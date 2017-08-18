Проблема, которую собой представляет ядерная программа КНДР — не единственный источник риска в области ядерных технологий в Северо-Восточной Азии. Обостряет ситуацию и стремление других стран региона обзавестись мощностями наработки плутония. Для предотвращения еще одного кризиса Вашингтон, Токио и Сеул должны принять соответствующие меры, пишут Генри Сокольский и Уильям Тоби в статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

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В ближайшее время глава МИД Японии Таро Коно и министр обороны страны Ицунори Онодэра проведут встречу со своими американскими коллегами Джеймсом Мэттисом и Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. В ходе переговоров стороны обсудят ответные меры на недавние провокации со стороны КНДР. Выбранный курс действий логичен: только благодаря близкому взаимодействию с Токио и Сеулом и при содействии Китая США смогут предотвратить ядерную угрозу со стороны Пхеньяна.

Тем не менее в повестке этих высокопоставленных официальных лиц должен находиться еще один пункт — рост объемов наработки плутония в Японии, Китае и, возможно, в Южной Корее. Такое развитие событий может стать очередной долгосрочной ядерной проблемой в регионе. И хотя проблема довольно сложна, ее решение, как отмечают авторы, в случае совместных действий таковым не будет. Главное — приступить к решению в ближайшее время.

Так, Япония планирует открыть массивный комплекс по переработке отработанного ядерного топлива в Роккасё осенью 2018 года. Он рассчитан на наработку восьми тонн оружейного плутония в год — объема, которого хватит на создание тысячи ядерных зарядов. По заявлению властей, причиной для его возведения стала необходимость утилизировать отработанное топливо для его дальнейшего использования в реакторах, в том числе в реакторе на быстрых нейтронах. Есть только одна проблема: на данный момент в Японии работает всего пять реакторов, а проект по созданию реактора на быстрых нейтронах был недавно закрыт. Иными словами, ни при каких обстоятельствах Япония не сможет поддерживать работу комплекса без того, чтобы у нее не происходило накопление плутония.

Китай, со своей стороны, только что подписал соглашение о приобретении такого же по объему комплекса у Франции. Несмотря на протесты, КНР все равно к 2030 году планирует возвести комплекс, в котором будет производиться наработка топлива для реактора на быстрых нейтронах. Сам же он будет запущен между 2040 и 2050 годом.

И здесь создается очередная проблема: на протяжении десятилетия или более Пекин будет нарабатывать до восьми тонн оружейного плутония в год, накопив его к 2040 году достаточно для создания более 10 тыс. ядерных зарядов. Это важно потому, что хотя КНР уже, по некоторым данным, располагает сотнями ядерных боеголовок и достаточным количеством плутония для создания еще сотни, этого слишком мало для соперничества с Россией или США. Для этого Китаю понадобится наработать материалов на несколько тысяч ядерных зарядов. И если Пекин не хочет привлечь к себе внимание из-за своего провокационного курса, ему нужна «мирная» программа создания реактора на быстрых нейтронах.

Наконец, нельзя забывать и о Южной Корее, которая на протяжении долгого времени жаловалась на то, что Вашингтон не дает Сеулу перерабатывать отработанное топливо из США, несмотря на то, что Япония этим занимается. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, будучи противником ядерной энергетики, быть может, и не станет продолжать добиваться этих прав в рамках американо-корейского гражданского сотрудничества в области ядерной энергетики, но этого нельзя сказать о его политических противниках. И ряд членов оппозиции напрямую высказался за создание Южной Кореей собственной атомной бомбы.

Неудивительно то, что все эти планы наращивания объемов наработки плутония обострили региональную озабоченность и антипатию. Официальные лица Японии настаивают на том, что Южной Корее нет нужды перерабатывать топливо. Они также выразили опасения относительно программы Китая, который, со своей стороны, высказывает протесты в связи с плутониевой программой Японии. Более того, и Токио, и Пекин выражают озабоченность возможным разрешением Сеулу перерабатывать топливо.

К счастью, существует простое решение этой проблемы. Администрация Трампа, которая свела на нет потенциал наработки плутониевого топлива США, должна убедить Токио, Сеул и Пекин отложить осуществление своих программ. Так, отмечает автор, эти страны смогут сэкономить огромные средства на «убыточных формах» ядерной энергетики. Более того, это целесообразно с политической точки зрения: Китай с трудом может «продать» идею возведения соответствующего комплекса общественности, Южная Корея сейчас намерена сократить объемы своей ядерной энергетики, а Вашингтону нужны коллективные действия с его союзниками и КНР на фоне решения северокорейской проблемы. К тому же программа наработки плутония в Японии нецелесообразна ни с технической, ни с экономической точек зрения.

На этом фоне визит в Вашингтон японской делегации представляет прекрасную возможность, поскольку среди ее членов есть Таро Коно, по совету которого премьер-министр страны Синдзо Абе закрыл АЭС Мондзю. Более того, дипломат подчеркивал, что перед автоматическим продлением соглашения о гражданском сотрудничестве США и Японии в области ядерной энергетики Токио проведет консультации с Вашингтоном. Он призвал правительство своей страны отложить открытие комплекса Роккасё, а также подчеркнул необходимость сотрудничества с США, Южной Кореей и КНР по приостановке коммерческой наработки плутония.

Таким образом, хотя проблема ядерной программы КНДР носит серьезный характер, она не единственная в Северо-Восточной Азии. Если Вашингтон, Пекин, Токио и Сеул смогут предотвратить плутониевую гонку, им будет проще выступить общим фронтом против Пхеньяна, и тем самым они смогут предотвратить значительное более опасный кризис в будущем.