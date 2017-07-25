CNN: Рекс Тиллерсон готов покинуть пост госсекретаря США

Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении дипломата.

Причиной возможной отставки главы Госдепартамента называются его разногласия с президентом США Дональдом Трампом.

Как утверждают источники, Тиллерсон, в частности, счёл непрофессиональными последние публичные упрёки Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса.

Кроме этого, Тиллерсон недоволен кадровой политикой Белого дома в отношении Госдепартамента и выстраиванием отношений с Ираном, сообщает телеканал.

Напомним, 24 июля издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что Дональд Трамп может назначить экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на должность главы Минюста США вместо Джеффа Сешнса, что связано с растущим недовольством главы Белого дома работой генпрокурора.

До этого президент США выразил возмущение в связи со статьёй в газете The Washington Post, в которой утверждалось, что Сешнс, ещё будучи советником в предвыборном штабе Трампа, обсуждал предвыборную кампанию с российским послом в ВашингтонеСергеем Кисляком, при этом затрагивая «имеющие значение для России» направления политики Белого дома.

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