрошенные настроены столь равнодушно или пессимистично. Но подобные ответы давали в разных уголках России, что определенно заставляет задуматься — всё ли так однозначно с выводами специалистов Экспертного института социальных исследований. В их докладе, опубликованном 6 сентября, говорится, например, что явка и легитимность совершенно не имеют прямой связи между собой, но есть связь между явкой и «электоральной историей региона». Кроме того,

«В мире есть глобальная тенденция к тому, что называется «политический абсентеизм», когда люди просто меньше хотят ходить на выборы и голосовать. И в общем-то, это нормальная тенденция, никто в этом не виноват», — считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода против пустоты

Возможно ли, что своего рода политическая абстиненция, читающаяся в мудреном и чем-то даже близком по значению слове «абсентеизм», и правда, возникла на ровном месте? И легитимность выборов никак не связана с числом и долей пришедших голосовать?

Кажется очевидным, что вера — или неверие — в то, что выборы вообще имеют какой-то смысл, на избирательную активность не влиять не могут. И возможно, люди голосуют реже не потому, что это они «просто меньше хотят ходить на выборы», а потому, что всё меньше доверяют выборам? А если так, то чего в этом «нормального» и правда ли, что «в этом никто не виноват», если речь идет о демократической стране?..

Снижение экспертности — это взаимный процесс, в котором принимают участие и политики, и избиратели. Ноты разочарования и недоверия в голосе людей, называемых душным словом «электорат», появились стараниями демократических институтов. Это не народ «просто» такой апатичный, и не «депутаты не виноваты». Хуже того: попсовые методы привлечения граждан на избирательные участки, возможно, способны привлечь несколько лишних процентов, но еще сильнее опошляют выборы как таковые. Все эти лотереи, где можно выиграть квартиру или машину, «заманивание» сувенирами и вкусняшками отвратительны в своей сути. С чем хочет ассоциироваться будущая власть? С лототроном? Со щедрым раздавальщиком подачек? Действительно, в таких условиях остается только ввести уголовное наказание за карикатуры на потенциальных народных избранников.

Выборы из сознательного волеизъявления граждан, ответственно голосующих за ответственных кандидатов, при подобном подходе становятся фарсом, пародией на демократию. Обсуждавшаяся в начале недели фигура Ксении Собчак в качестве кандидата на высший пост государства вполне укладывается в логику этого печального анекдота.

Александр Горбаруков ИА REGNUM — А вот еще такой анекдот есть

Не стоит пенять на манипулятивные методы, используемые кандидатами разного уровня. Основа их — только неуважение избирателя к себе как к гражданину и неверие в собственную способность разобраться. Обилие экстрасенсов и целителей в момент социальной катастрофы в 1990-е годы не привело к гибели классической медицины, хотя и изрядно навредило массе людей. Будем надеяться, что такая аналогия сработает и в политике: манипуляторы уступят место ответственным лидерам, выражающим волю ответственных граждан.