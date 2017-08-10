Рубен Грдзелян, , 20:13 — REGNUM

Еще 4 мая премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства с виду так грозно наказал упорядочить сферу автогазозаправок. Министерству чрезвычайных ситуаций было указано в месячный срок провести своеобразную инвентаризацию сферы и доложить о необходимых мерах, направленных на повышение безопасности в этих сложных объектах. То есть прекращению убийств на заправках из-за подрыва газовых баллонов в авто. Прошло 3 месяца, но ничего в сфере не изменилось.

В январе-июне текущего года по сравнению с прошлым годом увеличились объемы потребления природного газа автогазозаправками на 2,3%. Объем реализованного через них газа составил 219,2 млн куб.м. Эта цифра сопоставима с расходом газа в энергетическом секторе.

Спустя месяц после заявления Карапетяна ИА REGNUM обратилось в пресс-службу правительства с заявлением от граждан города Севан. Последние беспокоились по поводу того, что рядом с их многоквартирным зданием расположилась передвижная автогазозаправочная станция, угрожающая их безопасности. Жители севанской улицы Шинарарнери даже любовно прозвали этот объект «искандером». Понятно, что она действует при грубом нарушении норм безопасности хотя бы потому, что расположена была станция под стеной многоквартирного жилого здания.

23-го апреля на газозаправочной станции в селе Арпи Вайоц Дзорской области произошел взрыв. Один человек погиб, двое пострадали.

В отличие от подсуетившегося пресс-секретаря премьера Арама Араратяна, оперативно окликнувшего на наш запрос, правительство Армении оказалось не столь уж расторопным. Хотя МЧС оштрафовало гражданина Вардана Мкртчяна, который организовал всю эту гадость, заправка действует и поныне (по крайней мере, по положению на 5 августа).

«Газовые заправки в Армении будут проверять на безопасность независимо от их владельцев. Обсуждается и идея обязательного страхования ответственности заправочных станций. В этом случае они станут внимательнее к содержанию своей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности», — глава МЧС Давид Тоноян, 30 июня.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь МЧС Нана Гндоян, у министерства нет больше полномочий, кроме как два раза оштрафовать (1 млн + 2 млн драмов) незаконно организовавшее «заправку» лицо. Далее МЧС умывает руки. Ответственность за потенциальный подрыв и гибель людей якобы висит в воздухе.

Карен Карапетян: «Обеспечение правил безопасности и качество предоставляемых услуг газозаправочными станциями оцениваю, как неудовлетворительное. Только за последний период зафиксирован ряд случаев подрыва на газозаправках, что обусловлено их недостаточным контролем» (заседание правительства Армении от 4 мая).

Другой момент связан с газом, который продается ниже себестоимости. Этот момент может быть интересен компании «Газпром Армения» — откуда берется газ, продаваемый ниже его себестоимости?

На газозаправочной станции, расположенной на подъезде к городу Джермук, произошел взрыв. Во время заправки взорвался автомобиль марки ГАЗель.

В итоге Ереванскому бюро ИА REGNUM не удалось помочь жителям севанской улицы Шинарарнери обеспечить свою безопасность, несмотря на популистские заявления премьера. И это принципиальный момент, поскольку действующий премьер-министр Армении Карен Карапетян бросает слова на ветер и не контролирует ситуацию в регионах. В противном случае «заправку» контролируют изнутри правительства. Получается, Карен Карапетян не контролирует собственное правительство. И отсылки на несовершенное законодательство здесь более чем неуместны.