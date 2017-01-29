Клинтон поддержала протесты против миграционной политики Трампа

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Проигравшая президентский выборы в США Хиллари Клинтон поддержала протестующих по всей стране против жестких ограничений, которые ввел новый президент США Дональд Трамп в отношении беженцев и мигрантов, въезжающих в США. Свою поддержку Клинтон выразил через Twitter сегодня, 29 января.

«Я стою на стороне народа, который собрался сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, кем мы являемся», — пишет Клинтон.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ, которым приостановил на 120 дней прием беженцев в США, а также запретил на неопределённый срок размещение беженцев из Сирийской Арабской Республики. Также были ужесточены некоторые правила въезда в США, а на 90 дней был полностью запрещен въезд из таких стран, как Ирак, Иран, Судан, Йемен, Сирия, Ливия и Сомали.

Сразу же после введения этого указа, в аэропортах США были задержаны порядка 200 человек, которые только что прибыли в страну. Затем миграционные власти отказали во въезде в США 109 путешественникам.

Вечером 28 января федеральный суд в Бруклине (Нью-Йорк) принял постановление о временном запрете властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Постановление также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца. Это постановление действует во всех штатах.

Противники Трампа восприняли решение федерального суда в Бруклине, как победу. Перед зданием суда собралась толпа противников Трампа, которая скандировала «Свобода!» и «Справедливость!».