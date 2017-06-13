Президент США Дональд Трамп, может быть, и является главой правительства и главнокомандующим, однако его администрация полна теми, кто стремится отстранить его от власти. США приближаются к некоему подобию гражданской войны, в рамках которой вашингтонские элиты попытаются свергнуть избранного правителя и добиться реставрации своей власти, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Сражение у горы Кеннесо. 1864

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Пока что, отмечает автор, это противоборство носит ненасильственный характер, хотя уличные столкновения между сторонниками и противниками Трампа все чаще оборачиваются драками, а полиции все сложнее держать людей по разные стороны. К тому же несколько человек уже было задержано из-за скрытого ношения оружия.

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То, что целью вашингтонских элит является свержение Трампа посредством государственной машины и СМИ, не является тайной. Мало кто отрицает этот факт. Так, недавно уволенный со своего поста директора ФБР Джеймс Коми признал под присягой, что он «слил» в The New York Times свою беседу с президентом, которая состоялась в Овальном кабинете.

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По словам Коми, его целью было добиться назначения специального прокурора, который бы и осуществлял отстранение Трампа от власти. Коми хотел, чтобы специальный прокурор занимался Трампом, несмотря на то, что расследование его ведомства установило, что Трамп невиновен в сговоре с Кремлем, якобы взломавшим Национальный комитет Демократической партии (НДКП). Ложь Коми была направлена на то, чтобы использовать полицейские полномочия государства для свержения его президента. И ему это удалось, поскольку специальным прокурором, обладающим широкими полномочиями по преследованию Трампа, стал друг и предшественник Коми в ФБР Роберт Мюллер.

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«Посмотрите, кого нанимает Мюллер, — отметил бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич.— Эти люди, которые … смотрят на меня так, как будто они … готовятся к преследованию Трампа».

«Это будет охота на ведьм», — добавил он.

Более того, в издании Daily Kos вышла статья, согласно которой Трамп планировал после своей инаугурации снять санкции с России, а также провести саммит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы предотвратить вторую холодную войну. Тогда Государственный департамент должен был разработать все детали этого шага. Вместо этого, как отметил координатор по санкционной политике во внешнеполитическом ведомстве США Дэниел Фрид, ему позвонили и «в панике» попросили «ради бога» оставить. И те элементы во власти, которые неверны главе государства, а также враждебны по отношению к его российской политике, пошли на сговор с рядом членов Конгресса с тем, чтобы саботировать любые попытки к разрядке. Что им и удалось.

«Это стало бы победой для Москвы», — отметил сотрудник Государственного департамента США Том Малиновски, который на прошлой неделе похвалялся тем, что он заблокировал сближение с Россией.

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Таким образом, сотрудники дипломатического ведомства пошли на саботаж одной из ключевых политических мер Трампа, за которую проголосовали граждане США, и заменили ее своей.

Сложно вспомнить, когда из правительства США было столько же утечек информации, направленных на подрыв главы государства. И ведь речь идет не только о политических утечках, но и об утечках конфиденциальных и секретных документов. Информация «сливается» из считающихся надежными следственных и разведывательных ведомств правительства США.

СМИ, будучи выгодополучателями этих утечек, покрывают тех, кто нарушает закон. Настоящее преступление — это «сговор» между крупными СМИ и «глубинным государством» — предполагаемой группой государственных служащих, которые влияют на государственную политику без контроля со стороны демократически избранного руководство страны, — объединившими усилия для уничтожения президента, которого они ненавидят и чьи политические меры они саботируют.

Очередным этому примером стал скандал со «случайным» перехватом разведкой США бесед близкого круга Трампа и русскими, которых было осуществлено анормальное число. По приказу сверху эти беседы были расшифрованы, и — вопреки закону — в них были названы имена ближайших к Трампу людей. После этого расшифровки разговоров были направлены в 16 разведывательных агентств по указанию советника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, вероятно, с ведома самого тогдашнего президента. Таким образом гарантировалось, что часть этой информации будет слита, когда Трамп станет президентом.

Слив разговора бывшего советника Трампа по национальной безопасности генерала Майкла Флинна, организованный после того, как Обама ввел санкции против России за предполагаемый взлом НКДП, вероятнее всего, стал результатом такой операции, и нападки СМИ стоили Флинну его поста.

Трамп, отмечает автор, добился многого с момента прихода в Белый дом, однако его враги в СМИ и их союзники в «глубинном государстве» превратили его президентство в кошмар. Трампу и его администрации нужно понять, что этому не будет конца, борьба будет вестись до последнего, а его враги не успокоятся, пока Трамп либо не будет отправлен в отставку, либо не откажется с позором от поста самостоятельно.

Для победы Трампу нужно начать кампанию по всей стране и провести «партизанскую войну» в самой столице с использованием юридического и политического оружия, имеющегося у него в распоряжении, для очистки его собственного правительства от врагов. Подобная битва не только крайне важна, если Трамп надеется осуществить свою повестку дня, она также имеет шансы на успех, поскольку граждане США чувствуют, что вашингтонские элиты циничным образом стремятся сохранить собственные привилегии, позиции и власть.

Если Трамп не может переписать закон о всеобщем медицинском страховании или добиться реформы налогового права, ему не стоит в 2018 году ездить по стране с поношением Нэнси Пелоси или Чака Шумера. Они не являются его реальными противниками, а лишь взаимозаменяемыми частями. Трамп должен начать кампанию против реальных врагов его политики «Америка прежде всего!», начав с обещания провести чистку «глубинного государства» и «высечь» их коллаборационистов в СМИ.