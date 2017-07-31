Китай стал третьей ядерной сверхдержавой?

Модест Колеров ИА REGNUM

Самой неожиданной и главной новинкой парада стали мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-31AG. Более того, проехало целых 16 пусковых установок этого типа — беспрецедентная численность для китайских стратегических ядерных сил, считавшихся до сегодняшнего дня относительно небольшими. Вместе с новой модификацией проехали и более старые DF-31 в количестве 8 единиц. Официальной информации о возможностях DF-31AG не имеется, но на фотографиях и видеозаписях с парада отчётливо видно, что комплекс получил новое шасси с повышенной проходимостью. Кроме того, предполагается, что новые МБР оснащены разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Количество боеголовок на одной ракете оценивается в 3−5 единиц.

Ранее основным источником информации о ядерном потенциале Китая были доклады американских военных. Согласно последним докладам, Китай обладал 75−100 МБР при наличии 50−75 пусковых установок. При этом 10 ракет — это морально устаревшие DF-4, которые планируется списать, ещё по 10 — это жидкостные МБР DF-5A (несёт одну боеголовку) и DF-5B (несёт 3 боеголовки). Что касается более современных твердотопливных ракет на мобильных пусковых установках, то здесь Пентагон оценил арсенал обычных DF-31 в 8 единиц, а модернизированных DF-31A в 25 единиц. Ко всему прочему, в итоговом тексте отмечается, что оценка в 75−100 МБР, вероятно, завышена, а в реальности у НОАК имеется лишь 60−85 ракет. Несложно подсчитать, что, по американским данным, у Китая имеется не более 120 стратегических ядерных боеголовок. При этом никак не учитываются баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) JL-2 («Цзюйлан-2»), которыми оснащены 4 атомные подводные лодки проекта 094 «Цинь». Каждая субмарина несёт 12 таких БРПЛ, при этом однозначной информации о количестве боеголовок, которые несёт каждый «Цзюйлайн-2», нет. Некоторые источники говорят о моноблочной головной части, другие о наличии РГЧ ИН с 3−4 боеголовками. С учётом развития технологий создания МБР с РГЧ ИН в Китае, можно предположить, что выпущенные в последние 1−2 года ракеты могут быть оснащены несколькими боеголовками. В сумме китайские стратегические подлодки несут от 48 до 192 боеголовок (в зависимости от наличия или отсутствия РГЧ ИН).

«Возникновение» целых 16 ракет неведомой ранее американцам модификации говорит о серьезно упавшем уровне достоверности докладов Пентагона. Фактически полагаться на эти документы больше невозможно — китайский стратегический потенциал там явно недооценён. Нет в докладах информации и о создании китайской ракетной бригады, вооруженной новейшими МБР DF-41 (хотя здесь о 100%-ной достоверности пока говорить не приходится). А эти ракеты несут 10−12 боеголовок. Верить разведданным по количеству развёрнутых МБР DF-31 тоже очень сложно.

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Фактически вполне вероятно, что Китай уже обладает носителями, способными нести до 400−500 стратегических боеголовок. В таком случае страна далеко превзойдёт все остальные страны «ядерного клуба», кроме России и США, которые, согласно договору СНВ-3, должны иметь не более 1550 стратегических ядерных боеголовок. Этого уже достаточно для того, чтобы начать считаться третьей ядерной сверхдержавой. С учётом развития китайских ракетных технологий в следующие 10−15 лет страна может и вовсе догнать Россию и США. Что же касается ракет средней и малой дальности — то здесь у НОАК имеется и вовсе огромное преимущество, учитывая то, что в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности участвуют только Москва и Вашингтон. Поднебесная является пока единственным обладателем противокорабельных баллистических ракет средней дальности DF-21D, способных бороться с авианосцами противника на дальности до 1500 км.

Новые технологии — залог будущей мощи НОАК

Во всём остальном неожиданностей практически не было. Были продемонстрированы 3 истребителя 5-го поколения J-20. Самолёты этого типа были приняты на вооружение в 2017 году. Достаточно сложно говорить о том, насколько они реально соответствуют критериям 5-го поколения, особенно учитывая тот факт, что они, вероятно, оснащены российскими двигателями АЛ-31ФН, которые очень пагубно влияют на такую ключевую характеристику, как ЭПР (эффективная поверхность рассеяния), определяющую радиолокационную заметность цели. Так что машина, вероятно, пока скорее относится к истребителям поколения 4++. Тем не менее и это очень серьезный качественный скачок.

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Другая интересная новинка — тяжёлый военно-транспортный самолет Y-20. В создании этой машины активно участвовали украинские специалисты ГП «Антонов», что объясняет схожесть машины с некоторыми существующими моделями самолётов, созданных этим предприятием. В любом случае Китай стал третьей страной после СССР/России и США, создавшей военно-транспортный самолёт такого класса.

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В остальном всё было более привычно — проехали наиболее современные китайские танки Type 99A, зенитные ракетные комплексы HQ-9 (копия российских С-300), средства радиоэлектронной борьбы и т.п.