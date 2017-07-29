Эммануэль Макрон, президент Франции с мая 2017 года продолжает выступать с внешнеполитическими инициативами. Во вторник, 25 июля в замке La Celle Saint-Cloud, к западу от Парижа состоялась встреча двух ливийских политиков, главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, поддерживаемого OOН и командующего Ливийской народной армией Халифы Хафтара, поддерживаемого Египетским правительством и рядом других стран. Перед встречей президент Макрон пообщался с каждым из ливийских политиков, в присутствии спецпредставителя ООН в Ливии Хасана Саламе.

SteenJepsen Шахматы

Франция ответственна за ситуацию в Ливии

Безусловно, Макрон пытается стабилизировать ситуацию в Ливии в первую очередь потому, что перед Европой стоит проблема беженцев, продолжающих прибывать с африканского континента в основном через Ливию, а далее в Италию. Количество беженцев в 2016 году, прибывших в Италию составляло более 180 000 человек, из которых более 90% прибыли через Ливию. Большинство беженцев прибегает к услугам контрабандистов, отдавая последние накопления, чтобы получить возможность перебраться в Европу. Большое количество небольших судов переворачивается при неблагоприятных погодных условиях, и многие мигранты тонут, не сумев добраться до желанного берега. Ситуация с беженцами давно в центре внимания итальянского и французского правительств, но пока преодолеть ее не получается, несмотря на попытки итальянцев договориться со старейшинами вождей племен Тубу и Туарегов о контроле над южной границей страны и недопущении беженцев из Африки в Ливию. Усиление береговой охраны Ливии, оснащение их новыми катерами за счет Евросоюза тоже не дало ощутимого результата.

Возможно, еще одной причиной, почему Макрон одной из своих первых внешнеполитических инициатив выбрал Ливию является моральная ответственность Франции за хаос, установившийся в Ливии после вмешательства западных стран в ливийский конфликт. И недаром считается, что одним из основных инициаторов закрытия воздушного пространства Ливии и активного вмешательства в дела суверенного государства был Николя Саркози, на тот момент президент Франции. Причиной этого вмешательства была угроза со стороны Муаммара Каддафи предать огласке ливийские источники финансирования выборной кампании Саркози. И сама жуткая смерть правителя Ливии Каддафи, как говорят очевидцы, во многом состоялась благодаря вмешательству французского спецназа, выследившего Каддафи и передавшего его мятежникам.

Что дала встреча ливийцев во Франции?

Что бы ни стояло за мотивами Макрона, побудившими его организовать эту встречу, безусловно это позитивный шаг. И хотя это не первая встреча ливийских политиков, еще в начале мая в Абу-Даби Хафтар и Саррадж уже встречались и договорились о совместных действиях по организации президентских и парламентских выборов в Ливии весной 2018 года, на которых Хафтар готов выступить кандидатом в президенты, но на майской встрече не было подписано никаких документов. Во французском замке Макрону удалось организовать подписание декларации, состоящей из 10 пунктов, начинающейся с пункта где говорится, что решение ливийского кризиса «может быть только политическим» в процессе национального примирения, включающего «всех ливийцев». Кроме того, в декларации говорится, что вооруженные силы будут иметь возможность открытия огня «строго» для проведения контртеррористических операций и о необходимости разоружения и демобилизации всех бойцов, не желающих вступать в регулярную ливийскую армию. Демобилизованных ливийцев необходимо реинтегрировать в мирную жизнь. 10 пунктов итоговой декларации рисуют картину Ливии с демократически избранным правительством и регулярной армией, где соблюдаются права человека, а ополченцы запрещены. Единственное, что немного настораживает, что вся информация поступила от французской стороны и на пресс-конференции выступал только Эммануэль Макрон, а Халифа Хафтар и Файез Саррадж только пожали друг другу и Макрону руки и обменялись неловким поцелуем.

Конечно, как и многим декларациям, рисующим идеальную картину будущего, полностью ей вряд ли суждено сбыться, но сам факт встречи и подписания общего документа говорит о том, что позитивные процессы в Ливии набирают силу. Пока большую выгоду, на первый взгляд, получает Хафтар, приобретающий легитимность в качестве кандидата в президенты всей Ливии, а не только ее восточной части, по факту им контролируемой.