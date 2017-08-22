Решение петербургских властей изгнать из центра города любую «несогласованную» политическую активность может привести к хаосу на улицах в случае эскалации общественного недовольства. Ведь, когда нигде нельзя, значит, везде можно.

Andrew Shiva Вид Марсова поля с высоты

Губернатор Георгий Полтавченко закрыл гайд-парк на Марсовом поле. И тут же получил «в ответ» уличную акцию под окнами Смольного. Файеры были зажжены, лозунги продекламированы, манифестанты задержаны полицией — если губернатор не идет к горожанам, горожане идут к нему.

Так называемые гайд-парки в России обязаны своим появлением массовым столичным протестам 2011−2012 годов после выборов в Госдуму. Увидев на улицах под сотню тысяч москвичей, власти принялись за лихорадочный damage control: была несколько облегчена процедура регистрации партий, и на митинги вроде бы позволили выходить.

Идея понятна: выделить несколько площадок, которые несложно контролировать, но где люди при этом смогут заявить о своих требованиях, «выпустить пар». Или, как говорится в федеральном законе, «обсудить общественно значимые проблемы».

В Северной столице набор таких площадок появился лишь к декабрю 2012 года. Смольный постарался, утвердив список, куда попали четыре парка на «выселках» — Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский, на проспекте Обуховской Обороны — и Марсово поле в центре, с Вечным огнём и мемориальными захоронениями времён 1917 года.

Этически спорно, но зато крайне удобно для полиции и властей: находясь формально в центре Петербурга, Марсово поле по сути располагается на отшибе — до ближайшего метро далеко, и кроме случайных туристов никто вашу публичную акцию не заметит.

Но всё немного изменилось в 2017 году, когда сначала история с передачей Исаакиевского собора РПЦ, скандалы вокруг Российской национальной библиотеки и Пулковской обсерватории, а затем и митинги сторонников Алексея Навального собрали там по несколько тысяч человек. На последней такой акции, 12 июня, полиция задержала более 500 человек, включая депутата Заксобрания Максима Резника, которого приговорили к штрафу и аресту на 10 суток. Кстати, это стало первым случаем в истории, когда действующего депутата отправили в изолятор по административной статье.

«Полтора идиота во власти могут сделать для дестабилизации ситуации больше, чем вся оппозиция. Кончится тем, что люди выйдут на Дворцовую, Исаакиевскую и к Смольному без всяких согласований», — отозвался парламентарий о запрете гайд-парка на Марсовом поле.

История митинговой активности на Марсовом поле, с учетом мемориального статуса площади, всегда была несколько дикой, но, как это часто случается с петербургской повесткой в последние годы, со дна постучали.

Несмотря на статус гайд-парка, не требующий согласования властей для небольших по численности акций, Смольный в минувшие годы неоднократно выборочно не позволял выйти на Марсово поле тем или иным активистам, под предлогом проведения там невнятных «культурно-спортивных мероприятий». В этом случае соседство с могильными плитами никого не смущало.

Но вдруг муниципальные депутаты, которые годами терпели неуважение к мемориалу, наконец, собрались с духом и принялись пачками слать в Смольный письма с требованием изгнать оттуда митингующих. С аналогичной идеей выступил и Общественный совет при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Откликнувшись на эти «сигналы», правительство города решило проблему прямым запретом. Пока никакой альтернативной площадки в центре взамен Марсова поля не предложено.

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Депутат Заксобрания Борис Вишневский уже попросил у Смольного выслать ему все обращения обеспокоенных муниципалов. А также обратился к Георгию Полтавченко с требованием либо отменить постановление, либо найти другое место для гайд-парка в центре города. Например, на Дворцовой или Конюшенной площади.

«Это просто издевательство. По статистике, из всех площадок только Марсово поле было востребовано в максимальной степени. Существует определение Конституционного суда, где сказано, что публичная акция должна проводиться в месте, позволяющем ей достичь поставленных целей», — говорит Вишневский.

Член совета «Открытой России» в Петербурге Вадим Суходольский убежден, что уличная протестная активность никуда из центра не уйдёт, поменяются лишь форматы и места массовых акций.

«Вместо организованных согласованных митингов мы будем наблюдать в центре Петербурга хаотичные «народные сходы» на Невском проспекте и на окрестных улицах: Малой Садовой, Малой Конюшенной, Большой Морской у арки Главного штаба. Сотни и тысячи горожан будут выходить со своими политическими требованиями и физически заполнять эти улицы. Также их будут заполнять полиция и автобусы ОМОНа», — прогнозирует Суходольский. Неудобно от этого будет всем, как протестующим, так и остальным горожанам.

«Уверен, что даже выход пяти тысяч человек на Невский проспект заблокирует движение. Ответственность за коллапс на улицах Петербурга будет на Смольном и лично губернаторе Полтавченко, которые, убрав «гайд-парк», лишили горожан возможности цивилизованно проводить митинги в центре, на Марсовом поле, способном вместить тысячи горожан», — считает он.

Борис Вишневский полагает, что, в случае отказа властей выделить новую площадку в центре, это решение можно будет оспорить в суде.

Но член Совета по правам человека, экс-депутат Заксобрания Наталья Евдокимова с ним не согласна: по ее мнению, Смольный юридически остался в правовом поле. Ничто в федеральном законе не конкретизирует, сколько должно быть гайд-парков и как географически они должны располагаться.

«Нарушен только дух закона. Они фактически лишили людей законного права на публичные выступления. Возьмите любой другой субъект — Москву, Челябинск, Воронеж — везде гайд-парки в центре городов. Но мы, как всегда, впереди планеты всей. Не знаю, с чем это связано — с тем, что здесь родина Владимира Путина, или с личными проявлениями господина губернатора», — заметила Евдокимова.

Правозащитница убеждена: чиновники осознают, что граждане в такой ситуации могут в случае недовольства выйти на любую центральную улицу, но без разрешения властей все они тут же окажутся вне закона, и Смольный это вполне устраивает. Как говорил вице-губернатор Александр Говорунов, на любые «несогласованные дела» власти будут реагировать крайне жестко.

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Евдокимова считает, что Дворцовая площадь стала бы идеальным гайд-парком, если бы не введенный ранее законодательный запрет на проведение там любых общественных акций. При этом у Зимнего дворца регулярно устраивают то шоу, то концерты, то каток.

«Конечно, запрет гайд-парка на Марсовом связан с 12 июня. Сначала не согласовали митинг, назначив какой-то праздник на Марсовом поле с 11 утра до 9 вечера, а потом остановили даже эти мероприятия в 14:00, когда туда пришли протестующие. И всех, находящихся там, можно было задерживать. То, что тогда произошло, иначе как провокацией со стороны Смольного не назовешь», — считает Наталья Евдокимова.

Похоже, петербургские чиновники решили устроить еще одну.