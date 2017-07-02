Бразилия давно является мировым рекордсменом по числу уголовных дел по коррупционным статьям в отношении политиков национального уровня.

Бразилия

Посудите сами.

Четверо из четверых прошлых президентов, треть нынешнего кабинета министров и около сотни действующих парламентариев Бразилии — в тюрьме или под следствием.

Связано это с особенностью политической системы страны, в которой в равной степени присутствует многолетняя (даже многовековая, если обратиться к бразильской истории) коррупционная традиция в высших эшелонах власти — и одновременно созданы действительно независимые суд и прокуратура.

На прошлой неделе противостояние коррупционной традиции и правосудия перешло на новый уровень — впервые обвинение по уголовной статье о коррупции выдвинуто в отношении действующего президента страны, отказавшегося, в отличие от предшественников, уйти в отставку.

ИА REGNUM первым в России рассказало, что на прошлой неделе генеральный прокурор страны Родриго Жанот заявил о готовности выдвинуть официальные обвинения в отношении президента Мишела Темера.

Обвинение основано на показаниях руководителей крупнейшего в мире мясоперерабатывающего холдинга «Джи Би Эс Эс Эй» о многомиллионных взятках, полученных от них президентом.

Теперь в игру включились бразильские профсоюзы.

Они организовали общенациональную забастовку в знак протеста против законодательных изменений в трудовом и пенсионном законодательстве Бразилии, которые занимают центральное место в повестке дня экономических реформ президента Мишеля Темера.

В столице страны Бразилиа закрылись метро и остановились автобусы. Город фактически прекратил работу — даже те, кто не принимал участия непосредственно в забастовке, не смогли добраться до рабочих мест или сделали вид, что не могут добраться.

В мегаполисах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро профсоюзные активисты вышли на улицы и заблокировали ключевые магистрали.

Крупнейшее профсоюзное объединение страны Федерация нефтяников заявила, что прекращение работы «продолжится в течение неопределенного периода времени», и что забастовка «в той или иной мере … затронула все 10 нефтеперерабатывающих заводов (крупнейших в Бразилии — А. Ш), на которых есть отделения профсоюза».

При этом протест, отмечают наблюдатели, был предельно аккуратным и четко выверенным, и не дал полиции повода даже для одного из силовых столкновений между полицией и протестующими, подобных тем, которые в апреле этого года привели к лавинообразному росту беспорядков по всей стране.

Другой факт, подтверждающий, что профсоюзы сделали политический ход в расчете на переговоры и тонкую закулисную игру и вовсе не собираются разогревать ситуацию в стране, как они сделали в апреле — то, как организовала забастовку Федерация нефтяников.

Руководители контролируемой государством нефтяной компании «Петролео Бразилейро» (Петробраз) признали, что забастовка оказала «ограниченное влияние на нефтеперерабатывающие заводы». Но также добавили, что разведка и добыча, наряду с логистикой, продолжаются как обычно.

Дело в том, что одним из главных аргументов защиты Мишеля Темера выступает аргумент, прекрасно знакомый жителям России по ситуации с коррупционными обвинениями реформаторов ранних 1990-х — это произносимая на всех уровнях и в разных вариантах фраза «Не мешайте работать!». Она подразумевает, что реформы, инициированные командой Мишеля Темера, куда важнее каких-то там обвинений в коррупции.

Вам странно, что это работает? А не было странным, что это десятилетие, до конца 1990-х, прекрасно работало в России…

Профсоюзы не пытаются добить находящегося под огнем президента — наоборот, они пытаются, подчеркнуто смягчив протест, показать ему, что готовы для торга.

Ведь если досудебные действия — а нижняя палата парламента Бразилии только готовится к голосованию, открывающему или не открывающему путь к судебному преследованию главы государства — будут проходить на фоне одобрения чуть подправленных реформ «рабочим классом» Бразилии, руководимым профсоюзами — это одно.

А если на фоне многочисленных беспорядков вокруг этих реформ — таких, как были в апреле этого года — то и голосование в парламенте может оказаться вовсе не в пользу президента.

Уже понятно, что будет ценой. Аналитики латиноамериканских изданий говорят о том, что в реформах Темера профсоюзные боссы хотели бы «поправить» два момента.

Первый — это предусмотренное нынешним вариантом реформ сокращение влияния профсоюзов на найм работников на новые или освободившиеся рабочие места.

Второй — планы по пенсионной реформе, увеличивающей возраст выхода на пенсию, что для нации, где подростки до 14 лет составляют 27% населения, означает в самой ближайшей перспективе массовые трения профсоюзов с работодателями по защите рабочих мест работников старшего возраста.

Именно желание сохранить власть над наймом и нежелание при этом вступать в излишнюю конфронтацию с работодателями движет профсоюзными боссами, делающими предложение президенту Темеру.

У команды президента Мишеля Темера сегодня практически нет союзников. Этот факт делает планы профсоюзных боссов Бразилии на «поправку» реформ вполне реалистичными.