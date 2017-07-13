Прошло всего три дня после отбытия госсекретаря Рекса Тиллерсона из Киева, а вся Украина гудит, как растревоженный улей… И это неспроста. Сухие факты, без примеси любых эмоций, полностью подтверждают информацию, предоставленную украинскими источниками ИА REGNUM, о которой мы писали в прошлом материале «Тиллерсон привез Порошенко «черную метку», и говорят следующее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выставку рукопожатий можно будет взять с собой

Во-первых, Тиллерсон потребовал от Порошенко в течение ближайших двух месяцев предоставить детальный финансовый отчет о том, как были потрачены официальным Киевом те 600 млн долларов, которые были предоставлены уже нынешней администрацией Белого дома. Если кто-то думает, что Белый дом волнуют сброшенные с барского плеча 0,6 млрд долларов на фоне 460 млрд долларов от Саудовской Аравии — то ради Бога. Однако элементарный трезвый расчет говорит только о том, что отчет затребован только с одной целью — у Вашингтона уже есть своя детальная информация о том, как были «эффективно распилены» эти средства администрацией Порошенко — чтобы поймать Порошенко на воровстве и обмане.

Для чего это делается — тут уже каждый волен делать свои собственные выводы, например, чтобы натравить Порошенко войной на Россию или переложить его в свой карман из кармана Хиллари Клинтон, или еще что-либо — могут быть варианты. Однако факт остается фактом — отчет потребовали.

Во-вторых, уже через два дня после отбытия Тиллерсона из Киева стало известно о том, что МВФ переносит выдачу кредита Украине на три месяца, а то и до конца года под предлогом неготовности Украины пойти на продажу земли. В этом событии надо отличать факт и его интерпретацию. Фактом является отказ выдать кредит. А вот «неготовность выставить земли на продажу» — это уже интерпретация. И ее надо отличать от факта, которому, кстати, есть и другая интерпретация — дело вовсе не в неготовности властей Украины пойди на распродажу единственного оставшегося стратегического ресурса страны — плодородной земли, которую уже, кстати, эшелонами вывозят на Запад.

А в том, что умные люди сказали руководству МВФ, что земля Украины не может выступать залогом — если властям Украины простят «кидок» инвесторов и в суд не подадут, то вот у МВФ так сделать не получится. А получить такой «уважаемой» структуре еще и обвинение в сознательном обмане инвесторов вовсе не с руки на фоне новых вводимых в строй мировых валютных институтов.

В-третьих, чтобы вообще убить любые дальнейшие спекуляции на тему возможных кредитов МВФ необандеровской хунте, на днях в подконтрольных американцам украинских СМИ начали раскручивать тему отмывания целым рядом украинских коммерческих банков денежных средств МВФ, полученных от Национального банка Украины. По данным источников, в этой преступной схеме участвовали такие банки, как «Таврика», «Пiвденкомбанк», «Автокразбанк», «Мiський комерцiйний банк» («КонверсБанк»), «Фiнростбанк», «Терра Банк», «Киiвська Русь», «Вернум Банк», «Кредит Днiпро», «Дельта Банк». Средства выводились из страны через австрийский банк Meinl Bank AG.

То есть целенаправленно и системно в операции по отмывке была задействована «лучшая» часть банковской системы Украины. Естественно, такие действия не могли происходить без санкции сверху. И, естественно, под «верхом» имеются в виду не глава Центробанка Гонтарева или премьер-министр Гройсман (люди Порошенко). Однако целью данной операции является вовсе не Порошенко — с ним уже все ясно, а гораздо более крупная дичь — Хиллари Клинтон.

Дело в том, что вся цепочка приводит к австрийскому банку Meinl Bank AG. А этот «никому не известный банчок», оказывается, тесно связан с зятем Кучмы Виктором Пинчуком, который, в свою очередь, являлся одним из крупнейших зарубежных спонсоров семейного фонда четы Клинтон… А это уже не шутки — друг моего врага… Вот в такой переплет попадает Петр Порошенко.

Пойдем дальше.

Четвертый факт состоит в том, что в этом году Польша нарочито бурно отметила «Национальный день памяти жертв геноцида поляков, учинённого украинскими националистами» и еще раз подтвердила ранее уже неоднократно высказанный тезис — что с идеями украинских необандеровцев окраине в Европе делать нечего. И США им в этом вопросе мешать не будут, так как на Варшаву делается слишком большая ставка и Польша ее приняла (более подробно об этом здесь).

Пятый факт — 12 июля три страны ЕС (Германия, Франция и Голландия) выступили против заявления о возможности членства Украины в Евросоюзе. Перед начинающейся сегодня встречей Украина — ЕС — это довольно неприятный сюрприз для Киева. И европейцев понять можно, в условиях грядущего бунта Восточной Европы назначать себя кормящими киевский режим, в который как в прорву — сколько ни залей, все будет мало, будет верхом идиотизма.

Шестой факт. После визита Тиллерсона начало раскручиваться дело о коррупции порошенковского генерального прокурора — Юрия Луценко: «Специальная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование по заявлению Олега Ляшко (почётный вилоносец пригодился американскому дядюшке) по поводу дворца генерального прокурора и крайне мутной декларации о доходах. На данный момент уже открыто два уголовных производства, и следователи с завидной прытью отрабатывают наставления заокеанского начальства и, с непривычной для украинских реалий оперативностью, роют носом землю. И подкапываются под президентского кума и поверенного с пугающей для гаранта скоростью».

По информации наших источников на Украине, дело в отношении Луценко — только верхушка айсберга. В работе НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины, которое финансируют американцы) в активной разработке находится еще не менее 20 дел на видных чиновников, депутатов, политиков и бизнесменов Украины. По сути, украинское общество начали целенаправленно разогревать, и цели этого разогрева, вкупе с резко возросшей активностью Ляшко и Тимошенко, вполне понятны.

Порошенко на все это пытается ответить ужесточением риторики и обнародованием законопроекта о «реинтеграции Донбасса». Понятно, что принять закон можно, а что дальше? А дальше можно получить только еще один котел, в котором сгорят последние «киборги», и потерявшая последний авторитет и остатки легитимности власть Порошенко начнет стремительно скукоживаться. Ельцинский вариант — «я устал, я ухожу» — будет для него очень даже позитивным… хотя его реалистичность уже находится на уровне статистической погрешности.

Поэтому совершенно не случайно в СМИ Украины начали отрабатывать тему «слива» Порошенко те люди, которые озвучивают только проверенную информацию и выходят на поверхность только тогда, когда получена установка Центра:

«Если киевские путчисты не пойдут по задекларированному пути выполнения Минских соглашений, то между Западом и Россией будет заключена сделка за спиной Украины». Об этом в эфире сетевого канала UMN заявил экс-представитель Украины в Минской контактной группе Роман Бессмертный. По его словам, у Петра Порошенко грядут большие проблемы, которые будут нарастать вместе с вовлечением новой администрации США в украинскую проблему.

«Тема войны для этих людей была спасательным кругом, они за неё держались. Но дело в том, что получилось так, что в США к власти пришли люди, которые не меряют моральными понятиями, они меряют конкретными делами, деньгами и так далее. С ними на тему войны поговорить будет невозможно — они будут требовать конкретных действий, шагов, отчетов и поступков, а не разговоров. А это значит, что будут очень большие проблемы. Собрались так, съехались, потому что, парни, «на старт». У вас время до первого сентября, пока вы соберетесь там. Подумали и побежали. Не будете думать и бегать — значит, перевыборы. Игра закончилась».

Все так, как говорит бывший представитель Украины в Минской контактной группе. За одним исключением — никаких сроков никто никому не озвучивал, так как играть в детские игры ни Тиллерсон, ни Трамп не намерены. У Порошенко нет двух месяцев, чтобы оправдать свою необходимость. Процессы уже запущены.