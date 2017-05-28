Итоги первых двух саммитов с новым президентом США военно-политического форпоста Запада в лице G7 и НАТО оказались, как и ожидалось западными политиками и экспертами, судьбоносными — прежняя Европа и евроатлантическая солидарность приказали долго жить. Рано антироссийские СМИ на Западе и на постсоветском пространстве начали праздновать победу, на разный лад склоняя итоговую декларацию саммита НАТО о том, что США и Европа будут вместе противостоять «российской агрессии», а также об их готовности ужесточить санкции против России. Реальность оказалась совсем иной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А как всё заманчиво начиналось!!

Сначала такое понимание итогов встречи лидеров блока НАТО в воскресенье днем дезавуировал Белый дом. Как отметил глава национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, который сопровождал президента США Дональда Трампа в его первой зарубежной поездке, «дискуссии по санкциям и России велись в НАТО. Была довольно широкая дискуссия со многими странами относительно антироссийских санкций, однако у США пока нет определенной позиции по этому поводу».

Затем канцлер Германии Ангела Меркель по окончании саммитов G7 и НАТО 28 мая выступила с самым громким заявлением за все время своего правления. Как она отметила, европейцам необходимо взять судьбу в собственные руки и рассчитывать только на собственные силы:

«Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Конечно, в дружбе с США, в дружбе с Британией и как добрые соседи со всеми другими странами, с которыми это возможно, даже с Россией. Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли».

Важна также ремарка Меркель о том, что к такому выводу подтолкнули ее события последних дней. То есть её заявление не носит эмоционального характера. Оно вынуждено, продумано и адресовано не только всем тем, кому это положено услышать по должности, но и, как говорится, самым широким слоям населения в расчете на то, что они услышат далекие раскаты приближающейся грозовой бури.

Что же такого произошло на этих двух внешне не слишком бурных и запоминающихся какими-то заявлениями или скандалами, но на самом деле ключевых саммитах, что они так явно обозначили раскол Запада по всем ключевым вопросам современной повестки дня?

Italian G7 Presidency 2017 43-й саммит G7

Во-первых, обозначились серьезные расхождения между США и Европой по многим вопросам политической повестки дня. Так, саммит G7 чуть не закончился провалом из-за принципиальной позиции США о мерах по борьбе с глобальным потеплением (как подтвердил Белый дом после саммита, США выйдут из Парижского соглашения по климату), а также о конкретных мерах по борьбе с голодом в Африке. Да, можно сказать, что это глубоко вторичные вопросы текущей глобальной повестки дня — ни Сирия, ни Украина, ни терроризм.

Необходимо понимать, что такая стилистика разговора была обусловлена спецификой момента — лидеры ЕС хотели сначала протестировать позицию нового главы Белого дома на явно вторичных темах и только потом, если бы все срослось, приступить к главному, чтобы не допустить скандала. И Трампу, при желании, не составило бы никакого труда подтвердить приверженность нового президента США старому курсу. Однако Трамп решил устроить показательное представление и даже на явно вторичных вопросах глобальной повестки дня зарубил для Евросоюза перспективу согласования действительно важных вопросов. После этого говорить о действительно важном Евросоюзу было явно не с руки.

Во-вторых, обозначились принципиальные расхождения и по военно-экономической повестке дня. Так, Белый дом продавил увеличение военных бюджетов 23 из 28 стран — членов НАТО до 2%. Как бы ни казалась мала эта цифра, но для избалованных стран ЕС и она является большой проблемой. И очевидно, что Трамп не будет до 2024 года ждать решения данной «чисто технической» проблемы. Если же Европа не будет платить по счетам, то Трамп никому ничего не обещал.

Судя же по дезавуированию Белым домом тезиса об ужесточении санкций к России и последовавшей несколько позже, по сути, капитуляции Меркель, скорее всего, разговор на саммитах относительно данных аспектов был еще более жестким, чем это показывает анализ имеющейся на руках публичной фактуры. Вашингтон отказал ЕС в ужесточении санкций в отношении России, из-за чего подвисает военный аспект давления на Россию. В результате гей-Европа остается один на один с Путиным и Россией. Подвисает и экономический аспект давления — антироссийские санкции, которые приносят ущерб только самому ЕС, но не США и Британии.

Однако главное это то, что ЕС остается один против России по вопросу Украины. Трамп ни разу не упомянул на двух ключевых военно-политических саммитах Запада эту проблему. И это означает только одно — Вашингтон не видит данную проблему как свою в упор. Проблема терроризма, Ирана, несправедливой торговли с Европой есть, а вот проблемы гражданской войны на Украине и, соответственно, России как агрессора — нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Как отмечает немецкий политолог Александр Рар, говоря об итогах саммита НАТО,

«господин Трамп, неоднократно заявлявший о прагматичном подходе к внешней политике и понимающий реальные угрозы, сделает все возможное, чтобы союзники по НАТО впредь поддерживали американские операции на Ближнем Востоке хотя бы в финансовом плане. Да, они не хотят идти в рукопашный бой. Но тогда им придется платить. Если же они не захотят исполнять новую поставленную задачу борьбы с терроризмом, глава Белого дома может прийти к мысли о том, что ему придется идти в бой с другими союзниками, в том числе и с Россией».

В этом контексте заявление Меркель от 28 мая является поворотным: прежнего ЕС, возникшего как производная от распада биполярной системы мира, больше не будет.

Чем обеспечивалось функционирование нынешней модели Евросоюза? Тем, что в ней участвовали и во многом ее создавали и обеспечивали англосаксы. Мы об этом неоднократно писали ранее: финансовая концепция нынешнего ЕС и роль евро как единой валюты вместо марки; политическая конструкция ЕС и страновые квоты в Европарламенте для принятия тех решений, которые нужны Вашингтону и Лондону; непропорционально большой политический вес при принятии решений относительно реального экономического потенциала стран Восточной Европы и так далее.

В этой конструкции военно-политический зонтик и военные расходы обеспечивали США, а Британия была третьим после Германии и Франции плательщиком в бюджет ЕС. Теперь ничего этого нет. Трамп показал, что США готовы остаться «крышей» для ЕС только в том случае, если ЕС начнет действительно отчислять Америке те средства, которые она посчитает нужным запросить — пока 2%. Британия вышла из ЕС и не будет его далее финансировать.

Францию можно вообще не рассматривать как мировую величину, поскольку она давно существует исключительно за счет своих колоний и не имеет самостоятельного финансового веса в мировой экономике. Это страна-рантье. И она участвует в качестве субъекта мировой политики исключительно по инерции, в связи со своими прошлыми достижениями. Как только бывшие (и оставшиеся, по сути, и ныне) колонии откажутся держать свои ЗВР во Франции и поставлять товары по неоколониальным ценам, Франция в мировой экономической табели о рангах опустится в третий десяток. А тот комплекс межнациональных и межконфессиональных проблем, который на сегодня имеется во Франции, вообще делает эту страну очень взрывоопасной для всего европейского континента.

В результате англосаксы как создали ЕС, так теперь его согласованно и сливают — затраты на европейского геополитического Франкенштейна стали серьезно превышать доходы от его функционирования. А так как союзников у англосаксов нет, а есть только интересы, то чему тут Меркель удивляться?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Англосаксы показательно «кидают» Германию третий раз за сто лет, и это закономерно. В чем причина подобной ситуации? Она проста — вместо понятного и логичного геополитического, экономического и научно-промышленного союза с Россией в рамках единой Евразии от Атлантического и до Тихого океана Германия, исходя из глубоко ошибочной оценки собственного влияния и статуса в мире, трижды хотела вычеркнуть Россию из истории и подмять все это пространство под себя. Не получилось. А за ошибки надо платить. А так как Германия, естественно, платить за свои ошибки не хочет и не будет, то платить будут другие. И, в принципе, понятно, кто это будет.

Поэтому не должно быть никаких сомнений в том, что и Brexit, и Трамп — это явления одного порядка. Соответственно, Германия остается наедине со всем букетом имеющихся глубоких финансовых, политических и структурных проблем ЕС. И заявление Меркель именно об этом. Это команда ко всем: «Приготовиться». В этих условиях, чтобы не оказаться у разбитого корыта, первый шаг, который должна предпринять правящая Германией элита — с Меркель, как персонально ответственной за нынешнее внешнеполитическое фиаско, или без нее — это наладить отношения с Россией. А это, прежде всего, означает необходимость принять тот вариант решения гражданского конфликта на Украине, который предлагает Москва. Германия должна продемонстрировать свою договороспособность и готовность говорить с Россией на равных, как и положено партнерам. Пока не поздно.

Вот, собственно говоря, и все. Трамп сделал то, что и планировал. Евросоюз пробудился от политической спячки и теперь будет вынужден рисковать сам, без оглядки на Вашингтон. Это возвращение к политическому реализму. Союзников у Европы больше нет — она предоставлена сама себе после шестидесяти лет контроля. С учетом же разного политического и экономического веса стран Евросоюза, их зачастую диаметрально противоположных политических, торговых и финансово-экономических интересов, склеить Европу разных скоростей у Германии вряд ли получится. Только сохранить вокруг себя небольшой осколок из стран старой Европы.

Что в этих условиях будет делать восточная периферия ЕС, не говоря уже о странах бывшего СССР, вошедших или ломившихся в ЕС — большой вопрос. Но Меркель, как и Германия, в скором времени сбросят с себя все обязательства. Под каким соусом и как будет это сделано — думаю, не знают еще и в самом Берлине, возможно, через отказ от евро с помощью банковского кризиса и последующего возврата к марке и допуска в эту зону только тех, кто подпишется под политическое доминирование Германии.

В этой ситуации Россия возвращает свою зону влияния в Европе, включая большую часть территории нынешней Украины, Молдавию и Кавказ. Вопрос заключается только в том, как это сделать так, чтобы не повторить предыдущих ошибок как в отношении дотируемых территорий, как в отношении идеологии, историко-культурного и ценностного обеспечения объединительных процессов, так и в отношении разделенного русского народа.