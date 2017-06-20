



Иван Шилов ИА REGNUM

В Беларуси повторяются украинские ошибки Москвы

Провал работы с пророссийским активом на Украине в экспертных кругах в Москве давно стал притчей во языцех. Если бы было иначе — не из Москвы и ее окрестностей писали бы сегодня наиболее известные публицисты этой разрушенной гражданской войной страны; не запрещали бы русский язык, российские компании и георгиевскую ленточку на Украине необандеровцы; не гуляли бы по киевским проспектам содомиты в обнимку с теми же необандеровцами, а сидели бы как мыши тихо под веником. Но что имеем, то имеем.

Провал очевиден и уже давно не обсуждается. Пример Крыма и Донбасса воочию показал нагляднейший парадокс — русское население Украины есть, а политиков, которые бы могли грамотно защищать его интересы, так и не было в свое время создано. Поэтому и пришлось из гущи народа появляться самородкам вроде Гиви, Моторолы, Александра Захарченко, чтобы восполнить эту огромную недоработку информационной, политической и общественной работы на Украине, в результате которой сегодня имеем войну одной части одного народа с другой.

Долгие годы говорили, что главное в сотрудничестве России и Украины — это рост товарооборота, инвестиции, газовые контракты. Мол, деньги лучше всего будут привязывать окраину Русского мира к России. Были затрачены сотни миллиардов долларов на реализацию этой модели и дотации киевской власти, которая после распада СССР думала исключительно о своих личных и корыстных финансовых и иных интересах. США вложили, по их собственному признанию, на этом фоне мизерную сумму — около 5 млрд долларов и сейчас через своих людей осуществляют управление этой страной. Учиться надо.

Как ни относиться к США и вообще англосаксам и их традиционной имперской политике, но даже с точки зрения затрат, вкладывание денег исключительно в покупку элиты выглядит на несколько порядков эффективнее, чем наша попытка сделать всем хорошо. Практика свидетельствует, что сколько в человека с низкими социальными и моральными нормами поведения не вкладывай, ему все равно будет мало. Еще и должен будешь — за то, что не так жирно кормил и не так сладко от пуза поил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

На Украине мы получили этот сценарий по полной программе. Оказалось, что товарооборот, инвестиции, трактора, комбайны и другая материальная основа жизни государства и общества, чем занималась Москва, для людей значат гораздо меньше, чем работа с их мозгами — чем и занимались на Украине США с 1991 года и раньше. Когда проигрываешь войну идей — трактора, комбайны, нефтегаз ситуацию не спасут. А надо признать, что на Украине мы ее во многом проиграли и опомнились только тогда, когда к власти пришли необандеровцы и готовы были уже начинать русских просто резать как скот — что во всей «красе» показала одесская Хатынь.

Казалось бы, урок должен быть усвоен и более не повторяться — сначала очень тонкая и грамотная идейная работа (кстати, чем и «купили» коммунисты начала двадцатого века весь мир), и только потом все остальное. Зачем наступать на одни и те же грабли дважды? Однако смотришь на Беларусь и белорусско-российские отношения и видишь повторение все тех же ошибок. Приведу ниже конкретные примеры, только сначала озвучу несколько вводных фактов.

Белорусские националисты и необанедровцы — близнецы-братья

С момента начала гражданской войны на Украине в 2014 году белорусская националистическая оппозиция под бело-красно-белыми флагами ни дня не скрывала, на чьей стороне этого конфликта она находится. На стороне тех, кто совершил государственный переворот, на стороне новоявленной киевской хунты, на стороне тех, кто сжигал людей в одесской Хатыни, на стороне тех, кто сбивал малайзийский лайнер, тех, кто уже более двух лет бомбит и расстреливает города Донбасса с детьми, женщинами и стариками.

Вот, например, бывший поэт, а ныне один из ведущих белорусских оппозиционных политиков Владимир Некляев «греет руки» на полыхающем огне на баррикадах в Киеве. Или бойцы запрещенной в России организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с белорусскими националистами под бело-красно-белым флагом. Белорусские последователи бело-красно-белого флага поддерживают украинских карателей не только информационно, но и боевиками, которые влились в террористические батальоны хунты (тот же «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и воюют с ополченцами ЛДНР. В прошлой публикации («Дело декабристов»: почему Беларусь хуже ЛНР и ДНР») мы отмечали, что участники «Молодого фронта» (одна из молодежных белорусских оппозиционных организаций) и не скрывают, что воюют на Украине и приобретают так необходимый, по их словам, «боевой опыт». На эту деятельность белорусские власти смотрят сквозь пальцы и недавно показательно отпустили всех представителей «Молодого фронта», которые проходили по делу о беспорядках 25 марта сего года в Минске. Как предлагает вести диалог с Москвой белорусский «Молодой фронт», показывает эта фотография. Кстати, данная фотография с соответствующим текстом («Ответ «Ваяра» российским оккупантам и их помощникам») уже несколько месяцев находится на сайте «Молодого фронта», однако белорусское министерство информации под руководством известной «правозащитницы» и «эксперта-лингвиста» Лилии Ананич «не видит» здесь никаких признаков экстремизма и разжигания межнациональной розни. Как это понимать рядовым гражданам России?

Кроме бойцов из «Молодого фронта», на Украине воюют и другие белорусские подразделения, в частности «Погоня». Как говорит боевик по прозвищу Гузь, «белорусские добровольцы были в «котле» под Иловайском и там боролись с кадровыми российскими военными частями: «Все те, кто был там в «котле», они имели контакт с российскими войсками в той или иной степени. Даже если тебя там бьют из «Градов» — это тоже контакт, также столкновение конкретно с россиянами, а не с террористами-сепаратистами».

На фронте волонтерский отряд «Погоня» не существует в виде отдельного подразделения. Белорусские бойцы разделены среди различных частей, но среди них есть общая координация, говорит Гузь: «Они объединены, у них есть командир, но как отдельной структуры их нет. Вы понимаете, мы боимся, что агентура КГБ может проникнуть в структуру «Погони», и если это будет группа, скажем, 30 человек, воюющих одним отрядом, то их очень просто вычислить. Схема Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в России — ИА REGNUM ) была очень проста: это были группы 3−5-7 человек, которые были автономные, которыми руководили командиры, и только они знали этих людей. Вот такую систему мы сейчас адаптировали под отряд «Погоня». Это правильно. И, скажем, бойцы с одного мини-отряда могут не знать других парней — знают только командиры».

Разделение бойцов «Погони» на отдельные группы имеет смысл еще и потому, что белорусы на фронте несут дополнительную пропагандистскую миссию: они демонстрируют, что сопротивление российской агрессии — это проблема не только Украины, но и сопредельных стран».

Казалось бы, что здесь такого — хочется отморозкам повоевать, пусть воюют. Однако такая близость белорусских националистов с бело-красно-белым флагом и украинских необандеровцев под жовто-блакитным имеет гораздо более серьезные, фундаментальные идеологические предпосылки, и поэтому гораздо более опасные. Дело в том, что за неимением своих лидеров белорусские националисты в качестве своих почитаемых героев взяли Бандеру, Шухевича и других бандеровцев, которые «прославились» своей фашистской идеологией, которые жгли не только поляков на Волыни, но и жителей Хатыни. За примерами ходить далеко не надо.

И вот это уже, честно говоря, ни в какие ворота не лезет — как можно в Беларуси прославлять тех, кто идейно обосновывал сожжение Хатыни? — потому что это прямое оскорбление памяти всех тех, кто погиб, кто был замучен гитлеровцами, их приспешниками — украинскими, прибалтийскими и белорусскими необандеровцами, лесными братьями, полицаями в годы Великой Отечественной войны. Это оскорбление всего белорусского народа. Однако радикальная белорусская оппозиция именно этого и добивается — совмещения необандеровской идеологии и белорусского национализма, показывает своим заокеанским и европейским спонсорам, что они близнецы-братья.

Эксперты тысячу раз правы в оценке того, что происходит и как, за чей счет осуществляется рост этого «национализма» и «свядомости»:

"Апостолы как белорусского, так и украинского национализма были в определенном смысле честными фриками, которые носятся со своей безумной идеей, желая осчастливить окружающих. И как любые фанатики, они готовы на все: подтасовки, вымысел, искажение фактов — лишь бы доказать свою правоту. А уж навязать ее миру с помощью чужих штыков — подобное в истории случалось не раз. Однако именно чужие штыки, точнее, их хозяева, сплошь и рядом были реальными инициаторами и покровителями националистов. Не получи Грушевский от Австро-Венгрии кафедру во Львовском университете, может быть, и не было бы никакого майдана столетие спустя.

Цель такого покровительства очевидна: взращивание идеологического оружия, направленного против исторического соперника — России. «Не устоит царство, которое разделится само в себе», — знали наши недруги во все времена. Вот и пытались разделить, расколоть, в том числе и пестуя, взращивая искусственные национализмы, помогая их немногочисленным сторонникам стать сильными и многочисленными. Без Украины Россия никогда не сможет стать империей, утверждал поляк Бжезинский и методично работал ради этой цели в роли советника президента Картера. Это касается и Белоруссии.

Тот факт, что речь идет, по сути, об одном народе — о русских, не принимается геополитическими вивисекторами в расчет. Раз так, то надо лишь изменить сознание части из них, привить вирус украинства или «литвинства», как в случае с Белоруссией, разжечь страсти, объявить русских врагами и разделить единую страну, единый народ на части. Часть меньше целого, а значит, слабее, чего, собственно, и добиваются бжезинские. И, надо признать, довольно успешно».

Скриншот с сайта ruspllt.ru Митинг

Вот один из последних примеров близости белорусских националистов под бело-красно-белыми флагами и их необандеровских братьев-близнецов. Этот памятный знак установлен 28 марта 2016 года в Киеве погибшим за украинскую хунту белорусам. Как мы видим, между главным боевым кличем белорусских националистов и украинских необандеровцев поставлен однозначный знак равенства.

Ошибки, неумение или сознательная провокация?

К чему я это все говорю. С недавнего времени представители белорусской власти, а также некоторые белорусские политики стали говорить о том, что неплохо было бы белорусскому государству вернуть бело-красно-белый флаг на то место, которое ему полагается. В частности 12 июня текущего года бывший заместитель главы администрации президента по вопросам идеологии, а ныне глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский в беседе с представителями СМИ отметил: «Это наше культурное достояние — и «Погоня», и бело-красно-белый флаг. Не надо их политизировать».

"Героев» надо знать в лицо. Это очень «правильно» сказано — не надо политизировать фашистов. Ай да Бузовский, ай да… Комсомольский опыт, как говорится, не пропьешь… Трудно быть главным идеологом, но некоторым сортам людей это удается даже очень так с «чебурашенкой». Абсолютно в духе украинских необандеровских собратьев: «Не стоит делать из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) икону, но и демонизировать ее не нужно. Да и к Бандере, хотя я вижу в нем немало тоталитарных тенденций, отношусь с уважением как к мужественной личности», — так считает Александр Зайцев, доктор исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета (оригинал статьи опубликован на Цензоре. нет, доступ к данному ресурсу на территории России запрещен).

На что последовал вполне логичный отклик того блогера, который и разместил этот материал у себя в ЖЖ: «Я чертовски долго ждал такого материала. Чтобы нормальный украинский ученый вышел и сказал: давайте не будем писать оды или забрасывать портрет грязью. Давайте скажем правду о Бандере. Давайте скажем правду, что вся Восточная Европа была захвачена тоталитаризмом со всеми присущими ему прелестями. Давайте признаем, что Бандера был отчаянным фанатиком народной свободы и украинского государства. Готовым умереть и готовым убивать».

Или вот такой пример попытки политического отбеливания «героя» Украины: «Степан Бандера и далее остается в Украине «противоречивой», неоднозначно трактуемой фигурой. Хотя, если разобраться, то это вполне целостный, однозначный (для украинцев — однозначно положительный) исторический персонаж. И то, что он остается для большинства из нас «противоречивым», «неприемлемым», — прежде всего проблема самих украинцев, в частности непонимания ими действительно ценностных моментов своей истории. И все же сознательные украинцы инстинктивно чувствуют: Бандера — их герой. И они готовы с гордостью носить имя бандеровцев». Деполитизация, как говорится, на марше…

ИА REGNUM Степан Бандера, Роман Шухевич

Поддержать бывшего главного идеолога Беларуси Игоря Бузовского на трудной ниве легализации бело-красно-белого флага пособников фашистов, полицаев и предателей решила и Либерально-демократическая партия Беларуси, приняв 14 июня текущего года соответствующее заявление о необходимости придания бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня» статуса историко-культурной ценности: «Если кому-то нравится ходить с флагом бело-красно-белым или с гербом, пусть ходит, никто этого не запрещает, но не в политических целях. Но в политических целях вот этого не должно быть, мы не должны политизировать эти вопросы, вот в чем суть нашего заявления», — заявил Гайдукевич.

Во-первых, обращает на себя внимание почти дословное совпадение высказываний двух молодых белорусских политиков о том, что не стоит политизировать не только бело-красно-белый флаг, но и герб «Погоню», как по одной методичке. Смысл в отсутствии «политизации» мы показали на примере аналогичного опыта по отношению к Бандере на Украине.

Во-вторых, после вызванного в белорусском обществе негативного резонанса от заявления ЛДПБ, белорусский «Спутник» любезно предоставил возможность Олегу Гайдукевичу отмыться, что он и сделал уже 19 июня перед очередным визитом на российские телеканалы, однако вот тут лежит видео, где каждый может посмотреть с какой свойственной ему уверенностью по каждому поводу Олег Гайдукевич говорит о правильности принятого партией первоначального решения о придании необандеровским символам статуса исторической ценности. После того, как на Украине договорились о том, чтобы перестать политизировать Бандеру и сделать его культурно-исторической ценностью, ему и было присвоено звание героя Украины. Что, судьбу знамени приспешников фашистов в Беларуси ждет та же участь? Ох, идеологи-политики…

Однако весь скандал ситуации именно в ее контексте, о котором была первая часть статьи. А он состоит в том, что именно с этой же идеей — за то, чтобы признать бело-красно-белый флаг и «Погоню» исторической ценностью — год назад выступил тот самый белорусский «Молодой фронт», боевые подразделения которого сегодня воюют с русскими жителями Донбасса! Получается, что и представители идеологической вертикали и власти Беларуси, и партия ЛДПБ, имеющая сенатора и депутата, идут в полнейшем идеологическом фарватере за теми, кто уже сегодня воюет с русскими с оружием в руках в Донбассе, только с некоторой временной задержкой! Видимо, методички пока все еще сначала получает прозападная оппозиция на белорусском, а уже потом оппозиция, с некоторой задержкой, передает их своим идейным собратьям из властных кругов, пока переведут на русский, аккурат год и получается.

И как-то так оказывается, что именно этих людей — Гайдукевича, Шпаковского и прочую аналогичную братию поддерживает российское посольство в Беларуси, Россотрудничество, белорусское представительство «Спутник» российского РИА Новости. Как-то это все напоминает аналогичную ситуацию с поддержкой необандеровцев на Украине…

А вот, собственно говоря, и фотография одного из колумнистов белорусского «Спутника» РИА Новости Александра Шпаковского на фоне бело-красно-белого-флага с рукой, вскинутой в знакомом всем гражданам бывшего Союза приветствии. А вот колумнист белорусского «Спутника» Александр Шпаковский в другой форме, но тоже до боли знакомой. Взято отсюда. Уверенно себя человек чувствует в форме фашистской армии, «молодцом». Интересно, продолжит ли г-н Шпаковский свою творческую деятельность в российском информационном форпосте в битве с супостатом?

Бузовские, как и папа-сын Гайдукевичи не могут не понимать, что вводя в легитимное поле бело-красно-белый флаг, они вводят и весь уже существующий на сегодня идеологически-концептуальный контекст его существования — бело-красно-белый флаг сегодня в Беларуси уже неразрывно связан с Бандерой и Шухевичем. Эту связку кровью убитых русских уже повязал «Молодой фронт», «Ваяр», «Погоня» и другие боевые отряды белорусской оппозиции на Украине. Уже даже памятник этому братству в Киеве поставили.

И тогда как понимать их действия — что они «пробивают» реакцию лидеров общественного мнения и населения на ввод новой государственной символики по заказу администрации президента и ее нового идеолога, или же, как связка Макей-Якубович, показывают местным нацикам, что они тоже уже свои, тоже уже перекрасились и готовы сдать Батьку при первом подходящем случае и потому говорят бело-красно-белым националистам — «Мы свои, ребята. Мы уже тоже перекрасились, как наши старшие и более опытные товарищи»?

Что после этого хочется сказать? «Браво», г-н Бузовский, «браво», г-н Гайдукевич, «браво», г-н Шпаковский. Насколько прав был Петр I, когда запретил боярам говорить по писаному…

Бузовский — бывший главный идеолог страны, а ныне глава районной администрации в Минске, и Гайдукевич, бывший милиционер, а ныне депутат белорусского парламента, конечно, прекрасно понимают, что они делают и зачем. Их функция в системе такая — вбрасывать те идеи, реакцию на которые хочет прощупать белорусская власть. Со Шпаковским после взломанной переписки вообще все понятно, как и с Дзермантом и прочей перекрасившейся (и по их собственному признанию ищущими деньги в Москве и контактов с администрацией и МИД) бело-красно-белой шушерой.

Возникают, однако, вопросы. Почему эти «деятели» в России проходят как сторонники российско-белорусского Союза и Союзного государства? Почему они выступают по российскому ТВ? Почему именно их пригрело посольство России в Беларуси? Почему Шпаковский со всей его «трудовой биографией» и идеологическими пристрастиями является постоянным колумнистом РИА Новости в Беларуси?

Понимают ли представители посольства России и Россотрудничества в республике, что пока они поддерживают таких «союзников», ни один порядочный и искренний союзник России и Русского мира в Беларуси не подойдет ни к Россотрудничеству, ни к посольству даже на пушечный выстрел?

И главный вопрос — опять Россия в Беларуси наступает на те же самые грабли, что и на Украине. Сторонников России в республике те люди, которые и должны стоять на страже интересов Родины грамотно оттесняют в сторону, объявляют маргиналами и экстремистами, как Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, а в Россию на телеэкраны, на конференции в различные Фонды, конференции и круглые столы «продают» как якобы сторонников России скрытых или явных русофобов и необандеровцев, после чего деланно удивляются и говорят, что в Беларуси не с кем работать.

Вот такая картинка складывается, уважаемые россияне. Надеюсь, теперь каждому школьнику будет понятно, почему Русский мир важнее тракторов и комбайнов, и почему степень близости и родства народов и людей никогда не определялась уровнем и степенью их материальных и денежных отношений. Опыт Украины показывает, что не может быть единым рынок нефти и газа между партизанами и полицаями. Сначала надо определиться идеологически — кто с кем и в каких отношениях, образно говоря — кто какую веру имеет, и только потом уже делить доходы от российских нефти и газа.