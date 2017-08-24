США нужна Россия, способная посодействовать Вашингтону во многих областях, таких как Сирия, Ирак, противостояние с Тегераном и многих других. Доброжелательность же Белого дома намного важнее для Москвы, чем любые дружественные отношения с Ираном, пишет Конрад Блэк в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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Так, президент США Дональд Трамп пришел в Белый дом, полагая, что не существует таких стратегических вопросов, которые бы разделяли Россию и США. Верил Трамп и в то, что между Вашингтоном и Москвой возможно то или иное сближение. И действительно, единственными серьезными проблемами, разделяющими Кремль и Белый дом, стали Украина, независимость которой Москва отказывается признавать, по мнению автора, и Сирия, где Россия поддерживает «режим» Башара Асада.

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Первоначальное намерение Трампа состояло в том, чтобы оказать давление на страны НАТО с тем, чтобы они вновь сплотились в единый альянс и перестали быть группой нахлебников, добивающихся гарантий безопасности от США. Затем президент-республиканец хотел заставить их самих оплачивать свои нужды, а также отказаться от «массивных» уступок, сделанных России при бывшем президенте США Бараке Обаме, особенно в том, что касается «отсрочки возведения ПРО в Западной Европе».

Следующим этапом в этом подходе должен был стать, по сути, обмен признания Россией полной независимости Украины, Прибалтики и бывших советских республик на Кавказе в обмен на снятие санкций и сохранение Россией Крыма и «частей Грузии, которые Москва захватила в 2008 году — Абхазии и Южной Осетии». Трамп, со своей стороны, также отказывался от попыток разжечь «демократические протесты» в России, а Москва брала бы на себя обязательства больше не пытаться повлиять на выборы в США.

Такой подход казался и разумным, и достижимым, однако он быстро погряз в целом вале фальсификаций, распространяемых сторонниками бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и Обамы, а также антитрамповскими СМИ. Утверждалось, что бывший телеведущий пошел на сговор с Кремлем для получения нужных результатов голосования. Это обвинение стало глупейшим из когда-либо выдвинутых против главы государства, проведшего на посту каких-то шесть месяцев.

При этом не было представлено ни одного доказательства. Тем не менее желаемый эффект был достигнут: администрации Трампа стало крайне сложно добиваться реального прогресса в отношениях с Москвой. Этот процесс в еще большей степени осложнился из-за «терпимости России по отношению к применению Асадом ядовитого газа против сирийских граждан».

Более того, США вместе с Россией, как отмечает автор, пытались заменить Иран на Турцию в качестве локального игрока в Сирии и Ираке. Поведение «режима» президента Турции Реджепа ТайипаЭрдогана в такой же мере надменно, как и у Москвы, поэтому на скорое осуществление этого процесса надеяться нельзя. Так, США не видят проблемы в наличии у Москвы базы ВМФ в Сирии, и чем бы Анкара ни раздражала Вашингтон, США готовы на многое, чтобы выдавить поддерживаемые Тегераном вооруженные формирования из Ирака и Сирии, пресекут поставки оружия «Хезболле» в Ливане и ХАМАС в Газе, а также сократят влияние исламской республики в Ираке.

Доброжелательность США намного ценнее для России, чем любая степень дружественности со стороны Ирана. Тем не менее Вашингтон может ожидать и достаточную цену за свою доброжелательность, когда гигантская медийная утка о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Кремлем не сможет больше занимать политическую арену США.