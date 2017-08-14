Филиппины столкнутся с последствиями растущего влияния КНР в Южно-Китайском море — регионе, в котором со времен Второй мировой войны доминировали США, в первую очередь, пишет издание East Asia Forum.

Иван Шилов ИА REGNUM Рост Китая

Presidential Communications Operations Office Президент Филиппин Родриго Дутерте

Несмотря на огромную напряженность в Южно-Китайском море, правительство президента Филиппин Родриго Дутерте выбрало путь, который бы позволил стране извлечь выгоду из экономического взаимодействия с Китаем. Прежде всего, в Маниле признали, что стратегический статус-кво в Южно-Китайском море изменился. Перед лицом решимости КНР и непоследовательной политики США Дутерте выбрал свой собственный путь.

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Президент Дутерте преуменьшает значимость территориальных споров с Китаем в пользу построения тесных экономических и политических связей с Пекином, стремясь максимизировать выгоду для своей страны от развития двусторонних экономических отношений с Китаем.

Разрешение территориальных споров между Филиппинами и КНР, по всей видимости, повлечет за собой увеличение объема китайских инвестиций в развитие инфраструктуры Филиппин. Китай готов идти навстречу Филиппинам. Об этом говорит недавний отказ Китая от начала строительных работ на спорном рифе Скарборо, который находится всего в 230 километрах от главного филиппинского острова Лусон.

Прагматизм Манилы оказал влияние на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — ключевого игрока в урегулировании территориальных споров между Китаем и региональными государствами. Смена политики Дутерте и его ориентированность на Китай уменьшили разногласия среди стран-участниц АСЕАН по поводу урегулирования территориальных споров.

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Подобные шаги Филиппин делают более вероятной возможность формирования общей позиции в рамках АСЕАН по поводу территориальных споров. Первые признаки того, что в АСЕАН удалось достигнуть консенсуса, появились в мае 2017 года, когда между АСЕАН и Китаем была достигнута договоренность о создании морского кодекса поведения в Южно-Китайском море. Хотя морской кодекс еще не принят, появилась возможность снижения напряженности за счет многостороннего консенсуса в Юго-Восточной Азии.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

У КНР возникает возможность деэскалации напряженности, что позволило бы разрешить территориальные споры в Южно-Китайском море и укрепить доверие между региональными державами. Воспользуется ли КНР данной возможностью в полной мере?