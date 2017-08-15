Нормальные взаимоотношения США — ведущей глобальной державы, с Ираном — передовой страной на Ближнем Востоке — крайне важны для Вашингтона, стремящегося обеспечить себе беспрепятственный доступ энергоносителей из региона. Необходимы они и для достижения других целей Белого дома, пишет Мохаммед Айуб в статье для The National Interest.

Иран

Читайте также: National Interest: Отказ от сделки с ИРИ болезненнее для США, чем для Ирана

Автор подчеркивает, что если сейчас цены на энергоносители и находятся на низких отметках, нельзя предполагать, что такая ситуация сохранится вечно. Одного крупного кризиса в Персидском заливе будет достаточно, чтобы на рынках энергоносителей начался хаос. Если США хотят этого избежать, им необходимы хорошие отношения с Тегераном.

Более того, нельзя забывать, что Исламская республика граничит с двумя странами — Афганистаном и Ираком, в которых США проводят военные кампании. И у Тегерана достаточно политических и военных средств для усложнения жизни Вашингтона в каждой из них. Недавние сообщения о том, что Иран сговаривается со своим давним врагом «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане свидетельствуют как о гибкости иранской дипломатии, так и о его воздействии на политику Кабула. Более того, влияние Тегерана довольно сильно в провинции Герат на западе страны, а также среди шиитов-хазайрейцев, проживающих в провинции Бамиан. Иран также поддерживает хорошие отношения с непуштунским населением севера Афганистана.

Поэтому, если Вашингтон не достигнет взаимопонимания с Ираном по вопросу Афганистана, президент США Дональд Трамп может оказаться не способен добиться своей цели — выхода США из страны. То, что Тегеран не будет против договоренности по этому вопросу, демонстрируют прошлые события. Так, в 2001 Иран не только помог Вашингтону свергнуть движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и посодействовал приходу к власти в Кабуле нужного Белому дому кандидата Хамида Карзая. Ошибкой со стороны тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего было то, что он в своем обращении к нации объединил Иран, Ирак и Северную Корею в одну «ось зла». Тем самым он поставил крест на намечающемся сближении между Тегераном и Вашингтоном.

В еще большей степени сказанное выше относится к Ираку, где Иран обладает значительным влиянием на правительство, в котором подавляющее число позиций принадлежит шиитам. Влияние Тегерана на Багдад обуславливается не только религиозной близостью, торговлей, экономической помощью, но и контролем Исламской республики над шиитскими вооруженными формированиями, действующими против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сотрудничестве с армией Ирака. Фундаментальная причина политического, военного и экономического инвестирования в Ирак заключается в том, что Тегеран считает эту страну своим самым значительным активом. Ирак для Ирана важнее Сирии, поскольку он больше и богаче САР, а также находится ближе.

Самым важным уроком, вынесенным Тегераном из Ирано-иракской войны 1980-1988 годов стало то, что крайне важную роль для Тегерана играет нахождение в Багдаде дружественного Исламской республике режима, поскольку альтернативу этому Иран не может позволить себе. Поэтому, несмотря на перипетии отношений с Багдадом, Тегеран не потерпит никакого враждебного присутствия на территории своего соседа. США должны принять этот факт в расчет при формировании своей политики в отношении Ирака. Это также означает, что США не могут успешно закончить выход из Ирака без взаимодействия с Ираном.

Наконец, своим неприятием террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иран намного превосходит другие страны, в том числе США. И дело не только в вопросах безопасности, оно также обусловлено религиозными и идеологическими причинами. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не считает шиитов мусульманами, поэтому самым ярым образом выступает против Ирана. Именно это и лежит в основе поддержки Тегераном иракских вооруженных формирований, сражающихся против исламистов.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что между Вашингтоном и Тегераном существует немало причин для координации своих действий на Ближнем Востоке. Сторонники подписанной в 2015 году ядерной сделки понимали, что соглашение создает фундамент для продвижения интересов обеих сторон. Поэтому очень прискорбно, что администрация Трампа, вместо того чтобы развивать ядерную сделку, подрывает ее заявлениями о необходимости заключения ее на новых условиях. Поступая так, новая команда в Белом доме, по сути, лишает себя гарантированного успеха.