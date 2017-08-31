После многих недель слухов о том, что Государственный департамент и Пентагон призывают президента США Дональда Трампа начать поставки оружия на Украину, 24 августа глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис все же заявил, что Белый дом рассматривают возможность отправки «летального оружия» в эту страну. Глава Белого дома Дональд Трамп должен отвергнуть это предложение, поскольку США уже потратили на Украину $750 млн, добившись незначительных результатов. Поставки летального оружия приведут к эскалации с Россией и противоречиям со странами — членами НАТО, которые предпочитают разрешить этот конфликт дипломатическим путем, пишет Джули Томпсон в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

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Так, помощь Украине оказывается через Инициативу по обеспечению европейской безопасности (ИОЕ), начатую в ответ на «российское вторжение» на территорию страны. В 2015 налоговом году в рамках ИОЕ было выделено $175 млн, поделенных между Украиной и странами Прибалтики. В 2017 году программа предполагала выделение $5,6 млн на разработку «эффективной модели подготовки сил специального назначения».

Маловероятно, что затраты на ИОЕ остановятся на этом, так как уже поступают запросы на $150 млн для продолжения «подготовки, оснащения и предоставления инструкторов для выработки у Украины способности проводить внутренние операции по защите». И тут уместен вопрос, какого успеха добился Киев благодаря щедротам Вашингтона, отмечает автор, указывая, что таковые успехи незначительны, а помощь США чаще всего мало чем помогала Украине.

Так, в декабре 2016 года агентство Reuters сообщило, что американские БПЛА Raven RQ-11B общей стоимостью $12 млн были хакерски взломаны с помощью российского оборудования. Из-за этого они стали бесполезны, более того, став источником опасности для украинских войск, они могли использоваться для слежки за украинскими войсками. Несмотря на это, военнослужащие США продолжили обучение украинских солдат принципам использования этих беспилотников.

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США также отправили в 2015 году несколько высокоподвижных многоцелевых колёсных транспортных средств Humvees производства 1980-х и 1990-х годов. Часть из них прибыла с пластиковыми дверьми и окнами, которые никоим образом не защищают военнослужащих. Другие сломались, проехав несколько сот километров, из-за «слишком долгого пребывания на складе».

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И отправка дополнительного оружия не исправит ситуацию. Отношения между США и Россией уже находятся на низкой отметке, поэтому такой шаг приведет лишь к эскалации напряженности — что не поспособствует целям Вашингтона. Более того, Россия по-прежнему является мощным, вооруженным ядерным оружием государством, поэтому идти вразрез с одним из ее стратегических интересов неразумно, это может привести к обострению конфликта. Иными словами, Россия располагает тем, что эксперты называют «эскалационным доминированием» над Украиной, что означает, что Москва всегда будет обладать более сильными и многочисленными вооруженными силами, чем Киев. И новое оружие едва ли изменит этот расклад.

Более того, Москва всегда будет в большей степени заинтересована в Украине, чем США. Украина не просто находится «на заднем дворе» России, но и исторически была частью Российской империи и позднее Советского Союза.

Сторонники же плана поставок оружия в администрации Трампа утверждают, что он «нацелен на сдерживание агрессивных действий со стороны Москвы», однако, подчеркивает автор, сдерживание уже провалилось. Украина не сможет выбить «российские силы из Крыма, Донецка и Луганска», поэтому «российское и сепаратистское» присутствие является уже свершившимся фактом. Не сдерживать, а принуждать Россию хотят сторонники плана. Непонятно только, принуждать к чему.

Безусловно, «уход российских войск» не решит мириады проблем, стоящих перед Украиной. Например, что делать с Крымом и как умиротворить недовольные восточные «провинции». У ситуации на Украине нет военного решения, такого рода проблемы лучше всего решаются дипломатическим путем. Более того, Украина не является членом НАТО, поэтому у США нет обязательства приходить ей на помощь. Киев должен рассмотреть иные варианты.

Предоставление летальной помощи Украине может также поставить Вашингтон в неудобное положение в отношении союзников Белого дома по НАТО. Что важнее, союзники Вашингтона по блоку, такие как Франция и Германия, приняли позицию Москвы в вопросе вооружения Украины, заявив, что такие поставки могут привести к «опасной и непреходящей эскалации» против России. Париж и Берлин по-прежнему призывают к дипломатическому решению. К тому же ни немецкие, ни французские официальные лица не стали посещать мероприятия, в которых принял участие Мэттис.

Таким образом, заключает автор, хотя конфликт на Украине и является трагедией, США мало что могут сделать для его разрешения. Более того, безопасность Украины практически не важна для безопасности США, поэтому президенту Трампу не следует отправлять летальное оружие на Украину. Глава Белого дома должен всеми силами избегать втягивания США в этот конфликт.