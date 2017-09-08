Прошедший в китайском Сямэне 3—5 сентября саммит лидеров стран БРИКС обозначил несколько принципиально новых тенденций развития ситуации в ключевых для формирования текущего геополитического контекста горячих точках мира. Все они носят позитивный для России характер и только подчеркивают рост авторитета внешней политики России и происходящее укрепление ее позиций в мире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Уже в ходе китайского саммита официальные и кулуарные договоренности российского лидера позволили Москве не только ужесточить свою риторику в отношении Запада и ряда ключевых проблем текущей геополитической ситуации в мире, но и тактически создать для США принципиально новую ситуацию как на корейском участке противостояния, так и на украинском. Первая часть анализа итогов саммита БРИКС будет посвящена рассмотрению изменению ситуации вокруг северокорейского кризиса.

Официальная позиция России по проблеме ядерной программы Пхеньяна сформулирована предельно корректно и лаконично: Россия против ядерного статуса Северной Кореи, что в очередной раз подтвердил президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также предельно ясно изложена и общая позиция лидеров стран БРИКС относительно того, что корейский кризис может быть решен только дипломатическими мерами.

В принятой декларации страны БРИКС осуждают ядерные испытания Северной Кореи, однако подчеркивают, что данный вопрос может быть решен «только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон». «Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — говорится в документе. Это тонкий намек Вашингтону, который собирается решать проблемы своей безопасности исключительно за счет других стран, в том числе своих якобы союзников, которых подставляет под удар Пхеньяна в случае, если США все-таки удастся спровоцировать бойню в этом регионе мира.

Также данная позиция стран БРИКС говорит о том, что Россия и Китай наложат вето на любые новые резолюции США и его сателлитов в Совбезе ООН, осуждающие КНДР и пытающиеся ввести новые санкции. И дело не только в том, что санкции, по общему мнению Москвы и Пекина, не дадут эффекта, а в том, что стратегия эскалации конфликта, которой следуют США, больше не устраивает ведущие евразийские страны, тем более, что конфликт собираются развязать на их границах. Поэтому Москва и Пекин четко указывают на то, что окончательное решение корейского кризиса возможно только с помощью дипломатии.

Kremlin.ru Российско-корейские переговоры

Несомненно, для этого Москве и Пекину надо заручиться еще и поддержкой Сеула и Токио, с которыми, особенно со второй столицей, у Пекина отношения складываются не очень. И тут роль Москвы неоценима. Прогресс по линии Южной Кореи, когда Сеул стал оглядываться в этом конфликте не только на США, виден уже по итогам форума в Сямэне. Как заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Россия планирует построить на верфях Южной Кореи 15 танкеров, которые будут использоваться для транспортировки газа с «Ямал СПГ».

Кроме того, стороны договорились активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала в 1 млрд долларов. Также Сеул предложил Москве сотрудничество в области ракетных технологий. Южная Корея готова совместно с «Роскосмосом» разработать метановый двигатель для перспективных ракет-носителей. Такой двигатель сейчас проектируется российскими конструкторами, строительство опытного образца запланировано на следующий год.

Это хороший экономический фундамент для дальнейшего расширения базы доверия, в том числе, политического. И об этом четко заявил президент России: «решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол».

Переговоры с премьером Японии у главы российского государства состоятся во Владивостоке во время Восточного экономического форума, на котором лидеры двух стран планируют подписать соглашение о совместной экономической деятельности двух стран на южных Курилах. Таким образом, если Москве и Пекину удастся сформировать коалицию для решения корейской ядерной программы, то тем самым будут заложены серьезные основания для мирного решения данной проблемы.

Однако в любом случае уже сейчас односторонние и неуклюжие действия Вашингтона без учета мнения своих сателлитов начинают вызывать всё большую тревогу как в Европе, так и в Юго-Восточной Азии. По сути, эскалацией северокорейского конфликта Вашингтон загоняет в угол Японию и Южную Корею, тем самым подставляя их под удар Пхеньяна, военно-политические последствия которого весьма очевидны — это десятки, если не сотни тысяч жертв и погружение региона в хаос новой войны на долгие годы.

Однако есть и экономические последствия военного решения корейской проблемы — это уничтожение или, как минимум, обрушение стоимости акций ведущих научно-производственных корпораций Японии (Сони, Панасоник, Мицубиси, Тойота и так далее) и Южной Кореи (Самсунг, ЭлДжи, Киа, Хундаи и так далее), которые являются одними из главных конкурентов американских ТНК, и мы об этом писали. Как видно, только США остаются в плюсе от такого варианта развития событий.

Соответственно, для всех остальных стран региона альтернативы мирному варианту решения корейской проблемы нет. И выполняя функцию модератора безопасности региона, соединяя иногда принципиально разные интересы соседей, Москва загоняет Вашингтон в ловушку, когда неправильно просчитанные ходы элементарно сделают США страной-агрессором со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Kremlin.ru Встреча лидеров БРИКС в расширенном составе. Сямэнь, 4 сентября 2017 года

Дело, несомненно, еще и в том, что США сегодня не располагают необходимой военной мощью для военного решения корейской проблемы. Нанести разовые удары крылатыми или ядерными ракетами — да, еще могут. Но это может только затормозить корейскую ракетную программу, и то только в одном случае — предательства элитой народа и национально-государственных интересов страны. В другом случае такой удар может ее только подстегнуть. Но вот осуществить военное вторжение США не могут ни в одном из возможных сценариев.

Соответственно, возникает очень серьезный разброс мнений, в том числе в самих США относительно того, что должно быть конечной целью любой военной операции против Пхеньяна. А если цели операции не определены, то она изначально не может быть успешной. Как показывает анализ, таких целей у Вашингтона просто нет, за исключением двух — свержения режима Кимов и погружения региона в политический хаос и экономическую стагнацию на долгие годы. Но даже этот вариант развития событий не дает гарантий того, что следующий корейский режим будет отличаться от первого и не придаст развитию как ядерной, так и ракетной программы КНДР приоритетного значения.

Вместе с тем, если США развяжут войну, то лишатся своего главного актива в этом регионе — доверия. Поэтому выбор, стоящий перед Вашингтоном, довольно сложный. Не ударить — означает согласиться на российскую трактовку событий и, соответственно, попасть в ловушку мирного решения проблемы, где, естественно, будут доминировать Москва и Пекин. Ударить по КНДР — значит получить в глазах значительной части мирового сообщества ярлык агрессора и собственноручно оторвать от себя ключевых союзников в Европе и в Азии.

Это классическая шахматная вилка. Какой выбор сделают те силы, которые реально управляют Америкой, мы увидим в ближайшее время. Но при любом варианте решения проблемы Москва стала демонстрировать способность интеллектуально обыгрывать американскую элиту, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.