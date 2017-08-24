На фоне того, как президент США Дональд Трамп грозится начать боевые действия против КНДР или даже Венесуэлы, становится очевидным, что пришло время для решительных дипломатических шагов, с помощью которых удастся снизить риск войны. Проблема лишь только в том, что Государственный департамент США сейчас возглавляет не один из виднейших дипломатов, таких как Генри Киссинджер или Джордж Шульц, а Рекс Тиллерсон — возможно, наиболее неэффективный госсекретарь с момента появления США на мировой арене в 1898 году, пишет Макс Бут в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Автор отмечает, что еще до рассмотрения кандидатуры бывшего исполнительного директора ExxonMobile на пост главы американской дипломатии он призывал Конгресс не давать на нее согласия. Причина — «аморальный подход к международным делам», а также «близость к Владимиру Путину», что могло пробудить в Трампе его наихудшие инстинкты.

Так, Трамп не стал протестовать и даже поблагодарил своего российского коллегу за сокращение численности дипломатов в России на 755 человек, вызвав в свой адрес волну возмущения. Свою благодарность глава Белого дома обосновал тем, что так США сэкономят значительные средства. Высказывание главы Белого дома носило деморализующий и неуважительный характер в отношении людей, которые, как отметил один высокопоставленный дипломат в интервью для издания Politicо, «рискуют жизнью ради своей страны».

Однако мало кто обратил внимание на то, что не только Трамп, но и Тиллерсон не стал яростно протестовать против высылки дипломатов. Государственный департамент выступил со слабеньким заявлением, назвав сокращение «вызывающим сожаление и необоснованным», но сам Тиллерсон не выступил ни с одним публичным заявлением. Тем самым, подчеркивает автор, Тиллерсон лишь продемонстрировал свой подход к Путину, наградившему бывшего директора нефтедобывающей компании орденом дружбы.

Более того, Тиллерсон отказался тратить выделенные Конгрессом $60 млн для противодействия пропаганде России и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что российская проблема никуда не исчезла, если учесть «вмешательство Кремля в выборы 2016 года в США и продолжающиеся попытки оказать влияние на США посредством социальных сетей». Российские боты теперь работают, указывает автор, совместно с активистами альтернативных правых США в кампании по увольнению советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. И отвечать этому Тиллеросон, похоже, не видит необходимости, поскольку «противодействие медийному влиянию России «разозлит Москву», как заявил один из советников Тиллерсона.

Если бы такие заявления исходили от кого-то иного, а не от Тиллерсона и Трампа, они могли бы прозвучать невероятно. Но они совсем не удивляют, когда их высказывает госсекретарь, на протяжении долгого времени поддерживавший связи с Кремлем, который не особо стремится продвигать идеалы США. И когда Тиллерсон предлагает закрыть программы Госдепа по продвижению демократии, не публикует доклады о состоянии прав человека или проявляет готовность одобрить поставки оружия Бахрейну, никто уже не проявляет шока, лишь разочарование. Именно в этом и состоит аморальный подход к внешней политике нынешней администрации.

В свою очередь, удивление — и даже шок — вызывает то, насколько неспособным менеджером оказался Тиллерсон. Казалось бы, бывший исполнительный директор крупной нефтедобывающей компании должен бы знать, как управлять такой организацией, как Государственный департамент, однако его деятельность на этом посту говорит об обратном. Так, Тиллерсон поддался на давление со стороны Административно-бюджетного управления США и согласился урезать бюджет ведомства на 30% в 2018 налоговом году, а также приостановил наем новых сотрудников. Ряд ключевых должностей так и не был заполнен Тиллерсоном, несмотря на нависающий ядерный кризис с КНДР.

К тому же глава дипломатии США не склонен полагаться на своих подчиненных, вместо этого пытаясь самостоятельно заниматься даже незначительными вопросами, вроде одобрения трудоустройства, проектов новых посольств, отчетов Конгрессу и многого другого. В еще меньшей степени Тиллерсон заинтересован в развитии молодых талантов, прекратив набор молодых сотрудников по программам стажировки. Он также не стремится бороться с уходом более опытных и более взрослых дипломатов из его ведомства.

Читайте также: Foreign Policy: Трамп продолжает ставить палки в колеса Госдепу

Наименьший профессионализм Тиллерсон продемонстрировал в сдерживании порывов своего непосредственного начальника Трампа, с которым у него неоднократно случались разногласия по таким вопросам, как дипломатический кризис вокруг Катара или КНДР.

Таким образом, заключает автор, если Тиллерсон всё же вернется на прежнее место работы, о чем он недавно говорил, он сделает стране большое одолжение. Тем не менее кто бы ни заменил бывшего исполнительного директора ExxonMobil на этом посту, ему также больших успехов, скорее всего, не добиться. Ведь ему или ей придется работать под руководством главы государства, спрашивающим лидеров иностранных государств очевидные вещи об их странах, такие как численность население и объемы ВВП.

Читайте также: CNN: Рекс Тиллерсон готов покинуть пост госсекретаря США