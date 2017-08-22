Кому достанутся белорусские грузы?

Иван Шилов ИА REGNUM Перевозки нефтепродуктов в Латвии

Необходимо, чтобы белорусские нефтепереработчики осуществляли перевалку нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики. Об этом 16 августа заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшемся в Калининграде.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Как заявил в ходе совещания глава РЖД Олег Белозёров, белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Глава РЖД также напомнил, что российская сторона предоставила Белоруссии максимальную скидку на перевозки в размере 50%. Однако, по его словам, белорусские НПЗ «пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в страны Прибалтики», объясняя такие действия наличием долгосрочных контрактов.

Pxhere.com Железнодоржный состав

Президент также подчеркнул, что «это не какие-то политические решения».

«Мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте», заявил Путин. — Но, разумеется… условия здесь должны быть не хуже, чем в сопредельных государствах».

По мнению заместителя главного редактора ИА REGNUM Игоря Павловского, развернуть белорусские грузопотоки в сторону российских портов можно только при условии, что РЖД будет возить эти грузы бесплатно.

«Если посмотреть на карту железных дорог, то мы увидим, что в ту же Усть-Лугу грузы из Белоруссии пойдут только через петербургский транспортный узел, который и так максимально загружен, и кроме того, это очень большой крюк, что экономически невыгодно для белорусов. Чтобы замотивировать белорусских грузоотправителей везти грузы через Усть-Лугу и Санкт-Петербург, РЖД должны дать практически нулевые тарифы на перевозку грузов в сторону этих портов. Все разговоры вокруг перенаправления белорусских грузов в российские порты, к сожалению, чистой воды пиар. Если мы хотим заполучить белорусские грузы, то необходимо решать конкретные инфраструктурные задачи, например: восстановление железной дороги Полоцк — Псков — Гдов с прямым выходом на Усть-Лугу. Это не только позволит сократить путь до Усть-Луги, но и даст толчок к развитию районов Псковской области».

Россия решила «удушить» Литву?

В Литве заявление российского президента оценили по-своему. Как заявил глава литовского кабинета министров Саулюс Сквернялис, Владимир Путин манипулирует экономическими рычагами ради достижения политических целей, передает Baltnews. lt со ссылкой на заявления премьер-министра местной прессе.

Таким образом, идею Путина о перенаправлении белорусских грузов в российские порты видят как попытку экономического удушения Литвы, Латвии и Эстонии. Сквернялис отметил, что переориентация грузов в Россию Минску невыгодна.

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Algirdas «Мажейкю Нафта»

Напомним, что литовское правительство два раза отказывалось продавать нефтеперерабатывающий завод «Мажейкяй Нафта» российским компаниям не по экономическим, а по политическим мотивам, на том основании, что это — российские компании. «Не пустим Ивана к трубе» — основной мотив в тех экономических сделках. Отказ от сотрудничества с Россией по строительству новой АЭС в Висагинасе был построен не на экономическом просчёте, а на том основании, что компания Росатом — из России. Фактическая национализация «дочки» Газпрома в Литве и насильственное её разделение в Литве также не было построено на экономической целесообразности. Литовские политики раз за разом повторяли этот ход, не стесняясь, что политические соображения доминируют над экономикой и здравым смыслом.

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Белорусские грузы в России — неудобно и невыгодно

Тем временем белорусская сторона пояснила, почему предпочитает пользоваться транспортной инфраструктурой прибалтийских стран, а не России, пишет Белорусское телеграфное агентство. Так, и.о. гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб подтвердил, что правление РЖД предоставило белорусским нефтепереработчикам скидку в 50% до конца 2018 года на перевозку мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги. Однако даже с учетом скидки железнодорожные тарифы в прибалтийском направлении ниже, чем в РФ.

Ldz.lv Перевозки нефтепродуктов в Латвии

Также, как отметил Сергей Гриб, у основных российских терминалов имеются трудности в приемке белорусских грузов, особенно в зимний период. Более того, не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки.

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Несмотря на всё это, белорусские нефтепродукты на постоянной основе предлагаются к реализации через порты Северо-Западного региона Российской Федерации. Но с учетом высокой стоимости логистических затрат покупатели БНК в настоящий момент предпочитают приобретать нефтепродукты через порты стран Прибалтики, отметил Гриб.

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Латвия снова друг?

Россия и Латвия договорились более тесно сотрудничать в области транспорта, обеспечивая непрерывность грузоперевозок. Таким стал результат заседания российско-латвийской межправительственной комиссии, которая состоялась на прошлой неделе в Риге, сообщает Baltnews.lv. С российской стороны выступил министр транспорта Максим Соколов, а от Латвии — министр сообщения Улдис Аугулис.

Как заявил латвийский министр, Россия всегда была важным партнером Латвии в сфере экономики и несмотря на то, что встреча с российскими партнерами в формате комиссии проходит после четырехлетнего перерыва, в ряде сфер сотрудничество обеих стран оставалось активным. «Практическое сотрудничество продолжалось в таких областях как пограничный контроль, транспорт, миграция, культура и других», — заявил Аугулис.

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Планируется, что до конца 2017 года стороны намерены подписать договор о прямых международных железнодорожных перевозках, и как отметил Аугулис, Латвия уже согласована этот договор и готова подписать его, как только к этому будет готова Россия. Также Латвия и Россия намерены укреплять сотрудничество в области контейнерных перевозок из Китая в Европу с использованием инфраструктуры обеих стран.

Trading-china.ru Грузоперевозки

Максим Соколов, в свою очередь, заявил о том, что торговая статистика свидетельствует о возобновлении и развитии межгосударственных экономических отношений. «Также в рамках комиссии мы договорились о дальнейших совместных шагах», — добавил министр.

«Учитывая, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не принёс публичные извинения за свои сравнения России с нацистской Германией, а президент Латвии Раймонд Вейонис не отозвал свои слова о том, что считает Россию одной из главных угроз безопасности в Европе, трактовать поведение министра Соколова по другому, как предательство — нельзя», — так в интервью ИА REGNUM прокомментировал решения российско-латвийской межправкомиссии политолог Сергей Артёменко. По словам эксперта, такая позиция Минтранса очень наглядно показывает, что наши национальные интересы и национальная гордость легко оцениваются в расширение торговых связей и выдачу дополнительных «дозволов» для латвийских перевозчиков. «А потом мы удивляемся, что нас не уважают и позволяют о нас вытирать ноги и оскорблять на самом высоком уровне. Следующее оскорбление от Латвии ждать себя не заставит долго, и это оскорбление будет на совести Соколова», — отметил Артёменко.

Что касается позиции России по транспортно-транзитным вопросам в регионе в целом, невозможно реально говорить об осмысленной политике, посылая во вне и внутри страны разнонаправленные сигналы. Так прокомментировал ситуацию председатель совета директоров ООО «Дорн» Андрей Карпов.

«С одной стороны, президент в Калининграде проводит совещание, посвященное переориентации российских внешнеторговых грузопотоков с портов Прибалтики на российские порты, с другой стороны министр транспорта РФ перед этим посещает Ригу и договаривается об «укреплении сотрудничества по развитию евразийского транспортного коридора» и «увеличении объема перевозок в транспортном коридоре «Север — Юг», — заявил эксперт.

По его словам, то, что мы сейчас видим можно назвать процессом «украинизации» общественного и пропагандистского поля, — когда в публичное поле вбрасываются одновременно два и более взаимоисключающих системных логических посыла.

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wolfgang_vogt Арктические контейнеровозы

Арктика: топтание на месте

Контейнерооборот портов Арктического бассейна России по итогам января — июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,3% и составил 79 тыс. TEU, согласно данным Ассоциации морских торговых портов. Об этом сообщает издание «РЖД-Партнёр». Положительная динамика достигнута благодаря каботажным грузам — рост на 7,7%, до 78 тыс. TEU. В портах Арктического бассейна перерабатывается 99% грузов именно такого типа, а объем транзита равен нулю. Объем экспорта за указанный период упал в 5 раз, до 0,3 тыс. TEU, а импорта — в 3,5 раза, до 0,7 тыс. TEU.

Напомним, что ранее Минвостокразвития разработало логистическую схему регулярной арктической контейнерной линии, включающей два порта-хаба в Петропавловске-Камчатском и Мурманске, в рамках которой предполагается, что грузовладельцы из Северо-Восточной Азии при транзите грузов в Северную Европу экономят до 9 суток при почти одинаковой стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы.

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