Серия пожаров, первоначально охватившая целый ряд крупных торговых центров в Тбилиси и регионах Грузии, теперь, судя по всему, перекинулась на природу и лесные массивы. В массовом порядке в стране один за другим загорелись леса в Боржомском ущелье, Атенском ущелье, в окрестностях Тианети, Гори, Душети и даже сухая трава на окраине Тбилиси, у пресловутой Глданской тюрьмы.

Gov.ge Тушение лесного пожара с помощью вертолёта

Особенно досталось именно Боржомскому ущелью, курортному уголку страны, где так любят отдыхать иностранные туристы. Разгоревшийся в одном месте пожар, подстегиваемый «попутным» ветром, распространился на достаточно большую территорию. В ущелье, несмотря на усиленные меры по локализации и ликвидации огня, возникали и еще продолжают возникать новые очаги пожара. Притушенный к вечеру одного дня огонь в течение ночи и к утру следующего дня разгорается с новой силой, грозя уничтожить на своем пути всё живое.

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

Такая картина жестокого уничтожения леса и интенсивность пожаров последних дней с самого начала у многих вызвали подозрение, что леса горят не случайно. Пока об этом с некоторой осторожностью в соцсетях высказывались отдельные, политически активные граждане. Потом вдруг заговорили и государственные чиновники. Министр внутренних дел сообщил, что пожарные, которые тушили огонь, обнаружили в одном из очагов пожара цистерны из-под бензина.

«Смелая» информация министра дала новый толчок обсуждению вопроса о причинах пожара в Боржомском ущелье и свирепствующих в последнее время пожаров вообще. Каждый делал свои предположения. Вплоть до того, что поджечь Боржомское ущелье могли «подосланные диверсанты из России». Как написал один из пользователей соцсети Facebook, очаги пожара в Боржомском ущелье странным образом расположены вдоль дорог, ведущих в Тбилиси. И почему-то не тронуты огнем пути, ведущие в Армению и Азербайджан. «Это мог замыслить только северный сосед», — предположил один из политически активных граждан Грузии. По его мнению и по мнению его друзей по соцсети, таким образом Россия пытается в очередной раз воздействовать на Грузию и подчинить ее себе. На этом-то фоне предложенная Россией властям Грузии помощь по тушению пожара показалась «циничной».

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Представители правительства Грузии, особенно после «знаковой» находки (цистерн) в Боржомском ущелье, версию поджога и диверсии не исключают, о чем журналистам уже третий день подряд косвенно заявляет глава МВД. Но ни на кого прямо не указывает и Россию как виновника пожара не упоминает. Правительство Грузии лишь «вежливо» отказалось от помощи, предложенной российской стороной.

Тем не менее, в Боржоми и других курортных поселках ущелья представители полиции уже начали проверять отдыхающих на предмет наличия у них чего-либо подозрительного. Министр внутренних дел называет это «следственными действиями» и подчеркивает, что полиция проверяет не всех, а тех, кто может представлять интерес. В частности, уточняют у отдыхающих паспортные данные и место работы…

Пока полиция изучает документы и личные данные отдыхающих поселков Боржоми и Ликани, огонь разгорелся на новом месте: в Андакском ущелье, на территории Пшав-Хевсуретского национального парка. Как сообщил Первый канал Общественного телевидения Грузии 23 августа вечером, заметили пожар рейнджеры национального парка, которые активно ведут борьбу с огнем. На помощь к ним уже прибыли рейнджеры из Тбилиси, Алгетского и Казбегского национальных парков. Точная информация о масштабах пожара пока не известна. Лесной массив горит в достаточно труднодоступном месте.

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

Кому могут быть на руку пожары в лесных массивах Грузии? Кто поджигает леса, поливая их бензином? Если, конечно, признать версию о поджогах и диверсиях… И что хотят доказать этим и чего хотят добиться диверсанты?

Оппозиция, в основном представленная бывшими и нынешними членами «Единого национального движения», уже забросала обвинениями правительство Грузии. Пожар тушат неэффективно, средства применяют не в полном объеме, проявляют бессилие перед стихией, не мобилизуют все возможности.

«Единое национальное движение» (оставшаяся в рядах этой партии после ее распада часть членов) выступило со специальным заявлением и предложило подключить к операции по ликвидации пожара в Боржомском ущелье своих добровольцев. По информации партии, она мобилизировала 2000 добровольцев.

«Мы учитываем заявление правительства о том, что не следует мешать специальным службам в проведении спасательных мероприятий, поэтому воздерживаемся от самостоятельных действий. Обращаемся к правительству и просим в случае необходимости учесть имеющийся у нас ресурс добровольцев», — скромно заявляют в ЕНД.

Так же сдержанно оппозиционные депутаты на внеочередном заседании парламента Грузии поддержали утверждение указа президента о применении вооруженных сил для тушения пожара.

Параллельно лидеры оппозиции делают упор на необходимости улучшения и повышения эффективности работы пожарно-спасательных служб. Распространяют видеокомментарии своих активистов с места пожара. Один из таких видеокомментариев сделан у Глданской тюрьмы, где два дня назад горела трава. Активист показывает на сгоревшую часть поляны и переходит через дорогу, где пока стоит нетронутая сухая трава. «Здесь тоже сухая трава, и не сегодня — завтра на данной территории может произойти аналогичное», — констатировал он.

Бросать тень подозрения на кого-либо при отсутствии веских доказательств — дело гибельное. Пожар сжигает все следы (все ли?). Все предыдущие случаи уничтожения огнем лесных массивов и различных объектов, в основном, остались нерасследованными. Во всяком случае, о раскрытии преступления и наказании «поджигателей» ничего не сообщалось. Можно предположить, что и причины пожара в Боржомском ущелье вряд ли установят и назовут широкой общественности. Но определенный фон нестабильности и тревоги в обществе серия пожаров уже создала. А через каких-то два месяца страну ожидают местные выборы. Те самые, на которых «оппозиция» грозится взять реванш и одержать убедительную победу над нынешними властями. Тем более, что те уже проявили вялость и недееспособность в борьбе с охватившим лесные массивы огнем.