В Литве, несмотря на декларации, не уверены в успехе выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), а в Польше и вовсе сомневаются в необходимости такого проекта. Такой вывод можно сделать из публикации литовского издания «Литовский курьер», которое опросило политиков, экономистов и обозревателей из двух стран — Польши и Литвы. Статья «Секрет независимости» опубликована сегодня, 6 июля. ИА REGNUM публикует некоторые тезисы опрошенных экспертов.

«Не влезай. Убьёт!»

«Польша поддерживает полную синхронизацию балтийских электросетей, но с одним условием — она не хочет, чтобы была построена смычка LitPol Link 2. Варшава опасается, что свободный поток электроэнергии из Литвы, а в результате и из Швеции, может подорвать прибыльность местных электростанций», — сказал главный редактор портала BiznesAlert. pl Войцех Якобик.

При этом Эстония отказывается входить в сети континентальной Европы только при наличии единственной существующей «ветки» между Литвой и Польшей. Об этом эстонская сторона заявила 21 июня в Брюсселе во время Совета Европы, когда не был подписан Меморандум о взаимопонимании по выходу стран Прибалтики из БРЭЛЛ.

Есть еще одна проблема: нерешенность вопроса Калининградской области. «Переход Балтийских стран означает изоляцию Калининграда, а с местными проектами по выработке электроэнергии, например АЭС, возникнут проблемы. Десинхронизация Литвы с системами IPS/UPS может означать, что электроэнергия из этого региона не сможет попадать на литовский рынок», — считает аналитик.

В свою очередь, литовский политик, один из лидеров правящих социал-демократов Альгирдас Сисас признаёт, что Литва способна сама генерировать собственное электричество, но оно будет стоить в два раза больше, чем на рынке. «Мы уже давно находимся на рынке и сегодня можем покупать более дорогую электроэнергию из своих источников. Например, из того же 9-го блока Электренской станции, где стоимость электричества в два раза превышает рыночную цену», — сказал Сисас.

По мнению польского европарламентария Януша Корвина-Микке, власти стран Прибалтики и Брюссель не должны вовсе заниматься этим проектом. «В нормальных странах поставку электроэнергии обеспечивают частные компании, а не государство», — пояснил политик.

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Розетка

Если вопрос о переходе стран Прибалтики в сети континентальной Европы начнётся, за него заплатят местные потребители, считает член фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, член Комиссии Сейма по энергетике Збигнев Единский.

«Нам необходимо будет инвестировать в синхронизацию, а в этом случае подобные расходы все равно лягут на плечи потребителей электроэнергии. Это — хорошо известный факт. Поэтому, разумеется, цена слегка увеличится — это признают все», — заявил политик.

То, что синхронизация стран Прибалтики с континентальной Европой может быть по-настоящему безопасной только при наличии второй линии LitPol Link-2, признаёт и обозреватель польского портала WysokieNapiecie. pl Юстына Пищатовска. Однако, считает эксперт, эта линия невыгодна самой Польше.

«Это предполагает дополнительные инвестиции. Проблема заключается в том, что разработка второй электролинии на территории Польши может оказаться очень сложным процессом, главным образом с точки зрения экологии и общественного признания. Тем самым, это может привести к уменьшению поддержки каких-либо инфраструктурных проектов в ближайших окрестностях», — заметила обозреватель.

Оплата политических амбиций Вильнюса за счёт простых жителей — нормальное явление, в свою очередь утверждает староста фракции Саюдиса либералов в Сейме Литвы Эугениюс Гентвилас. «Энергетическая независимость от Востока и интеграция в систему западных сетей — синхронизация — будет стоить дорого. Это — составные части: с одной стороны — синхронизация с Западом, с другой — отсоединение. В финансовом плане я не могу назвать цифру. Да, за это придется заплатить», — сказал политик.

Он также прокомментировал высказывания о том, что за выход из БРЭЛЛ Литве, Латвии и Эстонии придётся заплатить неустойку России и Белоруссии.

«Это сказал Путин. Может быть, это и не миф, я не могу сказать, что имел в виду Путин и какими документами он руководствовался. Что касается стоимости технического отсоединения, этого я не могу сказать. А вот что до так называемого штрафа или санкций, насколько мне известно, соглашение о совместном пространстве не обязывает Литву платить штраф в случае выхода. Но, быть может, Путин знает лучше», — размышлял политик.

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Что касается российской Калининградской области, то этот регион также мог бы энергетически «уйти в Европу», что решило бы все проблемы, убежден политик.

«Мне известно, что в Калининградской области идет подготовка к строительству подземного газового хранилища (на самом деле уже построено — прим. ИА REGNUM ). Каждая страна думает о своих регионах, Россия думает о Калининграде, боясь изоляции. Поэтому она ищет средства, как это предотвратить. Отнимет ли автоматически закрытие кольца БРЭЛЛ возможности? Литва уже находится на бирже по торговле электроэнергией. Если будут подписаны международные договоры, Калининградская область также могла бы присоединиться, но для этого нужны соглашения. Тем не менее Россия поступает правильно — она ищет выход, как на европейском уровне не оставить Калининград без электроэнергии и энергетических ресурсов. Это — дальновидное решение, для меня оно понятно. А Литва действительно не заинтересована в том, чтобы заблокировать и изолировать Калининградскую область. Нет, я думаю, что могут быть достигнуты соглашения, и участником новой биржи мог бы стать и Калининград, если закрывается БРЭЛЛ», — заявил Эугениюс Гентвилас.

Moldgres.com Трансформеры

Выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ для Польши важен не ради помощи Литве, Латвии, и Эстонии, а ради собственных интересов, утверждает польский эксперт по энергетике из лоббистской компании CEC Government Relations Агата Станевска.

«Разумеется, синхронизация окажет воздействие на Польшу. Для потребителей, это — положительный процесс, так как у Польши появится возможность импортировать более дешевую электроэнергию. С другой стороны, существует риск, что этот процесс снизит в Польше уровень безопасности поставок. (…) Обычные энергоблоки Польши, по большей части находящиеся в собственности государства, будут менее конкурентоспособными, чем импортная электроэнергия, поэтому они могут в некоторой степени быть вытесненными с рынка. С точки зрения польского правительства, которое видит в безопасности поставок полную энергетическую независимость (энергетическую автаркию), такой сценарий снизит в Польше уровень безопасности поставок», — сказала эксперт.

Эксперт также объяснила недовольство Эстонии и Латвии переходом стран Прибалтики в системы континентальной Европы. По словам А. Станевской, Риге и Таллину придется гораздо больше вложить средств в свою инфраструктуру, нежели Литве, которая станет главным звеном стран Прибалтики при переходе в новую систему.

«Литва первоначально поддерживала сценарий, при котором использовалось бы лишь уже существующее соединение. Для Эстонии и Латвии это означало бы дальнейшую разработку своих генерирующих мощностей и надлежащее расширение и модернизацию своих внутренних электросетей. По оценкам Эстонии, синхронизация может потребовать 200 миллионов евро на обновление региональных электросетей и дополнительные 600 миллионов евро на эксплуатационные расходы. Хотя Латвия поддержала синхронизацию с Польшей, эта страна также выразила озабоченность относительно этого решения. Таким образом, реализация этого сценария с использованием существующей инфраструктуры изменит баланс инвестиционных расходов, что потребует более активного участия стран Балтии, в основном Эстонии и Латвии», — считает лоббист.

Тем временем член фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Кястутис Масюлис считает, что окончательно разрывать связи с Востоком не стоит.

«Нет-нет, не думаю, что нужно их (смычки) демонтировать. Наоборот, я только что говорил, что это — дорогое удовольствие, так как нужно строить преобразователь. (…) Нужно обмениваться энергетикой. Мы как покупали газ у России, так и покупаем, как покупали электричество, так, видимо, и будем покупать. Однако для нас очень важно, чтобы цена была рыночной, а не какой-либо другой. Если Россия поставляет более дешевую электроэнергию, чем шведы, почему мы должны покупать шведскую электроэнергию, а не российскую? Здесь я не вижу другого пути — пусть окружающие Литву страны конкурируют между собой. Я не думаю, что нужно обрезать эти смычки — надо иметь очень много торговых партнеров, от этого мы только выигрываем. Независимость в энергетике и любой другой области возможна, когда есть много поставщиков, а не когда мы зависим от одного. Мне кажется, что для нас выгодно сохранить эти партнерские связи», — сказал он.

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В свою очередь, председатель литовской парламентской фракции «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жямайтайтис считает, что никакого «побега» от российского электричества не произойдёт.

«Этого попросту не будет. Теоретически вы можете написать какую угодно бумагу и расторгнуть договор. Однако, как можно уберечься от того, что это электричество из Беларуси уйдет в Эстонию, из Эстонии — в Скандинавию, и от скандинавов ее получат литовцы. Где гарантии, что Белоруссия не продаст электроэнергию, например, Украине, а из Украины она не попадет через какие-либо другие смычки в Литву? Это — безнадежная вещь. Это — попытка одурачить людей», — сказал политик.

Электрические вилки

Итак, что мы имеем на выходе из этих длинных бесед? Какие выводы?

1. У стран нет единого понимания, как именно должен проходить развод с БРЭЛЛ.

2. Нет единого понимания о судьбе смычек с Востоком — ликвидировать или оставить?

3. Нет понимания, сколько все это будет стоить для каждого государства и конкретного потребителя.

4. Неизвестно, что будет с Калининградской областью. Изолировать не позволят международные договоры, да и сам Брюссель не пойдет на такой открытый шаг к конфронтации с Россией. Если российский анклав вольётся в европейские континентальные сети вместе со странами Прибалтики, то кто гарантирует, что в области моментально не разморозят строительство Балтийской АЭС, которое и было остановлено именно из-за того, что у БАЭС нет смычек в целом с ЕС, а есть только с Литвой? И как тогда поведет себя Литва? Продажу дешевой, но российской электроэнергии уже будет не остановить.

5. Как поведет себя Польша, которая не хочет по уже высказанным причинам второй ветки LitPol Link, но с одной линией безопасность невозможна.

И таких вопросов еще масса, которые только подтверждают, что этот проект, несмотря на то, что о нем громко говорят много лет, находится даже не на зачаточной стадии, а все сроки про 2025 год — не более чем уловка.