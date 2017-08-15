Нормальные взаимоотношения США — ведущей глобальной державы, с Ираном — передовой страной на Ближнем Востоке — крайне важны для Вашингтона, стремящегося обеспечить себе беспрепятственный доступ энергоносителей из региона. Необходимы они и для достижения других целей Белого дома, пишет Мохаммед Айуб в статье для The National Interest.

Иран

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Автор подчеркивает, что если сейчас цены на энергоносители и находятся на низких отметках, нельзя предполагать, что такая ситуация сохранится вечно. Одного крупного кризиса в Персидском заливе будет достаточно, чтобы на рынках энергоносителей начался хаос. Если США хотят этого избежать, им необходимы хорошие отношения с Тегераном.

Более того, нельзя забывать, что Исламская республика граничит с двумя странами — Афганистаном и Ираком, в которых США проводят военные кампании. И у Тегерана достаточно политических и военных средств для усложнения жизни Вашингтона в каждой из них. Недавние сообщения о том, что Иран сговаривается со своим давним врагом «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане свидетельствуют как о гибкости иранской дипломатии, так и о его воздействии на политику Кабула. Более того, влияние Тегерана довольно сильно в провинции Герат на западе страны, а также среди шиитов-хазайрейцев, проживающих в провинции Бамиан. Иран также поддерживает хорошие отношения с непуштунским населением севера Афганистана.

Поэтому, если Вашингтон не достигнет взаимопонимания с Ираном по вопросу Афганистана, президент США Дональд Трамп может оказаться не способен добиться своей цели выхода США из страны. То, что Тегеран не будет против договоренности по этому вопросу, демонстрируют прошлые события. Так, в 2001 Иран не только помог Вашингтону свергнуть движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и посодействовал приходу к власти в Кабуле нужного Белому дому кандидата Хамида Карзая. Ошибкой со стороны тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего было то, что он в своем обращении к нации объединил Иран, Ирак и Северную Корею в одну «ось зла». Тем самым он поставил крест на намечающемся сближении между Тегераном и Вашингтоном.

В еще большей степени сказанное выше относится к Ираку, где Иран обладает значительным влиянием на правительство, в котором подавляющее число позиций принадлежит шиитам. Влияние Тегерана на Багдад обуславливается не только религиозной близостью, торговлей, экономической помощью, но и контролем Исламской республики над шиитскими вооруженными формированиями, действующими против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сотрудничестве с армией Ирака. Фундаментальная причина политического, военного и экономического инвестирования в Ирак заключается в том, что Тегеран считает эту страну своим самым значительным активом. Ирак для Ирана важнее Сирии, поскольку он больше и богаче САР, а также находится ближе.

Самым важным уроком, вынесенным Тегераном из Ирано-иракской войны 1980-1988 годов стало то, что крайне важную роль для Тегерана играет нахождение в Багдаде дружественного Исламской республике режима, поскольку альтернативу этому Иран не может позволить себе. Поэтому, несмотря на перипетии отношений с Багдадом, Тегеран не потерпит никакого враждебного присутствия на территории своего соседа. США должны принять этот факт в расчет при формировании своей политики в отношении Ирака. Это также означает, что США не могут успешно закончить выход из Ирака без взаимодействия с Ираном.

Наконец, своим неприятием террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иран намного превосходит другие страны, в том числе США. И дело не только в вопросах безопасности, оно также обусловлено религиозными и идеологическими причинами. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не считает шиитов мусульманами, поэтому самым ярым образом выступает против Ирана. Именно это и лежит в основе поддержки Тегераном иракских вооруженных формирований, сражающихся против исламистов.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что между Вашингтоном и Тегераном существует немало причин для координации своих действий на Ближнем Востоке. Сторонники подписанной в 2015 году ядерной сделки понимали, что соглашение создает фундамент для продвижения интересов обеих сторон. Поэтому очень прискорбно, что администрация Трампа, вместо того чтобы развивать ядерную сделку, подрывает ее заявлениями о необходимости заключения ее на новых условиях. Поступая так, новая команда в Белом доме, по сути, лишает себя гарантированного успеха.