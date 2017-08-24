Жители татарского моногорода Зеленодольска, которому Минэкономразвития РФ планирует дать статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), уже шестой год бьются с властями за сохранение крыши над головой. Целые семьи стоят перед выбором — оказаться на улице или оформлять ипотеку, на десяток лет попав в кабалу, потому что выкупной цены, выплачиваемой за квартиры, в одночасье ставшие аварийными, не хватит даже на комнату в коммуналке. Вторая сторона этой медали — далеко не все дома, что были включены в список на снос, являются аварийными. За эти годы по сотне домов собственникам удалось добиться через суд снятия «аварийности», некоторые продолжают свою «маленькую войну» до сих пор.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

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Предыстория

1 января 2012 года «благодаря» постановлению исполкома Зеленодольского района от 31 декабря 2011 года 5 360 человек проснулись в аварийных домах. Их включили в республиканскую программу расселения, которая должна завершиться в 2017 году. Список домов постепенно пополнялся, пока не оказалось, что практически каждый третий дом в городе — аварийный.

Исполкомовский документ был принят в самый последний день — заявку с перечнем домов в республиканскую программу нужно было подать до 1 января 2012 года. Спешка обернулась проблемами, которые до сих пор разбирают суды региона.

Камнем преткновения стал вот этот пункт — «размер планируемой выкупной цены, находящихся в собственности граждан жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, составляет 11 022 рубля на единицу общей площади изымаемого жилого помещения».

При этом выкупная стоимость все эти годы не менялась, хотя рыночные цены и выросли.

Cyrios Вид на Зеленодольск с самолёта

Нового жилья в городе строят мало. За 2016 год в Зеленодольске компании возвели 112,08 тыс. кв м. При такой динамике ожидать, что стоимость квадратного метра пойдёт вниз, не стоит. Потому аварийщикам выбирать не приходится, и квартиру взамен сносимой придётся покупать именно на вторичном рынке. А там уже сейчас цена «квадрата» раза в три выше, чем та, которую предлагают в качестве выкупной.

Трагедия двух семей как зеркало общей проблемы

Истории этих двух семей из Зеленодольска — иллюстрация того, что происходит при расселении аварийного фонда Татарии в целом. А происходит конфликт интересов, при котором жильцы ставятся в условия выбора без выбора: выплата компенсации, которой не хватит на покупку даже комнаты, ипотечная кабала или же улица. В случае Нины Б. был ещё предложен Дом ветеранов, так как женщина — инвалид с проблемами опорно-двигательной системы. Одинокой маме троих детей Наталье Ш. власти предложили 542 282,4 рубля при рыночной стоимости этой квартиры площадью 49,2 кв. м. — 1,248 млн рублей. Именно в такую залоговую стоимость её оценил банк, выдавая женщине ипотеку в августе 2012 года. Это при том, что по документам аварийным дом признали ещё в 2009 году.

30 сентября 2016 года Зеленодольский городской суд республики вынес решение изъять квартиру через выкуп и после выплаты оговорённых 542,28 тыс. рублей прекратить право собственности. Позднее это решение устоялось в Верховном суде РТ. Проиграв в судебных инстанциях, женщина обратилась за помощью в Госсовет Татарии.

«Учитывая, что суд постановил изъять жилое помещение семьи и прекратить их право собственности, выплатив выкупную цену в размере 542 282, 4 рубля, в то время как Наталья Ш. выплачивает ипотечный кредит, остаток задолженности по которому в настоящее время оставляет 440 125,84 рубля, фактически получается, что при погашении кредита из средств выкупной цены, их семья останется без какого-либо жилого помещения, другими словами, на улице», — пишет в своём запросе в адрес премьер-министра РТ депутат Артём Прокофьев с просьбой оказать содействие в решении проблемы этой семьи.

Там же депутат предложил изыскать возможность, в случае изъятия принадлежащей им квартиры, предоставления семье жилья по социальному найму.

В ответе, подписанным премьер-министром Татарии Алексеем Песошиным, говорится, что полнота и законность досудебных процедур, проведённых исполкомом района в отношении изымаемой квартиры, подтверждена судом.

«Размер возмещения за изымаемую квартиру — 542 282,4 рубля определён Верховным судом Республики Татарстан, несмотря на то, что рыночная стоимость указанной квартиры, установленная судебной экспертизой, составила всего 261 591 рубль», — отмечается в ответе.

Напомним, банк эту квартиру оценил в 1,248 млн рублей.

Далее в ответе за подписью господина Песошина говорится, что суд не вправе обязать муниципалитет обеспечить собственника изымаемого помещения другим жильём, а может только выплатить выкупную цену. Отмечено и то, что есть вариант — выделение другого жилья с зачётом выкупной цены в стоимость новой жилплощади.

«Неоднократно предлагалось заключить с Некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» договор займа на приобретение квартиры, либо проживать в новой квартире на условиях найма, однако Н. от предложенных вариантов отказалась», — сообщает Песошин.

То есть выселяемой из собственной квартиры матери-одиночке с тремя детьми на руках, младшему из которых два года, фактически предложили из выкупной цены погасить долг за прошлый кредит и взять новую ипотеку, или же стать нанимателем. Заметьте, речь не о социальном найме.

Новостройка. Казань. Татарстан

Странность этой истории ещё в том, что, по данным сайта reformagkh.ru (официальный сайт госфонда содействия реформированию ЖКХ), жильцы этого дома полностью расселены. Хотя на деле это не так.

Аварийный оказался не аварийным

О том, что проблема семьи Натальи Ш. не частная, говорит и база судов. В ней несколько десятков исков, в которых жители Зеленодольска требуют признать незаконным «новогодний подарок» от исполкома.

Что интересно, в 2015 году некоторым истцам удалось исключить свои дома из списка «под снос». Например, по иску Анны Л. суд признал незаконным заключение и акт межведомственной комиссии от 21.11.2011 года, постановление исполкома в части признания дома аварийным и подлежащим сносу.

В результате судебных разбирательств выяснилось, что процент износа дома 52%, а при таком износе дом не считается аварийным. Куда же смотрела межведомственная комиссия, определившая здание под снос? А сколько ещё таких домов в спешке оказались в «чёрном списке»?

По некоторым из них жильцы продолжают бороться. Так, по данным с сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ, на сегодня в Зеленодольском районе существенно отстаёт от графика в связи с непредвиденными обстоятельствами расселение шести домов общей площадью 1,43 тыс. кв.м. Отстаёт в том числе и по причине судебных споров.

А по информации портала www.zelenodolsk.ru, на конец 2016 года таблички о сносе были сняты с 117 жилых домов. По ним собственники добились исключения из реестра аварийных.