14 августа в Рязанской области начались предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы. Несмотря на близость дня голосования и кажущуюся конкурентность избирательной кампании, складывается впечатление, что кандидаты даже не пытаются хоть что-то противопоставить действующему главе региона. Корреспондент ИА REGNUM выяснял, чем занимаются кандидаты за месяц до выборов.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Знакомые все лица

Пройти муниципальный фильтр и стать зарегистрированными кандидатами удалось пятерым претендентам. Это врио главы региона Николай Любимов («Единая Россия»), коммунист Владимир Федоткин, представитель «Справедливой России» Сергей Пупков, архивариус Александра Перехватова («Партия роста») и Александр Шерин (ЛДПР).

Не справился с этой задачей только Святослав Голубятников, который баллотировался от «Партии возрождения России». Впрочем, его неудачу ранее предсказывали эксперты.

Примечательно, что трое из пятерых зарегистрированных кандидатов — не новички в выборных рязанских делах. Так, Александр Шерин, Владимир Федоткин и Александра Перехватова уже боролись за пост губернатора в 2012 году. Тогда они вели очень активную избирательную кампанию. Что, впрочем, не помогло ни одному из них победить единоросса Олега Ковалева. В результате он набрал более 64% голосов. Второе место досталось Владимиру Федоткину (почти 22%), третье — Шерину (9%), а четвертое Александре Перехватовой (3%).

Несмотря на достаточно большой политический опыт представителя «Справедливой России» Сергея Пупкова, в выборах в 2012 году он не участвовал. Тогда партию представлял командующий рязанским училищем ВДВ Владимир Крымский, которому, впрочем, не удалось пройти даже муниципальный фильтр.

Фото: сайт Рязанской областной Думы Владимир Крымский

В 2017 году кандидаты вроде бы что-то делают, но пока кажется, что делают так, что вспоминается классическое «как бы чего не вышло».

Дольщики, реклама и неопубликованная программа

Сейчас в информационном поле больше всего заметен временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов, что вполне объяснимо. Помимо рутинной работы на совещаниях, раздачи поручений и контроля их исполнения, Николай Любимов взялся за сложные региональные проблемы. В первую очередь это касается проблемы обманутых дольщиков. К примеру, 14 августа правительство отчиталось об открытии консультационного пункта для участников незавершенного строительства. До этого было громкое заявление о возможных увольнениях в случае, если проблемы конкретных людей не решатся. Кроме того, 12 августа Николай Любимов побывал в рязанском областном лагере актива старшеклассников «Рубин» в Клепиковском районе, где ответил на вопросы молодых активистов.

Кандидат от КПРФ Владимир Федоткин, судя по сайту регионального отделения, запустил первый предвыборный ролик и пользуется помощью агитационных групп, которые разъезжают по городам региона. За это время прошло несколько встреч в городах и поселках.

Похожая программа действий и у кандидата от ЛДПР Александра Шерина. Помимо этого, на своей странице в социальной сети он отметил и начало дебатов. Правда, вместе с призывами к избирателям их смотреть, претендент отметился и другим — рекламой кафе, где было записано видео.

Ldpr.ru Александр Шерин

«Пока есть такая небольшая пауза, мы решили зайти в прекрасное кафе, которое работает с восьми утра, очень удобно. Кофейня называется «N», находится в городе Рязани на улице N, дом 35. Поэтому всем рязанцам и гостям нашего замечательного города рекомендую», — сказал Александр Шерин. Он сообщил и название кофейни, и ее точный адрес, не упомянул только владельца заведения общепита.

Если предположить, что таким образом кандидат хочет пополнить свой избирательный счет (что, конечно, сомнительно, учитывая, что Александр Шерин не неизвестный кандидат, а депутат Госдумы), то можно подумать, что все логично — реклама видеоблогеров сейчас в цене. Но, скорее всего, кандидат просто решил выглядеть более человечно, сделав акцент на посещении общедоступного места.

Сайт регионального отделения партии «Справедливая Россия» на удивление официален. Никаких новых громких заявлений и требований. Взамен — только сухие новости о регистрации кандидата (31 июля), поздравление с Днем ВДВ (2 августа) и ненужные новости о жеребьевках (8 и 9 августа). Все остальное — федеральная повестка, выступления Сергея Миронова и старые отчеты с пресс-конференций Сергея Пупкова. Программу кандидата в губернаторы Рязанской области на сайте тоже очень сложно найти.

Об Александре Перехватовой, которая баллотируется от «Партии роста», согласно сайту, известно только то, что она зарегистрирована. Кандидат пока решила даже не публиковать свою программу — сейчас ее суть можно понять, только посмотрев дебаты.

Долго запрягают

О том, что кампания носит вялотекущий и предсказуемый характер, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил и политолог Александр Семёнов. По его мнению, пока самыми активными кандидатами остаются врио губернатора Николай Любимов и представитель ЛДПР Александр Шерин. Только несколько дней назад в городе начала появляться наружная реклама Сергея Пупкова. Остальные два кандидата пока молчат. Всё это дает шансы на то, что борьба будет не только за второе место, но и за третье, считает эксперт.

62info.ru Сергей Пупков

«Сейчас Владимира Федоткина совсем не видно. Поэтому может возникнуть интрига не только второго, но и третьего места. Это зависит от того, насколько активно развернется кампания Сергея Пупкова. Пока сложно сказать, сможет ли он активно работать и дальше, но вполне возможно, что он сможет побороться», — считает Александр Семёнов.

Между тем, говорить о том, почему хорошо известный в регионе коммунист пока ведет себя так тихо, сложно. Возможно, дело в некотором расколе внутри партии.

Напомним, что на этапе выбора кандидата у коммунистов получилась небольшая заминка. Изначально за пост боролся сын бывшего губернатора и однофамилец нынешнего врио Андрей Любимов. Причем в самом-самом начале рекомендовалось выдвинуть в кандидаты секретаря областного отделения КПРФ и депутата гордумы Эвелину Волкову, а кандидатура Владимира Федоткина почти не рассматривалась. Возможно, изначально именитый коммунист остался на задворках из-за возраста — он даже старше бывшего губернатора Олега Ковалева. И только после того, как эксперты в один голос затвердили о совершенном коллективном самоубийстве, КПРФ поменяла кандидата.

Вторая возможная причина того, что Владимир Федоткин «залег на дно», будто в Брюгге, — отсутствие финансирования.

«Если посмотреть по состоянию избирательных счетов, то у Николая Любимова на избирательный счет поступило около 40 млн рублей, у Александра Шерина — 5,4 млн, у Сергея Пупкова — около 4 млн, у Владимира Федоткина — 2 млн, у Александры Перехватовой — 1 млн, — говорит Александр Семёнов. — Вполне возможно, что это связано с тем, что не хватает средств на избирательном счете».

Kremlin.ru Николай Любимов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Рязанской области назначены на 10 сентября. В феврале пост покинул бывший глава региона Олег Ковалев. Он объяснил это решение возрастом и тем, что, на его взгляд, пришло идеальное время для смены регионального лидера. Временно исполнять обязанности губернатора стал депутат Госдумы и уроженец Калужской области Николай Любимов.

Между тем, перед началом кампаний рязанские отделения партий испытывали большие трудности с кадрами. Долгое время были известны имена только двух возможных кандидатов — Любимова и Шерина. КПРФ и «Справедливая Россия» находились в длительном поиске. Причем лидер «СР» Сергей Миронов пытался добиться союза между парламентской оппозицией. Он предлагал выдвинуть единого кандидата, которым должен был стать Александр Шерин. Эта идея категорически не понравилась КПРФ.

Тогда эксперты говорили о том, что ситуация может обернуться проблемами как для представителей оппозиционных партий, которые не успеют провести толковую кампанию, так и для партии власти. Опасность, в первую очередь, заключается в возможности низкой явки, которую обычно порождает отсутствие интриги.

Кроме того, предопределенность выборов может сыграть и против Николая Любимова: какая-то часть сторонников «Единой России», подумав, что все решено, может не пойти на участки. На фоне отказа от участия в выборах выиграть определенные проценты могут и конкуренты Николая Любимова.