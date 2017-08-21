В Свердловской области для любого известного на региональном уровне политика это вполне посильная задача, тем более что выдвижение возможно только от партии, что автоматически подразумевает помощь однопартийцев при сборе подписей на местах. При том что на саму процедуру в данном случае было отпущено шесть недель.

Egd.ru Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман

Скандал разгорелся после того, как этот муниципальный фильтр не смог преодолеть избранный в 2013 году главой Екатеринбурга Евгений Ройзман. В СМИ утверждалось, что им было собрано 45 подписей, хотя одна из помощниц Евгения Ройзмана выложила в социальной сети Facebook фотографию только с 25 письмами поддержки от депутатов, что практически доказывает ранее звучавшие утверждения о том, что он даже и не пытался пройти муниципальный фильтр.

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Тем не менее сам Евгений Ройзман ещё до публикации этих 25 писем поддержки депутатов назвал муниципальный фильтр «непроходимым», что дало его сторонникам основание рассуждать о полной отмене этой процедуры. В ход шли также аргументы о том, что избранный «большинством екатеринбуржцев» глава миллионного города уже прошёл «фильтр» или что такая процедура отбора недемократична, то есть нарушает права избирателей.

Но давайте для начала вспомним про выборы мэра Екатеринбурга 2013 года. Обычно оппозиция любит пенять победителям выборов на то, что за них проголосовало всего лишь большинство пришедших на выборы граждан, обладающих избирательным правом, напоминая при этом о явке. И такие указания, на мой взгляд, совершенно справедливы. Потому сторонникам Евгения Ройзмана спешу напомнить, что на выборах 8 сентября 2013 года за него проголосовало чуть больше 120 тысяч горожан, и это всего лишь чуть более 10% из числа тех, кто обладает правом избирательного голоса в полуторамиллионном Екатеринбурге. То есть если это и можно назвать «фильтром», то с очень условной натяжкой, притом что речь теперь идёт о выборах губернатора Свердловской области, в которой избирательным правом обладают более трёх миллионов жителей.

Egd.ru Евгений Ройзман

Теперь попробуем представить, что муниципального фильтра вообще не существует. Учитывая то, что в Свердловской области, по данным регионального Минюста, своих кандидатов могла выдвигать 71 партия, то справедливо предположить, что в пределе и избирательный бюллетень мог бы содержать 71 фамилию. При этом можно предположить, что в нём могли появиться несколько кандидатов, например, с именем Евгений Ройзман. По крайней мере в 90-е годы прошлого века в России такие нечистоплотные технологии широко использовались для отъёма голосов у соперников, причём, как правило, они носили взаимный характер.

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И если одним из недостатков муниципального фильтра считать возможность злоупотреблений, связанных с подписями депутатов, то отсутствие всякого фильтра может привести к тотальным злоупотреблениям, а путь на выборы будет открыт в том числе и для тех, кто вознамерится использовать данную возможность в своих корыстных целях.

Таким образом, можно смело предположить, что при открытых выборах на высокие должности какие-то ограничения для претендентов всё-таки должны существовать. Стоит напомнить, что в России существуют различные ограничения и для назначаемых чиновников. И они касаются не только сферы их компетенции, то есть обладания соответствующим образованием и знаниями законов Российской Федерации. Так, ряд государственных служащих не должен иметь недвижимости и денежных средств, размещённых за рубежом. Определённые должности закрыты для тех, кто имеет судимость или судимых родственников. Также чиновникам по закону и, на мой взгляд совершенно справедливо, запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Все эти ограничения куда более суровые, чем муниципальный фильтр на выборах. И что-то я не припомню, чтобы кто-то из оппозиционно настроенных политиков возмущался подобными ограничительными законами, принятыми в последние годы.

Egd.ru Евгений Ройзман

Конечно, можно предположить, что при выборах губернатора муниципальный фильтр не является идеальной опцией и требует корректировки в сторону смягчения или вовсе замены на иной способ отсеивания кандидатов. Тем не менее он понятен как технология и обоснован с точки зрения существующих политических реалий.

В любом случае все стенания оппозиционеров, которым как тому танцору мешает муниципальный фильтр, выглядят наигранными. Ведь ещё совсем недавно должность губернатора Свердловской области вовсе была назначаемая. А постоянное недовольство ряда оппозиционных кандидатов, демонстрируемое практически по поводу любых выборов и выборных правил в России, показывает только беспомощность таких кандидатов и их неспособность играть по установленным правилам.

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