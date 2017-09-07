Киргизские власти объявили о намерении подписать новый договор с компанией Centerra Gold, ведущей разработку крупнейшего золотого рудника страны Кумтор.

Michael Karavanov Кумтор. Золотодобывающий рудник

Речь о судьбе крупнейшего в стране рудника, на котором добывается золото и, попутно, другие ценные металлы. Для понимания — ежегодный объем «желтого металла» на руднике составляет около 15—17 тонн. Экспорт золота генерирует значительную часть (30—50%) экспортной выручки Киргизии, а доля рудника в ВВП составляет около 6—7%.

«Скандалы, интриги, расследования»

20 лет, начиная с запуска, отношения между частной горнорудной компанией Centerra Gold с офисом в Канаде и руководством Киргизии складывались, мягко говоря, не самым лучшим образом. Местные власти, желая получать больше денег с рудника, неоднократно пересматривали уже подписанные соглашения. Канадцы, вложившие в разработку более миллиарда долларов, условия соглашения менять не хотели, предлагая работать по-старому. Недовольство размерами отчислений от добычи золота выливались в претензии, иски, попытки национализации, силовую блокаду рудника.

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Масла в огонь подливали протесты со стороны части местного населения, давление криминалитета, а также регулярные попытки использовать тему «Кумтора» оппозиционными политиками.

Ситуация вокруг рудника порождала громкие и продолжительные скандалы. Затянувшейся конфликт властей республики и менеджмента горнорудной кампании, метания руководства Киргизии, требовавшего то расторгнуть соглашение, то национализировать рудник, то создать вместо него совместное предприятие, привели к тому, что рудник, несмотря на всю свою финансовую привлекательность, стал «токсичным» для имиджа Киргизии. Именно историю рудника стали вспомнить в первую очередь при анализе рисков инвестиций зарубежные бизнесмены.

Золото

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Сильнее всего ситуация вокруг рудника обострилась летом 2016 года. Тогда киргизское правительство подало несколько исков, требуя взыскать с компании 325 млн долларов. Все иски правительство, судившееся в киргизских судах, выиграло. Попутно Генпрокуратура возбудила уголовное дело. В бишкекском офисе компании провели обыск, документы изъяли, с менеджмента взяли подписки о невыезде (позже часть сотрудников регулярно приглашали на допросы). В местных СМИ прошла шумная PR кампания, в которой гражданам рассказывали «об инвесторах-грабителях». Горнорудчики, в свою очередь, обратились в арбитражный суд Гааги, требуя разобраться с происходящим. Пошли разговоры о том, что канадцы могут выставить ответные иски на сотни миллионов долларов.

Ситуация оказалась патовой. Спустя месяц скандал затих, а стороны вновь приступили к переговорам.

Что означает новый документ?

Предполагается, что новое соглашение обнулит все взаимные претензии и заложит основания для сотрудничества между государством и канадскими инвесторами на время, оставшееся до истощения рудника.

Похоже, что стороны пришли к компромиссу. При всем нежелании платить больше ранее обговоренного канадцы всё же пошли на уступки — взносы компании в бюджет Киргизии заметно выросли.

Разберемся подробнее: общая сумма исков, которую выставили власти Киргизии руднику в прошлом году, составила 325 млн долларов. Сравним ее с теми тратами, которые по новому соглашению дополнительно понесет владеющая Кумтором компания Centerra Gold.

$50 млн компания направит на создание Фонда развития природы. Из этих денег планируется оплатить модернизацию и строительство новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль»

Ежегодный экологический платеж вырастет с $310 тыс. до $3 млн

$10 млн «Центерра» потратит на модернизацию в Киргизии онкологического центра.

Трастовый фонд рекультивации будет увеличен с 37 до $69 млн. Средства фонда будут переведены из Европы в киргизские финансовые учреждения.

Предположительно, до истощения рудник должен проработать еще около 7 лет, соответственно дополнительные затраты по экологическому платежу составят (2,7*7) почти 19 млн долларов. Суммируем остальные затраты на фонд, онкологию и дополнительные вложения в трастовый фонд: 50 + 19 + 10 + 32 = 111 млн долларов.

Национальный банк Киргизии Киргизская золотая монета

Получившая сумма приблизительна, поскольку не учитывает возрастающие затраты компании на еще один пункт — «Центерра» взялась выполнить все рекомендации международной компании AMEC Earth and Environmental, которая в 2013—2014 годах проводила экспертизу рудника. Чтобы это сделать, придется потратиться: 5 млн долларов потребуются на стабилизацию отвала пустых пород, 1—2 млн на дополнительную очистку воды, 1—5 на модернизацию подъездной дороги.

Также АМЕС говорила о необходимости укрепления опоры дамбы, установки системы раннего предупреждения о риске прорыва одного из озер, возможной модернизации отводных каналов и т.п. Ориентировочные затраты на последние пункты неизвестны, к тому же часть из рекомендации на руднике за 3 года уже выполнили.

Любопытно, что часть достигнутых договоренностей была предметом споров долгие годы. Тот же трастовый фонд рекультивации был создан в 1998 году. Причем деньги хранились в Европе, а к созданию самого фонда приложила руку корпорация «Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед». Позже киргизская сторона неоднократно безуспешно пыталась переместить средства фонда в один из киргизских банков.

Национальный банк Киргизии Киргизская золотая монета

Итак, если документ будет подписан, сумма дополнительных вложений «Центерры» составит более $111 млн. При этом в прошлом году киргизские власти в судах требовали от горняков $325 млн.

Насколько это сделка выгодна для Киргизии?

Да, Киргизия не получила всё, что требовала. Спустя год требования к Центерре оказались меньше примерно на 200 млн долларов, и это заметная разница. Но есть и позитивные моменты:

Киргизия выходит из конфликта

Заявленные 325 млн Киргизия могла не получить. Судебные споры могли длиться годами.

Соглашение, если оно будет соблюдаться, может стать не только базой для дальнейшего сотрудничества по проекту Кумтор, но и важным признаком для прочих инвесторов, указывающим на готовность киргизских властей всё же договариваться, а не скандалить.

Почему договор заключается сейчас?

Решение заключить новый договор по проекту Кумтор именно сейчас возникло не случайно.

Совпало несколько факторов:

Наследие. До окончания президентских полномочий Алмазбеку Атамбаеву осталось чуть больше месяца. Политик, заканчивая свой срок, желает оставить наследство, которым мог бы гордиться. Прекращение многолетних споров вокруг золотого рудника и увеличение поступлений в бюджет украсит список его достижений.

Республике вновь нужны деньги. Бюджет Киргизии продолжает оставаться дефицитным, дополнительные деньги от рудника помогут частично заткнуть дыры в бюджете.

Выборы. В стране полным ходом идет предвыборная кампания. Заключение договора поможет отчитаться об успехе перед гражданами не только нынешнему президенту Киргизии, но и его преемнику — экс-премьер министру Сооронбаю Жээнбекову. Выгодный мир с «Центеррой» будет подан как достижение президента и всей его команды.

Как долго просуществует новый договор?

Учитывая опыт прошлых лет, можно констатировать — даже если новый договор и будет подписан, существует значительный риск того, что уже через некоторое время его содержание будет поставлено под сомнение.

Возможно, местные власти уже не будут трогать рудник — если нынешние договоренности (включая неофициальные) окажутся крепки, руднику остается продержаться ровно один президентский срок. Через 6 лет, когда Киргизия будет выбирать следующего президента, Кумтору будет нечего терять — к этому моменту рудник должен завершать работу.

Впрочем, можно сказать наверняка — сколько бы документов канадцы не подписывали, рудник останется в центре политической жизни страны.