Александр Шимберг, , 14:35 — REGNUM

Появившиеся сообщения о взятии генералом Хафтаром Бенгази и освобождение им этого города от исламистских групп показывает, что санкции против Катара и его блокада начинает давать свои плоды. И хотя скоре всего в Бенгази борьба еще не закончена, продвижение ЛНА к контролю и наведению порядка налицо. Какова же связь между далеким от Ливии Катаром и Бенгази, городом на побережье Средиземного моря?

Участие катарских спецслужб в свержении Каддафи.

Если вернуться ко времени свержения Каддафи, к 2011 году, то костяк, так называемых «повстанцев» составляли происламистские силы, в том числе последователи «братьев-мусульман». «Братья-мусульмане» стояли за попытками смены режимов, в том числе успешными во всех странах пострадавших от «арабской весны». Катар никогда не скрывал, что поддерживает «братьев-мусульман» идеологически и материально.

Стремясь укротить ситуацию, которая обострилась ко времени прорыва повстанцев в Триполи, представители Исполнительного аппарата (в мини-переходном правительстве), предложили план разоружения бойцов, не зарегистрированных в списках бойцов Ливийской народной армии.

Это предложение поступило после объявления повстанцами создания политической и вооруженной оппозиции, сформировавшей переходный совет в Бенгази,

Однако официальные лица Катара отклонили план разоружения и предостерегли против перспективы разоружения повстанцев.

Все действующие в то время в Ливии силы были осведомлены об угрозе, которая состояла в некотролируемом распространении оружия, и о десятках тысяч боевиков в густонаселенных городских районах, но никто не мог противостоять повстанцам, которыми руководили офицеры катарской разведки, в большом количестве находившиеся на тот момент в Триполи.

«Катарские офицеры руководили лидерами вооруженных групп, участвовавших в битве за освобождение Триполи, чтобы взять на себя такие жизненно важные цели, как Центральный банк, магазины оружия и боеприпасов и разведывательные службы», — вспоминал ливийский политик, глава Исполнительного аппарата (в мини-переходном правительстве) д-р Махмуд Джибрил, о событиях, связанных с свержением строя Каддафи.

Восставшие повстанцы были на первых этапах востания благодарны за поддержку Катару, который организовал доставку денег повстанцам и развернул против Каддафи пропагандистскую кампанию. Восставшие видели только инвестиции Катара, с целью освобождения Ливии от железного кулака Каддафи.

Прошло некоторое время, прежде чем ливийцы поняли, что участие Катара, было не так бескорыстно, как это казалось, но также служило интересам определенных зарубежных игроков.

После вмешательства Катара существование сильной национальной армии, способной справиться с неизбежными угрозами, и восстановить стабильность в стране на тот момент было практически невозможным.

Ливия постепенно погрузилась в кровавый хаос после свержения режима Каддафи.

Ансар аль-Шариа, «Аль-Каида», ИГИЛ и Ливийская щитская сила объединились в Бенгази, чтобы противостоять операции «Достоинство» во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Это был плавильный котел террористов который был поддержан катарскими СМИ и назван ими «повстанцами Бенгази».

Поддержка Катара стала средством давления на правительства бывших ливийских премьер-министров Абдуррахима Эль-Кейба и Али Зидана. Это привело к тому, что ополченцы заработали сотни миллионов ливийских нефтяных доходов и сформировали муниципальные советы Шуры в Бенгази и Дерне и Айдабии, а затем расширили свой контроль над нефтяной зоной Полумесяца и во всех местах, где существуют запасы нефти и газа.

В свете расширения ИГИЛ в Ливии и притока десятков тысяч незаконных африканских мигрантов международное сообщество препятствовало созданию самопровозглашенного исламского «халифата» на южном берегу Средиземного моря.

Союз Хафтара и Египта

Генерал Хафтар, командующий Ливийской народной армией, активно и успешно боролся в восточной части страны с исламистскими повстанцами, как членами ИГИЛ, так и «братьями-мусульманами». Его постоянным союзником в этой борьбе выступает Египет, возглавляемый президентом Ас-Сиси. В свое время Ас-Сиси пришел к президентству в ожесточенной борьбе с «братьями-мусульманами» и своим предшественником Мурси, находящемся сейчас в тюремном заключении после отмены ему смертной казни. Ас-Сиси непримиримый противник «братьев-мусульман» и оказывает большую материальную и военную поддержку генералу Хафтару в борьбе с повстанцами, включая авиационную поддержку и нанесение бомбовых ударов по лагерям повстанцев. Хафтар заручился также поддержкой России, скорее моральной, о материальной или военной нет достоверных данных, только некоторые публикации говорят об этом, не приводя достаточно доказательств. Так же говорят об участии в некоторых боевых операциях французских спецназовцах, не приводя никаких фактических подтверждений, но слухи об участии французов достачно устойчивы.

Переходя к сегодняшней ситуации, сразу же после разрыва дипломатических отношений с Катаром Саудовской Аравией, и другими странами залива, разорвали отношения и Ливия с Египтом. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 6 июля обвинил Катар в «человеческих страданиях» в Сирии и Ливии в эксклюзивном интервью CNN.

Шукри сказал, что «поддерживаемые Катаром радикальные организации «помогли «укрепить» более широкую сеть экстремизма, ответственную за насилие в отношении меньшинств в Египте и терроризм в Европе.

«Мы видим значительный уровень ущерба и человеческих страданий, которые были связаны с вмешательством Катара в Сирии и Ливии, и высокую цену, которую Египту пришлось заплатить в результате потерь гражданских жизней», — сказал Шукри.

Освобождение Бенгази из-за ослабления позиции Катара

Последние успехи Ливийской народной армии в освобождении Бенгази могут быть связаны с ослаблением поддержки исламистских военных образований со стороны Катара, который подвергается сейчас сильнейшему давлению со стороны монархий Персидского залива. А в случае их вытеснения из так называемого «нефтяного полумесяца» — района, богатого месторождениями нефти, что и пытается сделать Хафтар, они лишаются финансовой подпитки и от торговли нефти. Если этот план удастся, то генерал Хафтар приблизится контролю над всей территорей Ливии, и к возможному президенству. Выборы в Ливии планируется проводить в марте 2018 года, предварительная договоренность об участии Халифы Хафтара кандидатом в президенты была достигнута на встрече с премьером правительства национального согдасия Файезом Сарраджем. Пока все выглядит так, что Хафтар умело использует изменившуюся внешнюю коньюктуру в свою пользу, и пока это у него получается.