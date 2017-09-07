Киргизия решила помириться с золотодобытчиками. Надолго ли?
Киргизские власти объявили о намерении подписать новый договор с компанией Centerra Gold, ведущей разработку крупнейшего золотого рудника страны Кумтор.
Речь о судьбе крупнейшего в стране рудника, на котором добывается золото и, попутно, другие ценные металлы. Для понимания — ежегодный объем «желтого металла» на руднике составляет около 15—17 тонн. Экспорт золота генерирует значительную часть (30—50%) экспортной выручки Киргизии, а доля рудника в ВВП составляет около 6—7%.
«Скандалы, интриги, расследования»
20 лет, начиная с запуска, отношения между частной горнорудной компанией Centerra Gold с офисом в Канаде и руководством Киргизии складывались, мягко говоря, не самым лучшим образом. Местные власти, желая получать больше денег с рудника, неоднократно пересматривали уже подписанные соглашения. Канадцы, вложившие в разработку более миллиарда долларов, условия соглашения менять не хотели, предлагая работать по-старому. Недовольство размерами отчислений от добычи золота выливались в претензии, иски, попытки национализации, силовую блокаду рудника.
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Масла в огонь подливали протесты со стороны части местного населения, давление криминалитета, а также регулярные попытки использовать тему «Кумтора» оппозиционными политиками.
Ситуация вокруг рудника порождала громкие и продолжительные скандалы. Затянувшейся конфликт властей республики и менеджмента горнорудной кампании, метания руководства Киргизии, требовавшего то расторгнуть соглашение, то национализировать рудник, то создать вместо него совместное предприятие, привели к тому, что рудник, несмотря на всю свою финансовую привлекательность, стал «токсичным» для имиджа Киргизии. Именно историю рудника стали вспомнить в первую очередь при анализе рисков инвестиций зарубежные бизнесмены.
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Сильнее всего ситуация вокруг рудника обострилась летом 2016 года. Тогда киргизское правительство подало несколько исков, требуя взыскать с компании 325 млн долларов. Все иски правительство, судившееся в киргизских судах, выиграло. Попутно Генпрокуратура возбудила уголовное дело. В бишкекском офисе компании провели обыск, документы изъяли, с менеджмента взяли подписки о невыезде (позже часть сотрудников регулярно приглашали на допросы). В местных СМИ прошла шумная PR кампания, в которой гражданам рассказывали «об инвесторах-грабителях». Горнорудчики, в свою очередь, обратились в арбитражный суд Гааги, требуя разобраться с происходящим. Пошли разговоры о том, что канадцы могут выставить ответные иски на сотни миллионов долларов.
Ситуация оказалась патовой. Спустя месяц скандал затих, а стороны вновь приступили к переговорам.
Что означает новый документ?
Предполагается, что новое соглашение обнулит все взаимные претензии и заложит основания для сотрудничества между государством и канадскими инвесторами на время, оставшееся до истощения рудника.
Похоже, что стороны пришли к компромиссу. При всем нежелании платить больше ранее обговоренного канадцы всё же пошли на уступки — взносы компании в бюджет Киргизии заметно выросли.
Разберемся подробнее: общая сумма исков, которую выставили власти Киргизии руднику в прошлом году, составила 325 млн долларов. Сравним ее с теми тратами, которые по новому соглашению дополнительно понесет владеющая Кумтором компания Centerra Gold.
- $50 млн компания направит на создание Фонда развития природы. Из этих денег планируется оплатить модернизацию и строительство новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль»
- Ежегодный экологический платеж вырастет с $310 тыс. до $3 млн
- $10 млн «Центерра» потратит на модернизацию в Киргизии онкологического центра.
- Трастовый фонд рекультивации будет увеличен с 37 до $69 млн. Средства фонда будут переведены из Европы в киргизские финансовые учреждения.
Предположительно, до истощения рудник должен проработать еще около 7 лет, соответственно дополнительные затраты по экологическому платежу составят (2,7*7) почти 19 млн долларов. Суммируем остальные затраты на фонд, онкологию и дополнительные вложения в трастовый фонд: 50 + 19 + 10 + 32 = 111 млн долларов.
Получившая сумма приблизительна, поскольку не учитывает возрастающие затраты компании на еще один пункт — «Центерра» взялась выполнить все рекомендации международной компании AMEC Earth and Environmental, которая в 2013—2014 годах проводила экспертизу рудника. Чтобы это сделать, придется потратиться: 5 млн долларов потребуются на стабилизацию отвала пустых пород, 1—2 млн на дополнительную очистку воды, 1—5 на модернизацию подъездной дороги.
Также АМЕС говорила о необходимости укрепления опоры дамбы, установки системы раннего предупреждения о риске прорыва одного из озер, возможной модернизации отводных каналов и т.п. Ориентировочные затраты на последние пункты неизвестны, к тому же часть из рекомендации на руднике за 3 года уже выполнили.
Любопытно, что часть достигнутых договоренностей была предметом споров долгие годы. Тот же трастовый фонд рекультивации был создан в 1998 году. Причем деньги хранились в Европе, а к созданию самого фонда приложила руку корпорация «Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед». Позже киргизская сторона неоднократно безуспешно пыталась переместить средства фонда в один из киргизских банков.
Итак, если документ будет подписан, сумма дополнительных вложений «Центерры» составит более $111 млн. При этом в прошлом году киргизские власти в судах требовали от горняков $325 млн.
Насколько это сделка выгодна для Киргизии?
Да, Киргизия не получила всё, что требовала. Спустя год требования к Центерре оказались меньше примерно на 200 млн долларов, и это заметная разница. Но есть и позитивные моменты:
- Киргизия выходит из конфликта
- Заявленные 325 млн Киргизия могла не получить. Судебные споры могли длиться годами.
- Соглашение, если оно будет соблюдаться, может стать не только базой для дальнейшего сотрудничества по проекту Кумтор, но и важным признаком для прочих инвесторов, указывающим на готовность киргизских властей всё же договариваться, а не скандалить.
Почему договор заключается сейчас?
Решение заключить новый договор по проекту Кумтор именно сейчас возникло не случайно.
Совпало несколько факторов:
- Наследие. До окончания президентских полномочий Алмазбеку Атамбаеву осталось чуть больше месяца. Политик, заканчивая свой срок, желает оставить наследство, которым мог бы гордиться. Прекращение многолетних споров вокруг золотого рудника и увеличение поступлений в бюджет украсит список его достижений.
- Республике вновь нужны деньги. Бюджет Киргизии продолжает оставаться дефицитным, дополнительные деньги от рудника помогут частично заткнуть дыры в бюджете.
- Выборы. В стране полным ходом идет предвыборная кампания. Заключение договора поможет отчитаться об успехе перед гражданами не только нынешнему президенту Киргизии, но и его преемнику — экс-премьер министру Сооронбаю Жээнбекову. Выгодный мир с «Центеррой» будет подан как достижение президента и всей его команды.
Как долго просуществует новый договор?
Учитывая опыт прошлых лет, можно констатировать — даже если новый договор и будет подписан, существует значительный риск того, что уже через некоторое время его содержание будет поставлено под сомнение.
Возможно, местные власти уже не будут трогать рудник — если нынешние договоренности (включая неофициальные) окажутся крепки, руднику остается продержаться ровно один президентский срок. Через 6 лет, когда Киргизия будет выбирать следующего президента, Кумтору будет нечего терять — к этому моменту рудник должен завершать работу.
Впрочем, можно сказать наверняка — сколько бы документов канадцы не подписывали, рудник останется в центре политической жизни страны.