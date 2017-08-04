Следующей по значимости для государства после продовольственной безопасности идет безопасность энергетическая. Обеспеченность энергией важна всюду, начиная с квартиры и заканчивая промышленностью: без электроэнергии не горит лампочка, не работает станок и не функционируют серверы, на которых размещены сайты. То есть в условиях дефицита электроэнергии невозможно поддерживать соответствующий уровень комфорта для граждан, не говоря уже про развитие экономики.

Итак, рассмотрим производство электроэнергии в Казахстане: в 1990 году было произведено 87,4 млрд кВт⋅час, потом в 1999 году производство упало до 47,5 млрд кВт⋅час, затем начало расти и с 2012 года находится примерно на уровне 90−94,5 млрд кВт⋅час. Вроде все отлично: есть резервы и обеспеченность. Но энергетическая безопасность шире, чем просто производство электроэнергии, и требуется проанализировать множество других показателей.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Берем производство теплоэнергии. В 1990 году оно составляло 126 млн Гкал, затем в 1997 году оно упало в два раза, составив 63,15 млн Гкал, а потом, после колебаний, остановилось на объеме 80−81 млн Гкал в год. Почему же в отличие от производства электроэнергии в этой сфере не наблюдался рост по сравнению с советским периодом?

На мой взгляд, тут несколько причин:

снизилось количество предприятий, где нужна была собственная котельная и пар для производственных нужд;

увеличилось количество автономных систем отопления;

снизилась потребность в централизованном отоплении за счет улучшения газоснабжения;

во многих поселках городского типа и моногородах котельные были отключены, и все перешли на индивидуальное теплоснабжение.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Но теперь вернемся к общему балансу топлива и энергии в Казахстане. Как видно из таблицы №1, со структурой баланса снижается доля добычи и увеличивается доля поступлений со стороны, то есть запасов и прочего.

Падает удельная доля энергии, потребленной на производство электрической и тепловой энергии, снижаются потери, но растет доля энергии, потраченной на производственно-технологические нужды.

Таблица № 1. Структура топливно-энергетического баланса

2011

2012

2013

2014

2015

Теперь пройдемся по составляющим энергетического баланса.

Первым будет уголь — главное топливо Казахстана. В основном им обеспечивают страну три месторождения: Экибастуз, Шубарколь и Каражира. Уголь — главный источник энергии для тепловых электростанций и для населения. Основной экспорт угля идет в Россию, где его основным конкурентом выступает кузбасский уголь. Количество антрацитовых углей, добываемых в Карагандинском бассейне, сокращается из-за малой потребности в них. Экспорт угля также зависит от соотношения курсов тенге и рубля: дешевый тенге — уголь из Казахстана идет в Россию, дорогой тенге — экспорт снижается и возможен даже импорт.

Доля экспорта угля — от 18 до 25% от общей добычи, что важно, максимальный объем добычи, достигаемый без особых вложений, составляет примерно 125−130 миллионов тонн в год. Остальное идет на внутренний рынок. Отметим, что казахстанские угольщики пока не освоили передовые технологии — слабо развит рынок угольных брикетов.

Таблица № 2. Баланс ресурсов и распределения угля каменного, включая лигнит (тысяч тонн)

Далее следует нефть: собственно, она для энергетики не имеет большого значения — ее не используют для производства электроэнергии, максимум — на небольших электростанциях, обслуживающих месторождения. В основном нефть идет на экспорт — поставки осуществляются в основном в Италию (28,4%), Нидерланды (13,6%), Францию (8,9%). Также она идет на переработку на нефтеперерабатывающие заводы (три больших и 32 малых). Из общего объема ресурсов на внутреннем рынке потребление составило 15,7 млн тонн, отпущено на экспорт 62,4 млн тонн. Импорт нефти осуществляется из-за того, что Павлодарский НПЗ находится на северо-востоке страны, и туда не поставляется казахстанская нефть (отсутствуют трубопроводы) — используется российская нефть из Западной Сибири.

Таблица № 3. Баланс ресурсов и распределения нефти сырой (тысяч тонн)

Газ — сравнительно малоупотребимое и новое топливо для Казахстана, так как в Казахстане мало чисто газовых и газоконденсатных месторождений, в основном газ добывается как попутный с нефтью. Но все равно его доля в общем потреблении и просто добыча существенно растут. Улучшается уровень газоснабжения населения.

В основном импортируется газ из Туркмении и Узбекистана для нужд юга Казахстана. Раньше это делал российский «Газпром» в счет обеспечения своп-поставок с Карачаганака на Оренбургский газоперерабатывающий завод, а теперь это делают китайцы в рамках поставок по газопроводу «Центральная Азия — Западный Китай».

Для производства электроэнергии газ используется на электростанциях самих нефтегазовых месторождений, а также на ряде тепловых электростанций в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Джамбульской областях.

Таблица № 4. Баланс ресурсов и распределения газа природного (млн кубометров)

Теперь подробней остановимся на электроэнергии. Импорт очень небольшой — электроэнергия из России поставляется в основном потребителям Западного Казахстана (это количество сокращается из-за ввода новых электростанций на газе), а из Средней Азии — потребителям Южного Казахстана. Экспорт тоже небольшой, и только в Россию — 1,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Экспорт идет из Павлодарской области. Но в целом сколько производится — практически столько же и потребляется, причем потребление промышленными предприятиями остается на одном и том же уровне.

Таблица № 5. Балансы ресурсов и распределения электроэнергии (млн кВт⋅час)

Теперь про сжиженные пропан и бутан. Это достаточно популярное, особенно на западе Казахстана, топливо. Фактически весь произведенный пропан и бутан идут на внутреннее потребление или на внешний рынок. И тут есть большая проблема — сжиженный газ для населения очень дешев по сравнению с бензином, и поэтому в Западном Казахстане очень многие автовладельцы переходят на него. Но на внешнем рынке он стоит гораздо дороже, и поэтому часть топлива, которое должно идти на автозаправки, продают на экспорт. Из-за этого возникают дефицит и постоянные скандалы.

Таблица № 6. Баланс ресурсов и распределения пропана и бутана сжиженных (тысяч тонн)

По нефтепродуктам также есть определенный дефицит, так как сырую нефть до падения цен было всегда экспортировать намного выгоднее, чем перерабатывать в нефтепродукты. Поэтому Казахстан покупал нефтепродукты у России, а взамен отдавал ей часть нефти. Импортный бензин в Казахстане российского производства и производится на Омском НПЗ. Были планы по толлингу на китайских и белорусских НПЗ, но они не стали постоянной практикой.

Наиболее проблемным является производство бензина — казахстанские НПЗ мало выпускают бензина с высоким октановым числом. Одним из главным импортеров в Казахстан российского бензина является «Газпромнефть», имеющая кроме баз еще и розничную сеть заправок.

Таблица № 7. Баланс ресурсов и распределения бензина моторного (тысяч тонн)

Керосина в Казахстане производится очень мало, и основной его объем импортируется. Это является еще и одной из причин высоких цен на авиаперевозки в стране. Есть планы по увеличению выпуска керосина, но они, как и модернизация трех казахстанских НПЗ, не говоря уже о строительстве четвертого НПЗ, могут оказаться «пшиком».

Таблица № 8. Балансы ресурсов и распределения керосина (тонн)

Дизельное топливо также имеет высокую долю импорта, и в период сельскохозяйственных работ в сельской местности может являться дефицитом и отпускаться только по талонам. Если импорт бензина составляет чуть больше половины от величины производства, то по газойлям импорт составляет три четверти от величины производства.

Таблица № 8. Баланс ресурсов и распределения газойлей (дизельного топлива) (тысяч тонн)

Мазут чаще других нефтепродуктов идет на производство электроэнергии, однако надо отметить, что растет его импорт, а собственное производство снижается. Дело в том, что государство старается сократить производство мазута, так как часть его вывозится для дальнейшей переработки.

Таблица № 9. Баланс ресурсов и распределения мазута топочного (тысяч тонн)

Если же взять потребление в целом, то видно, что сельское хозяйство в Казахстане технологически отсталое и потребляет мало энергии, зато сфера услуг энергопотребление резко увеличила. Также растет потребление в промышленности.

Таблица № 10. Общее конечное потребление (тысяч тонн нефтяного эквивалента)

2011

2012

2013

2014

2015

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

38,3

35,0

Промышленность

Транспорт и складирование

Сфера услуг

В целом выводы можно сделать такие: