Сотни граждан ФРГ, одетых в белые или черные рубашки, собрались в центре административного округа Шпандау, расположенного на западе Берлина. В руках неонацистов были флаги германской империи и знамена с надписью «Я ни о чём не жалею» (цитата из заключительной речи заместителя фюрера Рудольфа Гесса на Нюрнбергском процессе), пишет The Foreign Policy.

Joemygod.com Нацистская демонстрация. Берлин. 2017

Возможно, самым поразительным в этой акции было жуткое спокойствие собравшихся. В субботний день, 19 августа, участники митинга стояли в полной тишине. Не было ни песен, ни выкриков. Когда журналисты подходили к митингующим и пытались задать вопросы, люди просто отворачивались и ничего не говорили.

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Вот как выглядит неонацистский марш в демократической стране, которая ввела для неонацистов ряд ограничений, пишет FP. В Германии разрешены неонацистские марши, однако законодательно запрещено использование нацистских лозунгов и расистских высказываний. Это значит, что неонацистам приходится творчески подходить к оформлению своих акций, включая знамёна и лозунги, или вообще ничего не говорить. Организаторы митинга также запретили участникам разговаривать с журналистами и приносить на митинг телефоны или алкоголь.

Субботний марш в Шпандау, на который приехали неонацисты со всей Германии, был организован по случаю 30-й годовщины со дня смерти Гесса, который находился в тюрьме в течение нескольких десятилетий, пока не покончил жизнь самоубийством 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет. Вскоре после его смерти тюрьма была снесена. Власти не хотели, чтобы она стала местом паломничества для представителей ультраправых организаций. Неонацисты считают, что Гесс был убит, чтобы британские военные секреты остались нераскрытыми. С 1987 года ультраправые часто организовывали марши по случаю годовщины со дня смерти Гесса.

Marek-peters.com Нацистский марш памяти Рудольфа Гесса в Вунзиделе. 2004

Иногда городские власти запрещают проведение неонацистских маршей. Например, в 2007 году мюнхенский суд запретил проведение митинга в память о Гессе, в то время как власти восточного города Йена разрешили проведение неонацистских акций. В этом году городские власти не воспрепятствовали проведению мемориального марша.

«Германия имеет гораздо более активную позицию в борьбе с экстремизмом, чем Соединенные Штаты… страна предпринимает шаги по ограничению заявлений и деятельности групп, которые могут представлять угрозу для демократии, даже если эта угроза является потенциальной», — считает профессор политологии в колледже Миддлбери, штат Вермонт, Эрик Блейх.

Однако, учитывая все ограничения, введённые властями Германии в отношении неонацистов, можно ли быть уверенным, что данная политика воспрепятствует распространению экстремистских идей? Хотя на марше в Шпандау не было явных нацистских символов и лозунгов, всякий мог бы без особого труда определить, что данный марш организовали неонацисты. Запрет на свастику еще не означает, что нацистской идеологии будет причинён вред.

Рудольф Гесс. 1935

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В Германии проживают десятки тысяч правых экстремистов, которые ежегодно совершают тысячи политически мотивированных (в основном ненасильственных) преступлений. В 2015 году число правых экстремистов впервые выросло за последние годы, также резко возросло число насильственных преступлений в отношении ультраправых экстремистов, согласно ежегодному докладу о защите Конституции.

Блейх полагает, что образование, скорее всего, является более эффективным путем противодействия экстремизму, однако юридические запреты, по крайней мере, служат для маргинализации экстремистских идеологий. Во всяком случае, в Германии знают, как бороться с неонацистами. Огромные толпы протестующих против неонацистского марша также собрались в Шпандау. Политические партии, левые группы, представители церкви, общественные организации собрались, чтобы заявить о своей позиции. Все они выкрикивали один лозунг: «Нацистов вон!».