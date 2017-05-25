При президентстве Сержа Саргсяна постоянное население Армении сокращается в год примерно на 28 тыс. человек. Согласно Национальной статистической службе Армении, с 2008 по 2017 год (годы правления Сержа Саргсяна) официальная численность населения страны сократилась с 3 млн 250 тысяч до 2 млн 979 тысяч — на 271 тысячу.

president.am Серж Саргсян

ИА REGNUM ранее подробно писало о причинах сокращения населения Армении, также как и о бесперспективных планах властей Армении довести население страны к 2040 г. до 4 млн. Напомним, что подобные планы президент Серж Саргсян озвучил во время послания Национальному Собранию в мае 2017 г.

Президент назвал демографическую ситуацию тревожной и неприемлемой. По его мнению, работу в этом направлении можно разделить на три плоскости: 1) прекращение эмиграции, 2) повышение рождаемости и увеличение срока жизни и 3) создание условий для возвращения эмигрировавших.

Но говорить о прекращении эмиграции или, более того, о возвращении эмигрировавших не приходится. Скорее всего, ситуация приобретает эффект снежного кома, когда эмигрировавшие помогают уехать из страны родственникам и друзьям.

Разного рода статистика только подтверждает эту гипотезу. Так, за последние годы наметилась тенденция увеличения числа участников розыгрыша лотереи грин-кард (вид на жительство в США) от Армении. По данным посольства США в Армении, в 2010 году было 27 159 участников, в 2011 — 31 580, в 2012 — 39 918, в 2013 — 42 131, 2014 — 48 867, 2015 — 56 519. Данных последнего розыгрыша пока нет. То есть за пять лет число желающих уехать на постоянное место жительства в США удвоилось.

Несомненно, что все эти цифры являются прямым следствием отсутствия у граждан Армении чувства, что в обществе существует справедливость, следствием фактов повсеместной коррупции, беззакония, безработицы. В результате проводимой властями Армении политики собственного обогащения правящего класса в скором времени, а не в 2100 г., как говорится в докладе ООН, постоянное население страны достигнет отметки в 2 млн.

Вот как поступить жителям города Севан, о которых ИА REGNUM писало недавно? Оставаться жить в многоквартирном здании, рядом с которым расположилась передвижная автогазозаправочная станция непонятного происхождения, угрожающая их безопасности, или же уехать? Конечно, можно побороться за своё право жить в квартире, которая не находится под «прицелом» самодельного «Искандера», но выяснится, что правительство Армении, несмотря на громкие заявления, не в состоянии решить даже этот вопрос. Вопрос не решит и «Газпром Армения», у которого этот газ воруют, а потом продают ниже себестоимости, тем самым разоряя легально действующие газозаправочные станции.

ИА REGNUM Передвижная автогазозаправочная станция

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Тогда придётся «голосовать ногами». Но оказывается, что властям страны выгоден и этот вариант. Мало того, что мигранты начинают пополнять бюджет, материально помогая родственникам. Как в 2012 году высказался тогдашний премьер-министр Тигран Саркисян: пусть уезжают, а то останутся и устроят бунт или революцию.

Наверное, принимая во внимание вышеперечисленное, представители правящей Республиканской партии Армении заявляют, что народ не взбунтуется, если Серж Саргсян в апреле будущего года, после завершения срока президентских полномочий, займет пост премьер-министра и продолжит управлять страной. А главное, что делать это он сможет ещё целых 106 лет, но это в том случае, если в год будет уезжать по 28 000. Главное, чтобы последний эмигрант положил ключ от страны под коврик, чтобы гости из соседних стран смогли без проблем открыть дверь.