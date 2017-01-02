Кому надо бояться распада БРЭЛЛ

Калининград, , 15:03 — REGNUM

Руководство ЕС приняло политическое решение об отсоединении энергосистем Прибалтики от синхронной сети БРЭЛЛ. Речь идет о политическом решении, принятом руководством Евросоюза о выходе Эстонии, Латвии и Литвы из энергетического союза. Насколько это технически и финансово возможно для ЕС вообще и для трех этих государств в частности, уже было рассмотрено в одном из предыдущих материалов по теме, теперь остается посмотреть, что происходит «в двух других буквах» аббревиатуры — в Белоруссии и в России. Анализирует онлайн-журнал «Геоэнергетика.ru».

Два энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) строятся по проекту «АЭС-2006» в Островецком районе Гродненской области «под ключ» российскими специалистами (генподрядчик — «Атомстройэкспорт») при участии белорусских субподрядчиков. «Первый бетон» на строительстве был залит в ноябре 2013 года. По контракту на сооружение Белорусской АЭС российская сторона построит два энергоблока атомной электростанции общей мощностью 2400 (2×1200) МВт с реакторной установкой В-491. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2018 год, второго энергоблока — не позднее 2020 года. Нет смысла даже вдаваться в проблемы, возникшие с корпусом реактора, который пришлось заменить после инцидента: очевидно, что к 2025 году Белоруссия на гипотетическую ликвидацию БРЭЛЛ будет взирать совершенно спокойно. Атомной генерации братской республике вполне хватит на то, чтобы не зависеть от транзита электроэнергии через территории прибалтийских государств. Отметим и такой примечательный факт: Белорусская АЭС строится на кредит, выделенный Россией на государственном уровне из средств Резервного фонда.

Какие проекты начаты в Калининградской области, мы уже бегло рассмотрели, приведем дополнительные подробности.

Решение о необходимости обеспечить надежное энергоснабжение Калининградской области в различных режимах работы региональной энергосистемы было принято Владимиром Путиным еще в 2015 году. В марте 2016 в Калининграде прошло заседание правительственной комиссии под руководством Д. Медведева, на котором прошла окончательная коррекция дорожной карты газово-угольного сценария развития генерирующих мощностей. Перечислим намеченное:

газовая ТЭС в городе Советск на 160 МВт;

газовая ТЭС в пригороде Калининграда, поселке Пригольском — на 440 МВт;

газовая ТЭС в городе Гусеве на 160 МВт;

угольная ТЭС «Приморская» под городом Светлым в качестве резервной.

Запланировано строительство 250 км высоковольтных ЛЭП, которые соединят новые электростанции с существующей сетью. Будет полностью модернизирована сеть на востоке области, между подстанциями в Советске и Черняховске — нынешняя построена немцами в середине 30-х годов минувшего века. «Янтарьэнерго» и «Россети» заканчивают проектирование всех этих работ, которые должны быть окончены на год раньше, чем будут сданы в эксплуатацию новые электростанции. В июне 2016 были объявлены конкурсные процедуры по закупке материалов и оборудования для строительства новых и модернизации старых ЛЭП и подстанций.

Откуда такая высокая степень готовности? Разработка комплексной программы модернизации сетей в Калининграде началась еще в 2013 году, после чего калининградцы сумели найти полное взаимопонимание с генеральным директором «Россетей» Олега Бударгина, который и сумел выдвинуть эту программу на федеральный уровень. Вот только ответа на вопрос «А было бы это возможно, если бы не проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России?» мы вряд ли узнаем — будем считать, что состоялось вот такое счастливое совпадение. 9 июня 2016 года «Россети» на совете директоров под председательством министра энергетики Александра Новака приняли решение о докапитализации компании на 10,8 млрд рублей — это и есть та сумма, которая будет инвестирована в систему подстанций и ЛЭП Калининградской области.

Предусмотрено все, чтобы буква «Р» в системе БРЭЛЛ могла покинуть эту аббревиатуру. К примеру, будет построена новая подстанция и линии для подключения к ЕЭС России двух поселков на Куршской косе, которые сейчас получают электроэнергию из Литвы. Будут модернизированы линии и подстанции на Земландском полуострове, где мощность всех подстанций на сегодня использована полностью и нет возможности подключения новых потребителей.

В результате проведения всех перечисленных работ к концу 2017 года Калининградская область, выражаясь языком энергетиков, получит схему двойного резервирования. Или, другими словами — такого запаса электрогенерации букве «Р» хватит при нормальном развитии области как минимум до 2050−2060 года.

Еще раз подчеркнем: в отличие от прожектов букв «Э» и обеих «Л» с крайне гипотетическим источником инвестиций, Россия имеет планы, под которые уже имеется схема финансирования, уже выполнены почти полностью все проектные работы, уже начинаются конкурсы.

Напомним, что 20 с лишним миллиардов рублей — именно столько выделено на строительство новых электростанций, и 10 с лишним миллиардов рублей — в реконструкцию системы ЛЭП, подстанций и кабельного хозяйства Калининграда и области. Считать ли такое развитие событий результатом активной работы исключительно региональных властей Калининградской области? Слишком много аргументов, которые доказывают, что это не так — работа областного правительства была только частью куда более обширного плана. В 2011 были начаты, но в 2013 приостановлены работы по строительству Балтийской АЭС, сейчас «Росатом» поручил ведение переговоров о поставках электроэнергии в Европу своей структурной единице «Техснабэкспорт», который с начала 70-х годов поставляет в Европу обогащенный уран, а его европейским связям вот уже более 50 лет. Одновременно Россия убеждает Евросоюз в отсутствии сколько-нибудь внятных перспектив окупаемости выхода Эстонии, Латвии и Литвы из БРЭЛЛ и на других направлениях, никак уже не связанных с Калининградской областью.

Отнюдь не региональное руководство приняло решение о выделении межгосударственного кредита в размере более 10 миллиардов долларов на строительство Белорусской АЭС. Вовсе не Калининград является тем российским портом на Балтийском море, который медленно, но верно перенимает на себя все грузы, которые шли транзитом через территории и порты Эстонии, Латвии и Литвы. Вам кажется, что эти факты никак не связаны друг с другом? Но в Прибалтике уже не осталось крупных производств и, следовательно, крупных потребителей электроэнергии. Исключение — только транзитные предприятия и порты. С их фактическим закрытием руководство ЕС будет поставлено перед фактом: вложения в создание надежного моста между энергосистемами NORDELL и UCTE через территорию Прибалтики не окупятся никогда. При этом на глазах становящиеся энергоизбыточными (не вычеркиваем из памяти приостановленное строительство Балтийской АЭС) Белоруссия и Калининградская область — на месте, на границе с Евросоюзом. А в составе Евросоюза имеется такое государство, как Германия, намеренная добровольно прикончить свою атомную генерацию к 2025 году. Есть Франция, у которой заканчивается срок службы многих АЭС, а со строительством новых у них идет так, как идет.

Два таких потребителя обеспечат окупаемость вставок постоянного тока, которых при таком варианте развития событий потребуется меньше, чем при варианте объединения NORDELL и UCTE. И вот в том случае, если Брюссель возьмет на себя проблему переговоров с Польшей о транзите электроэнергии из России и Белоруссии дальше в Европу, к началу 2019 года мы имеем шанс увидеть практически полное повторение событий вокруг газотранспортной системы Украины. Она как бы есть, только тень старухи с косой, над ней зависшей, видна невооруженным глазом. Вот и БРЭЛЛ сейчас ровно в таком же положении: она как бы есть, но всего через пару лет она станет не нужна ни России, ни Белоруссии.

Если смотреть на политические отношения России со странами Прибалтики с точки зрения геоэнергетики, то картина выглядит абсолютно логично. Никакое резкое давление России на Эстонию, Латвию и Литву в настоящее время невозможно: если без сантиментов, то в заложниках у господ прибалтов находится два с половиной миллиона граждан РФ, поскольку энергообеспечение Калининградской области сегодня на 40% — транзит через территорию Литвы. А вот с того момента, когда Россия и Белоруссия совместными усилиями ликвидируют эту угрозу — есть все основания надеяться и на резкое изменение внешнеполитического вектора России, и на поворот МИДа РФ лицом к российским соотечественникам Эстонии, Латвии и Литвы.

С момента ввода в строй новых генерирующих мощностей в Калининградской области система БРЭЛЛ станет не нужна России ни политически, ни технически, ни экономически. Греть провода от Ленинградской области до Калининграда — это, простите, просто дорого. Тем более, когда у калининградцев «будет все свое». Почему при этом руководство России старательно поддерживает ставшие совершенно иллюзорными страхи перед отключением Эстонии, Литвы и Латвии от БРЭЛЛ? Вариантов ответов может быть много. Например: не спугнуть. Или — чтобы подготовка к мундиалю-2018 прошла спокойно, без конфликтов.

Какими могут быть? Две более-менее очевидны. Нужны возможность применения действенных мер, которые позволят остановить прибалтийский национализм и героизацию нацизма. Необходима попытка перейти от экспорта энергоносителей к экспорту продукции самого высокого передела — электроэнергии. Необходимо подыграть премьер-министру Венгрии, провозгласившему новый принцип в отношениях с Россией:

«Громко крича «Нет» российскому газу, не забывай молча кивнуть «Да» российскому атому»

Если Евросоюз панически боится зависеть от поставок российского газа, не надо настаивать — надо просто гарантировать его зависимость от российского атомного проекта.

Но есть и еще одна цель, видимая куда как менее явно. После 2018 года Россия и Белоруссия действительно могут отключить рубильник для Литвы и Эстонии. А вот для Латвии — нет. И причины отнюдь не политические, все снова сводится к геоэнергетике.