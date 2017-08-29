Будучи кандидатом на пост президента США, Дональд Трамп был настоящим наказанием для правящей ортодоксии, но, став главой Белого дома, он выбрал курс, не сильно отличающийся от политики предыдущей администрации. Поэтому справедливым является вопрос о том, что случилось с его стремлением «сделать Америку снова великой», пишет Кёрт Миллс в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп.

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Так, наиболее видные сторонники нью-йоркского миллиардера, которые были с ним с первых дней его президентских устремлений, не стали высокопоставленными лицами в его администрации. Вместо них позиции в Белом доме были заполнены «титанами» бизнеса и генералами, с которыми Трампа мало что связывало. Как отмечает ряд экспертов, ключевой стратег Трампа Стивен Бэннон совершил ошибку, не воспользовавшись с самого начала «политическим капиталом» и не взявшись за заполнение позиций в Белом доме. И через несколько месяцев сам Бэннон — бывший главный редактор издания Breitbart, защищавшего основополагающие принципы трампизма, ушел из администрации.

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Одной из причин, по которой Трамп столкнулся с проблемой поиска фигур для своей администрации, является то, что многие реалисты сторонились Трампа. На их места пришли люди вроде нынешнего посла США в ООН Никки Хейли, единственным достоинством которой перед другими, отмечает автор, стало неукоснительное правило — никогда не говорить ничего вопиюще оскорбительного о Трампе или его семье. По словам автора, не все прошли эту проверку. С уходом же Бэннона, подчеркивают в консервативных кругах США, у Белого дома нет больше собственной повестки дня, а его деятельность превратилась в ежедневное выживание.

К тому же из-за того, что не только Бэннон, но и Майкл Флинн, Райнс Прибус и Шон Спайсер покинули свои посты, стоит задуматься, какие вопросы задавались претендентам на место в предвыборном штабе и новом правительстве. В частности, нанятый после ухода Флинна советник по национальной безопасности Герберт Макмастер на первом заседании своего персонала заявил, что несогласен с термином «радикальный исламский терроризм» — одно из ключевых высказываний Трампа во время выборов.

И полное уничтожение бэнноновского крыла в администрации было, по всей видимости, подтверждено уходом заместителя помощника президента США по национальной безопасности Себастьяна Горки. В своем заявлении об отставке он отметил, что люди, которые выступали за политику «Сделаем Америку снова великой», «встречали внутреннее противодействие, систематически снимались с должностей или сталкивались с иным сопротивлением своим шагам», тогда как речь Трампа по Афганистану указывала на то, что один из наиболее важных элементов президентской кампании был утерян.

Тем не менее некоторые считают, что у трампистов нет худа без добра. Так, они утверждают, что собравшиеся вокруг Трампа силы так называемого истеблишмента — тройка главы Государственного департамента США Рекса Тиллирсона, главы Пентагона Джеймса Мэттиса и главы аппарата Белого дома Джона Келли — далеко не умеренные фигуры.

В частности, Мэттиса прозвали тайным агитатором за смену режима в Иране, выступающим против ядерной сделки с Тегераном и заслужившим негативную репутацию у исламской республики, из-за того что подконтрольные ему подразделения в Ираке воевали против шиитских вооруженных формирований. В свою очередь, главу американской дипломатии Рекса Тиллерсона назвали «русофилом», а также раскритиковали его за попытки прекратить глобальное продвижение демократии его ведомством.

Меньше всего внимания уделили Джону Келли, заслужившему репутацию сторонника жесткой линии на посту главы объединённого командования ВС США в зоне Центральной и Южной Америки. Не каждый смог бы войти в команду Трампа, который пообещал депортировать миллионы человек, а также воздвигнуть стену на южной границе страны, однако Келли вошел.

И кто знает, быть может, что и Бэннон еще вернется в лагерь Трампа, если он вообще оттуда выпадал. Более того, сам главный редактор издания Breitbart заявил, что он собирается воевать «за» президента вне стен Белого дома. Его клич прозвучал, но одержит ли он победу в этой войне, пока не ясно.