



G20 в Гамбурге

В нашем недавнем материале, посвященном встрече в Москве президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, мы говорили о том, какое важное значение в этой встрече играл символизм. Состоявшаяся вчера в Гамбурге встреча президентов России и США имела еще больший символический аспект. И не только потому, что она была первой, а исходя из всего того комплекса объективных и субъективных проблем, которые накопились между нашими странами не за одно десятилетие, и которые с распадом СССР только усилились.

Объективно — Россия последние пятнадцать лет на подъеме. И если до 2008−2012 годов этот подъем был больше экономический — рост ЗВР, зарплат, ВВП и так далее, то с 2014 года количество перешло в качество — экономическое усиление России привело и к повышению ее политической роли в мире. Мировая партия войны пыталась эту проявившуюся тенденцию придушить, организовав режим санкций и раздув пожар гражданской войны на Украине, а также попытавшись свергнуть законное правительство Сирии. Однако эти две военные провокации только позволили России получше встать на ноги и еще больше укрепить свое экономическое и политическое положение.

Субъективно — Путин — офицер, и именно с этих позиций оценивает своих собеседников. Все, кто пытается договариваться, а потом не выполняет своих слов, сразу теряют контакт и доверие. Поэтому и не складываются доверительные отношения у Путина с торгашами — первыми лицами западных стран. Они идут к власти по трупам, а отрицательный отбор давно стал основным доминирующим принципом карьеры западных политиков, достаточно вспомнить карьеру Ангелы Меркель, которая последовательно сдавала всех своих руководителей, в том числе и недавно ушедшего из жизни великого немецкого политика Гельмута Коля.

Не лучше Меркель был и 44-й президент США Барак Обама, который оказался мелочным и не по делу мстительным лидером, не гарантировавшим выполнение договоренностей. Думаю, Трамп это прекрасно понимает — что тот стиль поведения, который он может себе позволить по отношению к геополитическим «шестеркам», тут просто не прокатит. Одно неискренне слово — и Путин это заметит, после чего алхимия отношений, о которой сказал по итогам переговоров госсекретарь США Рекс Тиллерсон, будет утрачена, и у Трампа останется только два варианта и оба плохих. Либо «лечь» под своих врагов во главе с Бастиндой, а они уже над ним наглумятся по полной программе, либо воевать на два фронта, что также явно не то, что хочет сделать Трамп для США.

Несмотря на то, что Трамп жесткий бизнесмен, по натуре он — созидатель. Он может быть сколько угодно жестким в бизнесе или партнером по переговорам, однако его цель — нечто сделать, создать, а потом всем это показывать. Он тот, кто строит горку в песочнице, а не тот, кто приходит и ее разрушает. Это хорошее качество. Так вот, Трамп хочет не оставить после себя дымящуюся в развалинах планету, а красивый и ухоженный дом человечества. И в этом его национальные интересы полностью совпадают с интересами президента России Владимира Путина. Поэтому и возникла на переговорах «химия», поэтому они и продолжались более двух часов. Уверен, если бы не жесткий график саммита, они бы могли продолжаться и четыре часа, потому что в жизни очень часто случаются ситуации, когда сам процесс важнее результата.

А то, что нам показали — я имею в виду озвученные

договоренности по установлению перемирия на юге Сирии, начиная с 12:00 9 июля (безопасность вокруг зон деэскалации будет обеспечивать военная полиция России при координации с США и Иорданией), о назначении спецпредставителя США по Украине, бывшего посла США при НАТО Курта Волкера (по инициативе России, кстати), по кибербезопасности, Северной Корее и так далее, —

этот тот допустимый информационный фон для остальных субъектов и объектов мировой геополитики, чтобы они не переполошились и не начали чудить на ровном месте. Хотя, в принципе, самое важное при встрече двух лидеров произошло, и все, кому надо, это поняли.

Расшифровывать, что стоит за каждым пунктом, можно долго, но сейчас и не нужно. Остановлюсь только на Украине. Суть договоренности в том, что если раньше (при Обаме) Запад действовал двумя руками, что позволяло ему мухлевать и химичить, то после назначения спецпредставителя речь идет фактически о прямых переговорах России и США по Украине, при которых, не то что Порошенко не будет иметь права голоса, Меркель и Макрон будут иметь голос очень тихий. А судя по тому, какие виртуозные пируэты «Макрончик» выписывал вокруг Трампа в ходе всего первого дня саммита G20, у Курта Волкера уже имеется один голос за спиной. Меркель в этих условиях просто автоматически скидывает карты и выходит из игры, так как ловить больше нечего.

Вроде бы назначение американского спецпредставителя пустячок, и говорили об этом исключительно походя, как о мелочи внимания недостойной. Однако ситуация вокруг Украины за два часа двадцать минут встречи Путина и Трампа очень тихо, почти незаметно, но изменилась принципиально. Но она, как и все остальные договоренности, смогла иметь место быть, только при одном условии — Путин и Трамп, ни слова под микрофоны не говоря о сути «большой сделки», поняли, что она может быть.

О том, что российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся контактом, говорит как состояние Владимира Путина после переговоров с Дональдом Трампом, проявившееся на встрече с премьер-министром Японии, так и начало брифинга главы МИД РФ Сергея Лаврова — его констатирующая часть. То, что при ответах на вопросы журналистов Сергей Лавров стал не очень корректным с журналистами, объясняется очень просто — их профессиональной неготовностью задавать именно содержательные вопросы, а не гнаться за дешевой и в данном случае вредной сенсацией. Возникало такое ощущение, что после каждого вопроса главе российского МИД хочется сказать одну свою очень известную незаконченную пропозицию из двух слов. Потому что о главном в этих переговорах он в своем вступительном слове и сказал, как мог, но никто не захотел это услышать.

В целом, несомненно, первая встреча президентов России и США имела большое значение и прошла весьма успешно. Это создает необходимый субъективно-психологический задел на будущее, который необходимо претворить в реальные действия и планы по конкретным обсужденным направлениям. Положение у Трампа гораздо сложнее, чем у российского лидера, так как ему необходимо продавить сопротивление внутренней управляющей страной элиты. Вполне возможно, что после весьма успешной встречи с Путиным в США может произойти краткосрочная попытка усиления критики его действий. Но, судя по всему, Трамп к этому готов и имеет очень четкий план действий, который после встречи с Путиным только окреп.

P.S.

Высказанное в статье предположение о том, что на Дональда Трампа, в силу очевидной успешности его более чем двухчасовых переговоров с Владимиром Путиным, будет оказано повышенное давление, сбылось почти сразу же. Только статья была закончена, как из США пришла новость — глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс внес на рассмотрение Сената поправку к акту о национальной обороне (NDAA), согласно которой предлагается ввести против России новые санкции за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Как мы видим, «голубиная почта» из Гамбурга о реальных итогах переговоров лидеров России и США сработала очень быстро. Не успел Трамп даже вернуться в США, как «глубинное государство» пошло сразу же в атаку. Очевидно, что подобная неконструктивная практика теневой власти в Штатах (когда небольшая кучка людей использует государственную машину целой страны исключительно в своих частных и угрожающих всей цивилизации интересах) самым серьезным образом задевает не только российские национально-государственные интересы, и не может быть оставлена без внимания мирового сообщества.