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Китайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?

Политика
О последних «ядерных» новостях из Пекина
Иллюстрация: Maxcdn.icons8.com

Леонид Нерсисян, 5 февраля 2017, 01:38 — REGNUM  

Согласно сообщениям американских, а затем и китайских СМИ, Пекин провёл испытания жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C, оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Иными словами, ракета несла 10 боеголовок, каждая из которых наводится на свою цель. Посмотрим, что это за ракета, и какие выводы можно сделать, зная о подобных работах.

DF-5 — устаревшая ракета, которая может получить «новую жизнь»?

МБР Дунфэн-5 («Восточный ветер-5»), или сокращенно DF-5, были приняты на вооружение вооруженных сил Китая в 1981 году. Первая модификация этой жидкотопливной ракеты могла нести одну ядерную боеголовку большой мощности (до 5 мегатонн в тротиловом эквиваленте) на дальность до 10−12 тысяч километров. В дальнейшем появилась информация о работах над модификацией DF-5B, которая в итоге была продемонстрирована в 2015 году. Согласно некоторым данным, она может нести от 3 до 5 боеголовок. Теперь же разрабатывается еще одна версия ракеты — DF-5C, которая несет 10 боеголовок. Учитывая забрасываемый вес ракеты, равный примерно 3100 кг, мощность боеголовок составляет примерно 100 килотонн. Тем не менее, ракета DF-5 обладает одним критически важным недостатком — её необходимо заправлять жидким топливом перед запуском (топливо хранится отдельно от ракеты), а это занимает, по разным оценкам, от 30 до 60 минут. Понятно, что ни о каком ответном ударе при массированном ядерном ударе по Китаю и в том числе по шахтам с МБР, быть не может — ракеты просто не успеют заправить. Тем не менее, как мы видим, Китай продолжает совершенствовать её и увеличивать на ней количество боевых блоков, которых по открытой информации у Китая не так уж и много (не более 150−200, тогда как у США и РФ их более 1500). Это может быть связано с разработкой ампулизированного варианта МБР, аналогичного российским МБР УР-100 и др. Жидкое топливо у такой ракеты находится в транспортно-пусковом контейнере постоянно, поэтому долгий процесс заправки перед пуском не проводится, что позволяет сократить время на предстартовую подготовку до нескольких минут.

Китай налаживает массовое производство ядерных боеголовок?

Информация о размещении китайской ракетной бригады, вооруженной новейшими МБР DF-41 недалеко от границы с Россией говорит о том, что это новое изделие уже приняли на вооружение и начали его серийное производство. Что касается количества имеющихся DF-41 — то можно предположить, что произведено около 12 ракет (ориентируясь на численность китайской ракетной бригады). Учитывая тот факт, что каждая DF-41 несёт по 10−12 боеголовок, только на вооружение этих носителей потребуется 100−120 стратегических ядерных боеголовок. В купе с этим, Китай наладил активное производство стратегических субмарин проекта 094 «Цинь» (на вооружение приняты уже 4 подлодки, еще столько же строятся), каждая из которых несёт по 12 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Jl-2 («Цзюйлан-2»). Эти ракеты являются морской версией наземнойтвердотопливной МБР DF-31, оснащенной РГЧ ИН с 3−4 боеголовками. Таким образом, за короткий срок Китай должен оснастить 96 новых БРПЛ 288−384 стратегическими ядерными боеголовками. Учитывая тот факт, что по большинству оценок количество имеющихся у Китая боеголовок находится в диапазоне 150−200 единиц, стране предстоит большой объём работ, связанный с крупносерийным производством этих изделий. Вполне вероятно, что Китай уже запустил такое производство, в ином случае, большого смысла в развёртывании новых МБР и БРПЛ с большим количеством боеголовок нет.

Опасны ли новые Китайские МБР для России и США?

Развертывание новых китайских МБР вблизи от границы с Россией вызвало достаточно серьезную и противоречивую реакцию в российских и мировых СМИ. Многие проводили аналогии с американской системой противоракетной обороны (ПРО) в Европе, полагая, что это — недружественный и опасный для России выпад со стороны Пекина. Однако достаточно просто положиться на здравый смысл и факты — МБР невозможно запускать на небольшие расстояния (дистанция до 4 тысяч км является «мертвой зоной» для большинства МБР). При этом те же DF-41 способны доставлять боевые блоки на дистанцию не менее 12 000 км, что позволяет Китаю поражать цели на всей территории России, расположив ракеты сколь угодно далеко от границы, где стартующие МБР могут стать легкой мишенью для российских систем ПВО/ПРО. Поэтому легко сделать вывод, что развертывание DF-41 направлено на сдерживание США и региональных конкурентов (например, Индии), а не России. Единственным неприятным фактом является возможность радиоактивного заражения приграничных территорий России и при гипотетическом ядерном конфликте США и Китая, так как пусковые установки МБР являются первоочередной целью для уничтожения. Тем не менее, вероятность такого сценария ничтожно мала.

Что касается усиления китайского ядерного потенциала в целом — то этот факт вряд ли очень «приятен» как США, так и России, так как на мировой арене постепенно формируется третья ядерная сверхдержава, с которой все сложнее будет договариваться с позиции силы. Тем не менее, сила и слабость стратегического ядерного оружия в том, что его применение в реальной жизни абсолютно бессмысленно и практически невозможно, так как противник нанесёт такой же смертельный ответный удар. С этой точки зрения, повода для слишком большого беспокойства в Москве нет, особенно с учетом того, что Китай занят усилением своего влияния в Южно-Китайском море, где интересы Пекина сталкиваются с интересами Вашингтона и его союзников, тогда как Россия в этом регионе имеет заметно меньше планов.

regnum author Леонид Нерсисян
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